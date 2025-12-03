हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Surya Mangal Yuti 2025: दिसंबर में बनेगा आदित्य मंगल योग, सूर्य-मंगल की युति बढ़ाएगी इन राशियों का तेज

Surya Mangal Yuti 2025: दिसंबर में बनेगा आदित्य मंगल योग, सूर्य-मंगल की युति बढ़ाएगी इन राशियों का तेज

Aditya Mangal Yog: ग्रहों के राजा सूर्य और सेनापति मंगल की युति दिसंबर में बनेगी, जिससे आदित्य मंगल योग का निर्माण होगा. ज्योतिष के अनुसार 3 राशियों को इस योग से धन, नौकरी और व्यापार में लाभ मिलेगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 03 Dec 2025 08:07 AM (IST)
Aditya Mangal Yog: ग्रहों के राजा सूर्य और सेनापति मंगल की युति दिसंबर में बनेगी, जिससे आदित्य मंगल योग का निर्माण होगा. ज्योतिष के अनुसार 3 राशियों को इस योग से धन, नौकरी और व्यापार में लाभ मिलेगा.

आदित्य मंगल योग 2025 दिसंबर

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, जब दो ग्रह एक ही राशि में आते हैं तो किसी न किसी योग का निर्माण होता है. ऐसा ही एक योग दिसंबर 2025 में बनने जा रहे हैं, जिसका नाम है आदित्य मंगल योग.
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, जब दो ग्रह एक ही राशि में आते हैं तो किसी न किसी योग का निर्माण होता है. ऐसा ही एक योग दिसंबर 2025 में बनने जा रहे हैं, जिसका नाम है आदित्य मंगल योग.
ग्रहों के राजा सूर्य और सेनापति मंगल जब एक ही राशि में आते हैं, तो इससे बनने वाली युति को आदित्य मंगल योग कहा जाता है. यह योग दिसंबर में धनु राशि में बन रहा है, जिसका लाभ तीन राशियों मिलेगा.
ग्रहों के राजा सूर्य और सेनापति मंगल जब एक ही राशि में आते हैं, तो इससे बनने वाली युति को आदित्य मंगल योग कहा जाता है. यह योग दिसंबर में धनु राशि में बन रहा है, जिसका लाभ तीन राशियों मिलेगा.
7 दिसंबर 2025 को मंगल वृश्चिक राशि से धनु राशि में गोचर करेंगे. इसके बाद सूर्य भी 16 दिसंबर को धनु राशि में आ जाएंगे, जिससे धनु राशि में सूर्य-मंगल की युति से आदित्य मंगल योग बनेगा. जानें किन राशियों को मिलेगा इस योग का लाभ.
7 दिसंबर 2025 को मंगल वृश्चिक राशि से धनु राशि में गोचर करेंगे. इसके बाद सूर्य भी 16 दिसंबर को धनु राशि में आ जाएंगे, जिससे धनु राशि में सूर्य-मंगल की युति से आदित्य मंगल योग बनेगा. जानें किन राशियों को मिलेगा इस योग का लाभ.
तुला राशि (Tula Rashi)- तुला राशि वाले जातकों को आदित्य मंगल योग से पारिवारिक जीवन की खुशियां मिलेगी. यह योग आपके गोचर कुंडली में तृतीया भाव पर बनेगा और दोनों ग्रहों की दृष्टि नवम भाव पर रहेगी. ऐसे में इस दौरान करियर के नए अवसर मिल सकते हैं.
तुला राशि (Tula Rashi)- तुला राशि वाले जातकों को आदित्य मंगल योग से पारिवारिक जीवन की खुशियां मिलेगी. यह योग आपके गोचर कुंडली में तृतीया भाव पर बनेगा और दोनों ग्रहों की दृष्टि नवम भाव पर रहेगी. ऐसे में इस दौरान करियर के नए अवसर मिल सकते हैं.
धनु राशि (Dhanu Rashi)- सूर्य और मंगल की युति आपकी राशि के लग्न भाव में बन रही है. इससे स्वास्थ्य और संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है. मानसिक अशांति या किसी बड़ी समस्या का भी हल हो सकता है.
धनु राशि (Dhanu Rashi)- सूर्य और मंगल की युति आपकी राशि के लग्न भाव में बन रही है. इससे स्वास्थ्य और संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है. मानसिक अशांति या किसी बड़ी समस्या का भी हल हो सकता है.
कुंभ राशि (Kumbh Rashi)- सूर्य-मंगल की युति आपकी राशि के एकादश भाव में बनेगी और दोनों ग्रह आपके पंचम भाव को प्रभावित करेंगे. इससे आय में अप्रत्याशित लाभ होगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा और रचनात्मक कार्यों में खूब उन्नति मिलेगी.
कुंभ राशि (Kumbh Rashi)- सूर्य-मंगल की युति आपकी राशि के एकादश भाव में बनेगी और दोनों ग्रह आपके पंचम भाव को प्रभावित करेंगे. इससे आय में अप्रत्याशित लाभ होगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा और रचनात्मक कार्यों में खूब उन्नति मिलेगी.
Published at : 03 Dec 2025 08:07 AM (IST)
Horoscope December Horoscope Mangal Gochar Surya Mangal Yuti Aditya Mangal Yog Sun Mars Conjunction

Embed widget