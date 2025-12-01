हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMorning Vastu Tips: सुबह उठते ही इन पेड़-पौधों के दर्शन हो जाएं, तो समझिए दुख दरिद्रता हुई दूर

Morning Vastu Tips: सुबह उठते ही इन पेड़-पौधों के दर्शन हो जाएं, तो समझिए दुख दरिद्रता हुई दूर

Good Morning Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दिन की शुरुआत यदि पवित्र पेड-पौधों के दर्शन से की जाए तो न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 01 Dec 2025 08:01 AM (IST)
Good Morning Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दिन की शुरुआत यदि पवित्र पेड-पौधों के दर्शन से की जाए तो न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है.

मॉर्निंग वास्तु टिप्स

1/6
हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में पेड़-पौधों का विशेष महत्व है. कुछ पवित्र वृक्षों के दर्शन करने या उनके पास समय बिताने से ही मन शांत होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.
हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में पेड़-पौधों का विशेष महत्व है. कुछ पवित्र वृक्षों के दर्शन करने या उनके पास समय बिताने से ही मन शांत होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.
2/6
वास्तु शास्त्र के अनुसार, सुबह उठते ही यदि व्यक्ति कुछ विशेष पेड़-पौधों दर्शन कर ले तो पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और दुख-बाधाएं कम होती हैं.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, सुबह उठते ही यदि व्यक्ति कुछ विशेष पेड़-पौधों दर्शन कर ले तो पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और दुख-बाधाएं कम होती हैं.
3/6
बेल- यह वृक्ष भगवान शिव से जुड़ा हुआ है. ऐसी मान्यता है कि, सुबह उठकर केवल इस वृक्ष के दर्शन मात्र से ही मन के विकार खत्म होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी साहस बना रहता है. बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है.
बेल- यह वृक्ष भगवान शिव से जुड़ा हुआ है. ऐसी मान्यता है कि, सुबह उठकर केवल इस वृक्ष के दर्शन मात्र से ही मन के विकार खत्म होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी साहस बना रहता है. बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है.
4/6
तुलसी- जो व्यक्ति सुबह उठकर तुलसी के दर्शन करता है, मानो वह मां लक्ष्मी के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि तुलसी को साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है. सुबह उठकर स्नानादि के बाद तुलसी पौधे में जल देकर पूजा करना भी अत्यंत शुभ और सकारात्मक माना जाता है.
तुलसी- जो व्यक्ति सुबह उठकर तुलसी के दर्शन करता है, मानो वह मां लक्ष्मी के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि तुलसी को साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है. सुबह उठकर स्नानादि के बाद तुलसी पौधे में जल देकर पूजा करना भी अत्यंत शुभ और सकारात्मक माना जाता है.
5/6
अशोक- घर या घर के आसपा, अशोक का पेड़ हो तो सुबह उठकर इसके दर्शन जरूर करें. ब्रह्मवैवर्त पुराण में अशोक वृक्ष का वर्णन शुभ और मंगलकारी वृक्ष के रूप में किया गया है. मान्यता है कि जहां अशोक का पेड़ होता है, वहां बिना कोई बाधा सभी काम पूर्ण होते हैं.
अशोक- घर या घर के आसपा, अशोक का पेड़ हो तो सुबह उठकर इसके दर्शन जरूर करें. ब्रह्मवैवर्त पुराण में अशोक वृक्ष का वर्णन शुभ और मंगलकारी वृक्ष के रूप में किया गया है. मान्यता है कि जहां अशोक का पेड़ होता है, वहां बिना कोई बाधा सभी काम पूर्ण होते हैं.
6/6
आंवला- आंवला को आयुर्वेद और हिंदू धर्म दोनों में शुभ माना गया है. सुबह उठकर आंवला वृक्ष के दर्शन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. आंवले का सेवन सेहत के लिए भी लाभकारी होता है.
आंवला- आंवला को आयुर्वेद और हिंदू धर्म दोनों में शुभ माना गया है. सुबह उठकर आंवला वृक्ष के दर्शन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. आंवले का सेवन सेहत के लिए भी लाभकारी होता है.
Published at : 01 Dec 2025 06:40 AM (IST)
Tags :
Vastu Tips Morning Mantra Plants Vastu Morning Tips

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
फिर मुश्किलों में शेख हसीना! 74 लोगों की मौत के मामले में नाम आया सामने, जानें क्या है 16 साल पुराना केस?
फिर मुश्किलों में शेख हसीना! 74 लोगों की मौत के मामले में नाम आया सामने, जानें क्या है 16 साल पुराना केस?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में घूमना पड़ेगा महंगा, दूसरे राज्यों के वाहनों पर लगेगा ग्रीन सेंस टैक्स, जानें- तैयारी
उत्तराखंड में घूमना पड़ेगा महंगा, दूसरे राज्यों के वाहनों पर लगेगा ग्रीन सेंस टैक्स, जानें- तैयारी
स्पोर्ट्स
IND vs SA ODI Series: विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का ‘महारिकॉर्ड’, रांची में रचा करियर का सबसे बड़ा इतिहास
विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का ‘महारिकॉर्ड’, रांची में रचा करियर का सबसे बड़ा इतिहास
इंडिया
Maulana Kari Abrar Jamal: ‘जिहाद का मतलब देश के खिलाफ...’, महमूद मदनी के बयान पर बोले मौलाना कारी अबरार जमाल
‘जिहाद का मतलब देश के खिलाफ...’, महमूद मदनी के बयान पर बोले मौलाना कारी अबरार जमाल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Ditwah Cyclone: भारत के कितने करीब 'दितवाह' | Breaking | Ditwah
Crime News: प्रेमी की लाश से 7 फेरों की कसम | Sansani
Parliament Winter Session: शीतकालीन सत्र कितना ठंडा, कितना गरम? | Rahul Gandhi | PM Modi
Parliament Winter Session: SIR टू FIR.. संसद में संग्राम जोरदार! | NDA | UP SIR | Akhilesh Yadav
Sandeep Chaudhary: देश में वंदे मातरम् जरूरी... संसद मेंक्यों दूरी? विश्लेषकों का सटीक विश्लेशण |

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फिर मुश्किलों में शेख हसीना! 74 लोगों की मौत के मामले में नाम आया सामने, जानें क्या है 16 साल पुराना केस?
फिर मुश्किलों में शेख हसीना! 74 लोगों की मौत के मामले में नाम आया सामने, जानें क्या है 16 साल पुराना केस?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में घूमना पड़ेगा महंगा, दूसरे राज्यों के वाहनों पर लगेगा ग्रीन सेंस टैक्स, जानें- तैयारी
उत्तराखंड में घूमना पड़ेगा महंगा, दूसरे राज्यों के वाहनों पर लगेगा ग्रीन सेंस टैक्स, जानें- तैयारी
स्पोर्ट्स
IND vs SA ODI Series: विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का ‘महारिकॉर्ड’, रांची में रचा करियर का सबसे बड़ा इतिहास
विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का ‘महारिकॉर्ड’, रांची में रचा करियर का सबसे बड़ा इतिहास
इंडिया
Maulana Kari Abrar Jamal: ‘जिहाद का मतलब देश के खिलाफ...’, महमूद मदनी के बयान पर बोले मौलाना कारी अबरार जमाल
‘जिहाद का मतलब देश के खिलाफ...’, महमूद मदनी के बयान पर बोले मौलाना कारी अबरार जमाल
बॉलीवुड
'अमिताभ बच्चन की मुझसे अलग पर्सनैलिटी है', क्यों अपनी राय नहीं रखते बिग बी, जया बच्चन ने बताया
'अमिताभ बच्चन की मुझसे अलग पर्सनैलिटी है', क्यों अपनी राय नहीं रखते बिग बी, जया बच्चन ने बताया
विश्व
चीन युद्ध से लेकर कारगिल वॉर तक... कितने गहरे हैं भारत-इजरायल रिलेशन, PM मोदी की लीडरशिप में क्या बदलाव आया?
चीन युद्ध से लेकर कारगिल वॉर तक... कितने गहरे हैं भारत-इजरायल रिलेशन, 2014 के बाद कितने बदले?
दिल्ली NCR
December 2025 Holiday: अगर दिसंबर में बैंक जाना है तो पहले ये खबर पढ़ें, नहीं तो काम अटक जाएगा
December Holiday List: अगर दिसंबर में बैंक जाना है तो पहले ये खबर पढ़ें, नहीं तो काम अटक जाएगा
ट्रेंडिंग
रील बनाते-बनाते सड़क पर लेट गई लड़की, पीछे ऑटो-बाइकों की लगी भीड़, भड़क उठे यूजर्स- वीडियो वायरल
रील बनाते-बनाते सड़क पर लेट गई लड़की, पीछे ऑटो-बाइकों की लगी भीड़, भड़क उठे यूजर्स
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget