Kharmas 2025: 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक मांगलिक कार्यों पर रोक! जानें पूरी तिथि और नियम
Kharmas 2025: 16 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक खरमास रहेगा, जिसमें विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं. इसे अशुभ काल माना जाता है क्योंकि सूर्य धनु राशि में रहता है.
खरमास 2025
Published at : 01 Dec 2025 01:09 PM (IST)
धर्म
धर्म
