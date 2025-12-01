सोमवार 1 दिसंबर 2025 को मोक्षदा एकादशी का व्रत-पूजन करने के बाद मंगलवार 2 दिसंबर को द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण किया जाएगा. व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए एकादशी व्रत का पारण सही विधि और सही समय पर करना जरूरी होता है.