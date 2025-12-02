Annapurna Jayanti 2025: अन्नपूर्णा जयंती पर जौ, राई, गेहूं समेत इन चीजों का करें दान, कुंडली में मजबूत होंगे ग्रह

अन्नपूर्णा जयंती पर देवी अन्नपूर्णा की पूजा होती है. इनकी पूजा से घर पर अन्न-भंडार हमेशा भरा रहता है. साथ ही इस दिन कुछ सरल उपाय करने से भी खूब बरकत होती है और कुंडली के दोष दूर होते हैं. इसलिए इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ माना जाता है.