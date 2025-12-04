एक्सप्लोरर
Swapna Shastra: शनि से जुड़ी इन चीजों को सपने में देखना होता है शुभ, न्यायधीश देते हैं ये संकेत
Shani Dev Swapna Sanket: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, शनि देव से जुड़ी कुछ चीजों को सपने में देखना बहुत शुभ माना जाता है. सपने अगर आपको भी ये चीजें दिखाई दे समझिए कर्मफलदाता आपको शुभ फल देने वाले हैं.
स्वप्न शास्त्र संकेत
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 04 Dec 2025 07:01 AM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
कन्या राशि 2026 करियर में उतार-चढ़ाव! जानिए सफलता का गुप्त मंत्र और आर्थिक लाभ के शुभ योग!
ऐस्ट्रो
7 Photos
Annapurna Jayanti 2025: अन्नपूर्णा जयंती पर जौ, राई, गेहूं समेत इन चीजों का करें दान, कुंडली में मजबूत होंगे ग्रह
ऐस्ट्रो
6 Photos
सिंह राशि के छात्रों को साल 2026 में मिलेगा नया मौका, शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगी अप्रत्याशित सफलता!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट, हाई-टेक कवच तैयार, जानें राजधानी में कैसे चप्पे-चप्पे की नजर रखी जाएगी
क्रिकेट
भारत-साउथ अफ्रीका ODI में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम? कोहली-डी कॉक में किसने मारी बाजी
हरियाणा
सुंदर बच्चियों से होती थी चिढ़! अब तक भतीजी-बेटे समेत 4 का कत्ल, 'साइको किलर' महिला गिरफ्तार
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion