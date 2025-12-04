हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Annapurna Jayanti 2025 Bhog: अन्नपूर्णा जयंती पर देवी को लगाएं इन चीजों का भोग, अन्न-धन से भरा रहेगा भंडार

Annapurna Jayanti 2025 Bhog: अन्नपूर्णा जयंती पर देवी को लगाएं इन चीजों का भोग, अन्न-धन से भरा रहेगा भंडार

Annapurna Jayanti 2025 Bhog: अन्नपूर्णा जयंती का पर्व आज 4 दिसंबर 2025, गुरुवार को है. आज इस पावन अवसर पर पूजा में देवी अन्नपूर्णा को उनकी प्रिय चीजों का भोग जरूर लगाएं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 04 Dec 2025 06:40 AM (IST)
Annapurna Jayanti 2025 Bhog: अन्नपूर्णा जयंती का पर्व आज 4 दिसंबर 2025, गुरुवार को है. आज इस पावन अवसर पर पूजा में देवी अन्नपूर्णा को उनकी प्रिय चीजों का भोग जरूर लगाएं.

देवी अन्नपूर्णा के प्रिय भोग

1/7
मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है. ऐसी मान्यता है कि इसी तिथि देवी अन्नपूर्णा का अवतरण हुआ था और देवी ने पृथ्वी पर अन्न संकट को दूर किया था. अन्न-भोजन की कृपा के लिए लोग देवी अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं.
मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है. ऐसी मान्यता है कि इसी तिथि देवी अन्नपूर्णा का अवतरण हुआ था और देवी ने पृथ्वी पर अन्न संकट को दूर किया था. अन्न-भोजन की कृपा के लिए लोग देवी अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं.
2/7
अन्नपूर्णा जयंती पर रसोई, स्टोव, अन्न भंडार और मां अन्नपूर्णा की पूजा होती है. विधि-विधान से पूजा करने पर मां अन्नपूर्णा का वास रसोई में होता है और घर के लोग कभी भूखा नहीं सोते.
अन्नपूर्णा जयंती पर रसोई, स्टोव, अन्न भंडार और मां अन्नपूर्णा की पूजा होती है. विधि-विधान से पूजा करने पर मां अन्नपूर्णा का वास रसोई में होता है और घर के लोग कभी भूखा नहीं सोते.
3/7
यदि आप चाहते हैं आप पर भी मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रही और घर पर उनका वास हो तो आज अन्नपूर्णा जयंती के दिन पूजा में देवी को उनकी प्रिय चीजों का भोग अवश्य लगाएं. जानें कौन सा भोग माता को है अत्यंत प्रिय.
यदि आप चाहते हैं आप पर भी मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रही और घर पर उनका वास हो तो आज अन्नपूर्णा जयंती के दिन पूजा में देवी को उनकी प्रिय चीजों का भोग अवश्य लगाएं. जानें कौन सा भोग माता को है अत्यंत प्रिय.
4/7
खीर- चावल से बनी खीर मां अन्नपूर्णा के सबसे प्रिय भोगों में एक है. रसोई की अच्छे से साफ-सफाई कर शुद्ध और सात्विक रूप से चावल, दूध, चीनी और इलायची से खीर पकाएं और मां अन्नपूर्णा को इसका भोग लगाएं.
खीर- चावल से बनी खीर मां अन्नपूर्णा के सबसे प्रिय भोगों में एक है. रसोई की अच्छे से साफ-सफाई कर शुद्ध और सात्विक रूप से चावल, दूध, चीनी और इलायची से खीर पकाएं और मां अन्नपूर्णा को इसका भोग लगाएं.
5/7
गुड़ और तिल के मिठाई- गुड़, तिल और घी के मिश्रण से बनी मिठाई का भोग भी अन्नपूर्णा देवी को अर्पित कर सकते हैं. यह भोग ऊर्जा, मिठास और शुभता का प्रतीक है.
गुड़ और तिल के मिठाई- गुड़, तिल और घी के मिश्रण से बनी मिठाई का भोग भी अन्नपूर्णा देवी को अर्पित कर सकते हैं. यह भोग ऊर्जा, मिठास और शुभता का प्रतीक है.
6/7
फल- मां अन्नपूर्णा को फल का भोग भी अर्पित कर सकते हैं. आप कम से कम 5 मौसमी फल का भोग मां को लगा सकते हैं.
फल- मां अन्नपूर्णा को फल का भोग भी अर्पित कर सकते हैं. आप कम से कम 5 मौसमी फल का भोग मां को लगा सकते हैं.
7/7
बेसन लड्डू- आज अन्नपूर्णा जयंती पर आप भोग में बेसन के लड्डू को भी शामिल कर सकते हैं. घर पर घी और बेसन से शुद्ध रूप से लड्डू का भोग देवी अन्नपूर्णा को लगाएं.
बेसन लड्डू- आज अन्नपूर्णा जयंती पर आप भोग में बेसन के लड्डू को भी शामिल कर सकते हैं. घर पर घी और बेसन से शुद्ध रूप से लड्डू का भोग देवी अन्नपूर्णा को लगाएं.
Published at : 04 Dec 2025 06:40 AM (IST)
Tags :
Devi Annapurna Margashirsha Purnima 2025 Annapurna Jayanti 2025 Annapurna Jayanti 2025 Bhog

