14 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ ही खरमास समाप्त हो जाएगा और इसके बाद सभी शुभ कार्य फिर से शुरू हो सकेंगे. खरमास लगने से पहले ही आवश्यक शुभ कार्य पूरे कर लेना बेहतर माना जाता है. यदि विवाह तय है तो तिथि निश्चित कर लें और उसे खरमास से पहले सम्पन्न कर दें.