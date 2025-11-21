एक्सप्लोरर
Friday Puja: शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने से मिलती है समृद्धि? जानें इसका महत्व और पूजा विधि
Friday Puja: शुक्रवार माता लक्ष्मी और संतोषी माता को समर्पित दिन है, जो धन, सौभाग्य, प्रेम, ऐश्वर्य और वैवाहिक सुख प्रदान करता है. ज्योतिष में यह शुभ दिन शुक्र ग्रह का प्रतिनिधि माना जाता है.
शुक्रवार पूजा से मिलता शुभ फल
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 21 Nov 2025 07:00 AM (IST)
धर्म
6 Photos
शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने से मिलती है समृद्धि? जानें इसका महत्व और पूजा विधि
धर्म
7 Photos
'M नाम वाले होते हैं बेहद लकी? गणेश जी खोलते हैं भाग्य के बंद दरवाजे, जानें पूजा का सही तरीका!
धर्म
6 Photos
गरुड़ पुराण की 5 खौफनाक सजाएं, उबलते तेल से लेकर चाबुक तक, इंसान के गलत कर्म का क्रूर हिसाब!
धर्म
6 Photos
मार्गशीर्ष अमावस्या पर ये 5 राशियां रहें सावधान, धन से लेकर स्वास्थ तक पड़ सकता है बुरा असर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील ने बढ़ाई सियासी हलचल, अचानक पार्टी से दिया इस्तीफा
स्पोर्ट्स
गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion