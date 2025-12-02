हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Annapurna Jayanti 2025: अन्नपूर्णा जयंती पर जौ, राई, गेहूं समेत इन चीजों का करें दान, कुंडली में मजबूत होंगे ग्रह

Annapurna Jayanti 2025: अन्नपूर्णा जयंती पर जौ, राई, गेहूं समेत इन चीजों का करें दान, कुंडली में मजबूत होंगे ग्रह

Annapurna Jayanti 2025 Daan: मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर 5 दिसंबर 2025 को माता पार्वती के स्वरूप देवी अन्नपूर्णा की पूजा होगी. इस दिन गेहूं, चावल, उदड़, राई जैसे कुछ चीजों का दान करना बहुत शुभ होता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 02 Dec 2025 09:36 AM (IST)
Annapurna Jayanti 2025 Daan: मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर 5 दिसंबर 2025 को माता पार्वती के स्वरूप देवी अन्नपूर्णा की पूजा होगी. इस दिन गेहूं, चावल, उदड़, राई जैसे कुछ चीजों का दान करना बहुत शुभ होता है.

अन्नपूर्णा जयंती 2025 दान

1/7
मार्गशीर्ष पूर्णिमा को देवी अन्नपूर्णा की जयंती मनाई जाती है. ऐसी मान्यता है कि इसी तिथि पर मां अन्नपूर्णा का अवतरण हुआ था. इस वर्ष अन्नपूर्णा जयंती गुरुवार 4 दिसंबर 2025 को पड़ रही है.
मार्गशीर्ष पूर्णिमा को देवी अन्नपूर्णा की जयंती मनाई जाती है. ऐसी मान्यता है कि इसी तिथि पर मां अन्नपूर्णा का अवतरण हुआ था. इस वर्ष अन्नपूर्णा जयंती गुरुवार 4 दिसंबर 2025 को पड़ रही है.
2/7
अन्नपूर्णा जयंती पर देवी अन्नपूर्णा की पूजा होती है. इनकी पूजा से घर पर अन्न-भंडार हमेशा भरा रहता है. साथ ही इस दिन कुछ सरल उपाय करने से भी खूब बरकत होती है और कुंडली के दोष दूर होते हैं. इसलिए इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ माना जाता है.
अन्नपूर्णा जयंती पर देवी अन्नपूर्णा की पूजा होती है. इनकी पूजा से घर पर अन्न-भंडार हमेशा भरा रहता है. साथ ही इस दिन कुछ सरल उपाय करने से भी खूब बरकत होती है और कुंडली के दोष दूर होते हैं. इसलिए इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ माना जाता है.
3/7
जौ का दान- अन्नपूर्णा जयंती पर जौ का दान करने से गुरु ग्रह की शुभता बढ़ती है. साथ करियर संबंधी बाधाएं भी दूर होती है. अन्नपूर्णा जयंती पर जौ दान करने से घर का अन्न और धन का भंडार भरता है.
जौ का दान- अन्नपूर्णा जयंती पर जौ का दान करने से गुरु ग्रह की शुभता बढ़ती है. साथ करियर संबंधी बाधाएं भी दूर होती है. अन्नपूर्णा जयंती पर जौ दान करने से घर का अन्न और धन का भंडार भरता है.
4/7
राई का दान- अन्नपूर्णा जयती पर राई का दान करना भी शुभ होता है. राई का दान कुंडली में कमजोर राहु को मजबूत करता है.
राई का दान- अन्नपूर्णा जयती पर राई का दान करना भी शुभ होता है. राई का दान कुंडली में कमजोर राहु को मजबूत करता है.
5/7
गेहूं का दान- गेहूं का दान करना सुख-सौभाग्य को बढ़ाता है और कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करता है. इस दिन गेहूं का दान करने से आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा, सरकारी काम और पिता से संबंधित मामलों में सुधार आता है. जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.
गेहूं का दान- गेहूं का दान करना सुख-सौभाग्य को बढ़ाता है और कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करता है. इस दिन गेहूं का दान करने से आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा, सरकारी काम और पिता से संबंधित मामलों में सुधार आता है. जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.
6/7
उड़द का दान- उड़द शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है. अन्नपूर्णा जयंती पर उड़द का दान करने से शनि की पीड़ा कम होती है, बाधाएं दूर होती हैं और कामकाज में स्थिरता आती है. जीवन में अनुशासन और धैर्य बढ़ता है.
उड़द का दान- उड़द शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है. अन्नपूर्णा जयंती पर उड़द का दान करने से शनि की पीड़ा कम होती है, बाधाएं दूर होती हैं और कामकाज में स्थिरता आती है. जीवन में अनुशासन और धैर्य बढ़ता है.
7/7
चावल का दान- चावल को धन-धान्य का प्रतीक माना जाता है. अन्नपूर्णा जयंती पर विशेषरूप से चावल का दान जरूर करें. इससे घर की रसोई कभी खाली नहीं रहेगी और धन-संपदा में भी वृद्धि होगी.
चावल का दान- चावल को धन-धान्य का प्रतीक माना जाता है. अन्नपूर्णा जयंती पर विशेषरूप से चावल का दान जरूर करें. इससे घर की रसोई कभी खाली नहीं रहेगी और धन-संपदा में भी वृद्धि होगी.
Published at : 02 Dec 2025 09:36 AM (IST)
Tags :
Devi Annapurna Puja Margashirsha Purnima 2025 Annapurna Jayanti 2025 Annapurna Jayanti Daan

