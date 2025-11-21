मान्यता है कि शुक्रवार का व्रत रखने से देवी लक्ष्मी और संतोषी माता दोनों की कृपा प्राप्त होती है. यह व्रत वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है. धन की कमी दूर होती है. जो लोग श्रद्धा और नियम से व्रत रखते हैं, उनके जीवन में समृद्धि और सम्मान बढ़ता है.