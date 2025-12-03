तुला राशि (Tula Rashi)- तुला राशि वाले जातकों को आदित्य मंगल योग से पारिवारिक जीवन की खुशियां मिलेगी. यह योग आपके गोचर कुंडली में तृतीया भाव पर बनेगा और दोनों ग्रहों की दृष्टि नवम भाव पर रहेगी. ऐसे में इस दौरान करियर के नए अवसर मिल सकते हैं.