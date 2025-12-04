हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोSwapna Shastra: शनि से जुड़ी इन चीजों को सपने में देखना होता है शुभ, न्यायधीश देते हैं ये संकेत

Swapna Shastra: शनि से जुड़ी इन चीजों को सपने में देखना होता है शुभ, न्यायधीश देते हैं ये संकेत

Shani Dev Swapna Sanket: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, शनि देव से जुड़ी कुछ चीजों को सपने में देखना बहुत शुभ माना जाता है. सपने अगर आपको भी ये चीजें दिखाई दे समझिए कर्मफलदाता आपको शुभ फल देने वाले हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 04 Dec 2025 07:01 AM (IST)
Shani Dev Swapna Sanket: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, शनि देव से जुड़ी कुछ चीजों को सपने में देखना बहुत शुभ माना जाता है. सपने अगर आपको भी ये चीजें दिखाई दे समझिए कर्मफलदाता आपको शुभ फल देने वाले हैं.

स्वप्न शास्त्र संकेत

1/6
हर व्यक्ति नींद में अच्छे-बुरे, शुभ-अशुभ कई तरह के सपने देखता है. लेकिन शनि देव या शनि देव से जुड़ी चीजों को सपने में देखना स्वप्न शास्त्र के अनुसार शुभ बताया गया है. जान लें शनि से जुड़ी किन चीजों को सपने में देखना होता है शुभ संकेत.
हर व्यक्ति नींद में अच्छे-बुरे, शुभ-अशुभ कई तरह के सपने देखता है. लेकिन शनि देव या शनि देव से जुड़ी चीजों को सपने में देखना स्वप्न शास्त्र के अनुसार शुभ बताया गया है. जान लें शनि से जुड़ी किन चीजों को सपने में देखना होता है शुभ संकेत.
2/6
सपने में अगर आप शनि देव या शनि मंदिर देखते हैं तो ऐसा सपना जीवन में तरक्की के आगमन का संकेत देता है. स्वप्न शास्त्र में इसे बहुत ही शुभ सपना बताया गया है. ऐसे सपने का अर्थ होता है कि, शनि देव शीघ्र ही आपके जीवन में बंद पड़े रास्तों को खोलने वाले हैं.
सपने में अगर आप शनि देव या शनि मंदिर देखते हैं तो ऐसा सपना जीवन में तरक्की के आगमन का संकेत देता है. स्वप्न शास्त्र में इसे बहुत ही शुभ सपना बताया गया है. ऐसे सपने का अर्थ होता है कि, शनि देव शीघ्र ही आपके जीवन में बंद पड़े रास्तों को खोलने वाले हैं.
3/6
सरसों तेल- सरसों तेल का संबंध भी शनि देव से होता है. अगर आपको सपने में सरसों का तेल दिखाई दे तो यह शुभ होता है. क्योंकि सरसों तेल को धन और ऊर्जा का प्रवाह माना जाता है. लेकिन यदि आप सपने में खुद को सरसों तेल लगाते देखें तो ऐसा सपना सतर्क रहने का संकेत देता है.
सरसों तेल- सरसों तेल का संबंध भी शनि देव से होता है. अगर आपको सपने में सरसों का तेल दिखाई दे तो यह शुभ होता है. क्योंकि सरसों तेल को धन और ऊर्जा का प्रवाह माना जाता है. लेकिन यदि आप सपने में खुद को सरसों तेल लगाते देखें तो ऐसा सपना सतर्क रहने का संकेत देता है.
4/6
शिवलिंग- सपने में शिवलिंग देखने का अर्थ है कि शनि देव की कृपा आप पर बरसने वाली है. इसका कारण यह है कि शनि देव भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं. ऐसे में यह सपना सेहत लाभ, धन वृद्धि और मानसिक शांति का संकेत माना जाता है.
शिवलिंग- सपने में शिवलिंग देखने का अर्थ है कि शनि देव की कृपा आप पर बरसने वाली है. इसका कारण यह है कि शनि देव भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं. ऐसे में यह सपना सेहत लाभ, धन वृद्धि और मानसिक शांति का संकेत माना जाता है.
5/6
काला कुत्ता- स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में काला कुत्ता देखना भी शनि देव की कृपा का संकेत हैं. अगर आप कुत्ते को साथ में खेल रहे हों या भोजन करा रहें तो ऐसा सपना और भी अच्छा होता है.
काला कुत्ता- स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में काला कुत्ता देखना भी शनि देव की कृपा का संकेत हैं. अगर आप कुत्ते को साथ में खेल रहे हों या भोजन करा रहें तो ऐसा सपना और भी अच्छा होता है.
6/6
शनि देव- शनि देव को क्रूर देवता माना जाता है. इसलिए कई लोग शनि देव को सपने में भयभीत भी हो जाते हैं या इसे अशुभ सपना मानते हैं. लेकिन सपने में शनि देव आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे तो, यह जीवन में सफलता और सकारात्मकता बढ़ने का शुभ संकेत है.
शनि देव- शनि देव को क्रूर देवता माना जाता है. इसलिए कई लोग शनि देव को सपने में भयभीत भी हो जाते हैं या इसे अशुभ सपना मानते हैं. लेकिन सपने में शनि देव आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे तो, यह जीवन में सफलता और सकारात्मकता बढ़ने का शुभ संकेत है.
Published at : 04 Dec 2025 07:01 AM (IST)
Tags :
Dream Interpretation Swapna Shastra Shani Dev Swapna Sanket

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट, हाई-टेक कवच तैयार, जानें राजधानी में कैसे चप्पे-चप्पे की नजर रखी जाएगी
पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट, हाई-टेक कवच तैयार, जानें राजधानी में कैसे चप्पे-चप्पे की नजर रखी जाएगी
क्रिकेट
IND vs SA ODI: भारत-साउथ अफ्रीका ODI में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम? कोहली-डी कॉक की बराबरी, सचिन भी टॉप लिस्ट में शामिल
भारत-साउथ अफ्रीका ODI में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम? कोहली-डी कॉक में किसने मारी बाजी
हरियाणा
सुंदर बच्चियों से होती थी चिढ़! अब तक भतीजी-बेटे समेत 4 का कत्ल, 'साइको किलर' महिला गिरफ्तार
सुंदर बच्चियों से होती थी चिढ़! अब तक भतीजी-बेटे समेत 4 का कत्ल, 'साइको किलर' महिला गिरफ्तार
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

कुंवारे देवर पर बेवफा भाभी की नजर । सनसनी । Sansani
पुतिन का तिलिस्मी संसार पहली बार देखेगा भारत । Putin India Visit
UP में घुसपैठियों की अब खैर नहीं, Yogi की पुलिस के निशाने पर घुसपैठी । News@10
मोदी और पुतिन ने ठाना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे ! । Putin India Visit । PM Modi । Chitra Tripathi
2026 का रण क्या बुलडोजर vs बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर होगा? | CM Yogi | Mamata Banerjee

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट, हाई-टेक कवच तैयार, जानें राजधानी में कैसे चप्पे-चप्पे की नजर रखी जाएगी
पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट, हाई-टेक कवच तैयार, जानें राजधानी में कैसे चप्पे-चप्पे की नजर रखी जाएगी
क्रिकेट
IND vs SA ODI: भारत-साउथ अफ्रीका ODI में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम? कोहली-डी कॉक की बराबरी, सचिन भी टॉप लिस्ट में शामिल
भारत-साउथ अफ्रीका ODI में सबसे ज्यादा शतक किसके नाम? कोहली-डी कॉक में किसने मारी बाजी
हरियाणा
सुंदर बच्चियों से होती थी चिढ़! अब तक भतीजी-बेटे समेत 4 का कत्ल, 'साइको किलर' महिला गिरफ्तार
सुंदर बच्चियों से होती थी चिढ़! अब तक भतीजी-बेटे समेत 4 का कत्ल, 'साइको किलर' महिला गिरफ्तार
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
बॉलीवुड
Year Ender 2025: बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
न्यूज़
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
हेल्थ
Blood Formation Process: इंसान के शरीर में कैसे बनता है खून, इसमें हड्डियां कैसे करती हैं मदद?
इंसान के शरीर में कैसे बनता है खून, इसमें हड्डियां कैसे करती हैं मदद?
जनरल नॉलेज
अक्टूबर में भारत ने खरीदा 14.7 बिलियन डॉलर का सोना, जानें देश में किसने खरीदा सबसे ज्यादा गोल्ड?
अक्टूबर में भारत ने खरीदा 14.7 बिलियन डॉलर का सोना, जानें देश में किसने खरीदा सबसे ज्यादा गोल्ड?
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget