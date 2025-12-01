एक्सप्लोरर
Mokshada Ekadashi 2025 Paran: इस विधि से करें मोक्षदा एकादशी का पारण, व्रत होगा पूर्ण मिलेगा पुण्य
Mokshada Ekadashi 2025 Vrat Paran: मोक्षदा एकादशी व्रत आज 1 दिसंबर 2025 को है और 2 दिसंबर को व्रत का पारण किया जाएगा. सही विधि और समय पर पारण करने से साधक का व्रत पूर्ण होता है और अपार पुण्य मिलता है.
मोक्षदा एकादशी 2025 व्रत पारण
Published at : 01 Dec 2025 11:30 AM (IST)
