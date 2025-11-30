हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMokshada Ekadashi 2025 Upay: मोक्षदा एकादशी पर कर लें तुलसी से जुड़ा ये उपाय, श्रीहरि हो जाएंगे प्रसन्न

Mokshada Ekadashi 2025 Upay: मोक्षदा एकादशी पर कर लें तुलसी से जुड़ा ये उपाय, श्रीहरि हो जाएंगे प्रसन्न

Mokshada Ekadashi 2025 Tulsi Upay: 1 दिसंबर 2025 को मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर मोक्षदा एकादशी व्रत है. इस दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 30 Nov 2025 04:31 PM (IST)
Mokshada Ekadashi 2025 Tulsi Upay: 1 दिसंबर 2025 को मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर मोक्षदा एकादशी व्रत है. इस दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं.

मोक्षदा एकादशी 2025 उपाय

1/6
मोक्षदा एकादशी 2025 के दिन भगवान विष्णु के साथ ही तुलसी पूजन और तुलसी से जुड़े कुछ सरल उपाय भी किए जाते हैं. दरअसल तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है, इसलिए इस व्रत पर किए गए उपाय जल्द फल देते हैं.
मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी के ये उपाय करने से दुर्भाग्य दूर होता है, पितृ दोष में राहत मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है. जानें इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में.
3/6
सुख-शांति के लिए- मोक्षदा एकादशी पर सुबह और संध्या के समय तुलसी के पास घी का दीप जलाएं. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर पर सुख-शांति बनी रहती है.
दांपत्य जीवन के लिए- वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी पूजन करना, तुलसी चालीसा का पाठ करना और तुलसी का श्रृंगार करना शुभ माना गया है.
5/6
विष्णु को प्रसन्न करने के लिए- मोक्षदा एकादशी के दिन पूजा में भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करें. इससे भगवान विष्णु खूब प्रसन्न होंगे और जीवन में आ रही कठिनाइयां कम होंगी.
ग्रह दोष से मुक्ति के लिए- एकादशी के दिन तुलसी के पास बैठकर “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ होता है. 108 बार यह मंत्र जपने से पितृ दोष, ग्रह बाधा और कर्ज संबंधी समस्याएं कम होती हैं.
Published at : 30 Nov 2025 04:31 PM (IST)
Lord Vishnu Tulsi Upay Ekadashi Upay Mokshada Ekadashi 2025 Mokshada Ekadashi Upay

