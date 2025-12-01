बेल- यह वृक्ष भगवान शिव से जुड़ा हुआ है. ऐसी मान्यता है कि, सुबह उठकर केवल इस वृक्ष के दर्शन मात्र से ही मन के विकार खत्म होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी साहस बना रहता है. बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है.