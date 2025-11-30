ज्योतिष में ऋण और आर्थिक संकट का संबंध कुछ ग्रहों की स्थिति से माना जाता है. कुंडली में कुछ विशेष ग्रह कमजोर, पाप प्रभाव में या नीच राशि में हों तो व्यक्ति को बार-बार कर्ज लेने की नौबत आ सकती है. कई बार तो बिना वजह खर्च और कर्ज का दबाव बढ़ता है.