हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMargashirsha Purnima 2025 Upay: मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर करें ये उपाय, नहीं रहेगी धन-धान्य की कमी

Margashirsha Purnima 2025 Upay: 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाएगी. इस दिन स्नान, दान, पूजा और व्रत-उपवास के साथ ही कुछ सरल उपाय से जीवन में चल रही समस्याएं खत्म होती हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 03 Dec 2025 12:09 PM (IST)
मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2025 उपाय

गुरुवार 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष या अगहन पूर्णिमा है. यह साल 2025 की अंतिम पूर्णिमा भी है. मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर विशेष रूप से देवी अन्नपूर्णा, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा की जाती है.
मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन गंगा नदी में स्नान, दान, सत्यनारायण पूजा के भी शुभ होता है. इसी के साथ इस शुभ तिथि पर कुछ सरल और अचूक उपाय करने से घर की सुख-समृद्धि में वृद्धि भी होती है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर किए जाने वाले उपायों के बारे में.
कुंडली में यदि चंद्रदोष हो तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर चंद्रमा का दर्शन और पूजन जरूर करें. इससे कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा, मन शांत और संतुलित रहेगा.
मार्गशीर्ष पूर्णिमा 11 कौड़ी लेकर उसमें हल्दी लगाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करें. इसके बाद मां लक्ष्मी की पूजा कर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और लक्ष्मी सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं. इसके बाद इन कौड़ियों को धन रखने वाले स्थान जैसे तिजोरी आदि में रख दें. इससे धन का आवागमन बढ़ता है.
आर्थिक स्थिति से परेशान हैं तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा तुलसी के 11 को लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार की चौखट पर टांग दें. इस उपाय से नकारात्मकता और आर्थिक परेशानी दूर होने लगती है.
पारिवारिक तनाव या कलह-क्लेश को कम करने के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर तुलसी का नया पौधा लाकर घर में लगाएं. इसे घर के उत्तर, पूर्वोत्तर या फिर पूर्व दिशा में ही लगाएं. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और घर का वातावरण भी शांत व सुखमय बना रहेगा.
Published at : 03 Dec 2025 12:09 PM (IST)
PURNIMA KE UPAY Aghan Purnima Margashirsha Purnima 2025 Annapurna Jayanti 2025

एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

