हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मFriday Puja: शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने से मिलती है समृद्धि? जानें इसका महत्व और पूजा विधि

Friday Puja: शुक्रवार माता लक्ष्मी और संतोषी माता को समर्पित दिन है, जो धन, सौभाग्य, प्रेम, ऐश्वर्य और वैवाहिक सुख प्रदान करता है. ज्योतिष में यह शुभ दिन शुक्र ग्रह का प्रतिनिधि माना जाता है.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 21 Nov 2025 07:00 AM (IST)
शुक्रवार पूजा से मिलता शुभ फल

शुक्रवार की पूजा से घर में धन और समृद्धि बढ़ती है. दांपत्य जीवन में मधुरता आती है और परिवार में शांति बनी रहती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन श्रद्धा से पूजा करने पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन के कष्ट कम होते हैं.
इस दिन सफेद वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है. सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दही, मिश्री आदि का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है. इत्र, चंदन या गुलाब जल जैसी सुगंधित वस्तुएं चढ़ाना पूजनीय माना गया है.
शुक्रवार के दिन घर को साफ-सुथरा रखना विशेष रूप से आवश्यक है. मुख्य द्वार और पूजा स्थान जितना अधिक स्वच्छ और सुगंधित होंगे, उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा घर में बढ़ेगी. सफाई को धन-आगमन का मुख्य कारण माना गया है.
सुबह स्नान के बाद घर की सफाई करें और पूजा स्थान तैयार करें. देवी लक्ष्मी या संतोषी माता के सामने दीपक और अगरबत्ती जलाएं. सफेद कपड़े पहनें और माता को गुड़, चने और मिश्री का भोग लगाएं.
लक्ष्मी मंत्र या संतोषी माता के मंत्रों का जाप करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. आरती करें और परिवार की सुख-शांति, धन-समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें.
मान्यता है कि शुक्रवार का व्रत रखने से देवी लक्ष्मी और संतोषी माता दोनों की कृपा प्राप्त होती है. यह व्रत वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है. धन की कमी दूर होती है. जो लोग श्रद्धा और नियम से व्रत रखते हैं, उनके जीवन में समृद्धि और सम्मान बढ़ता है.
Published at : 21 Nov 2025 07:00 AM (IST)
Embed widget