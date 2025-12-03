हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोChristmas 2025: इन 5 देशों में क्रिसमस मनाने की अजब-गजब परंपरा, नहीं जानते होंगे आप

Christmas 2025: इन 5 देशों में क्रिसमस मनाने की अजब-गजब परंपरा, नहीं जानते होंगे आप

Christmas 2025: दिसंबर का महीना शुरू होते ही क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर है. इस दिन को हर देश अलग अलग तरीके से मनाता है. जानें दुनिया के इन 6 देशों में क्रिसमस के यूनिक और अजब-गजब ट्रेडिशन.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 03 Dec 2025 08:45 AM (IST)
Christmas 2025: दिसंबर का महीना शुरू होते ही क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर है. इस दिन को हर देश अलग अलग तरीके से मनाता है. जानें दुनिया के इन 6 देशों में क्रिसमस के यूनिक और अजब-गजब ट्रेडिशन.

क्रिसमस 2025

1/6
पूरी दुनिया में क्रिसमस धूमधाम से मनाया जाता है, हालांकि अलग-अलग देशों के सेलिब्रेशन का तरीका अलग है, कहीं क्रिसमस पर हलवा बनता है तो कहीं बच्चों पर केक या चॉकलेट की बजाय कोयला दिया जाता है.
पूरी दुनिया में क्रिसमस धूमधाम से मनाया जाता है, हालांकि अलग-अलग देशों के सेलिब्रेशन का तरीका अलग है, कहीं क्रिसमस पर हलवा बनता है तो कहीं बच्चों पर केक या चॉकलेट की बजाय कोयला दिया जाता है.
2/6
इंगलैंड - क्रिसमस पर बच्चों को सेंटा या करीबी लोग केक, चॉकलेट देते हैं लेकिन इंग्लैंड में शरारती बच्चों को क्रिसमस पर स्टॉकिंग्स(मौजे) में कोयला दिया जाता है.
इंगलैंड - क्रिसमस पर बच्चों को सेंटा या करीबी लोग केक, चॉकलेट देते हैं लेकिन इंग्लैंड में शरारती बच्चों को क्रिसमस पर स्टॉकिंग्स(मौजे) में कोयला दिया जाता है.
3/6
चेक रिपब्लिक - यहां क्रिसमस मनाने का तरीका बहुत यूनिक है. यहां कि अविवाहित महिलाएं शादी की इच्छा से क्रिसमस के दिन अपने कंधे पर जूता फेंकती हैं. अगर जूते की उंगलियां दरवाजे की ओर घूमी तो माना जाता है कि उनकी शादी जल्द होगी.
चेक रिपब्लिक - यहां क्रिसमस मनाने का तरीका बहुत यूनिक है. यहां कि अविवाहित महिलाएं शादी की इच्छा से क्रिसमस के दिन अपने कंधे पर जूता फेंकती हैं. अगर जूते की उंगलियां दरवाजे की ओर घूमी तो माना जाता है कि उनकी शादी जल्द होगी.
4/6
स्विट्ज़रलैंड - यहां में क्रिसमस के दिन जुलूस निकाला जाता है. इस दिन लोग काऊ बेल्स पहनकर परेड में भाग लेते हैं. इस दौरान लोग शोर मचाते हैं. कहा जाता है कि ऐसा करने से बुरी आत्मा दूर रहती है.
स्विट्ज़रलैंड - यहां में क्रिसमस के दिन जुलूस निकाला जाता है. इस दिन लोग काऊ बेल्स पहनकर परेड में भाग लेते हैं. इस दौरान लोग शोर मचाते हैं. कहा जाता है कि ऐसा करने से बुरी आत्मा दूर रहती है.
5/6
ग्रीस - ग्रीक में 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक 12 दिनों के लिए यहां की लुप्त हुई कालीकंतजरोइ नाम की दुष्ट गोबलिन की जाति के लोग धरती पर आ जाते हैं. इन दिनों में ये एक बार क्रॉस और होली बेसिल को पवित्र पानी से धोकर घर में उसी पानी का छिड़काव करते हैं.
ग्रीस - ग्रीक में 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक 12 दिनों के लिए यहां की लुप्त हुई कालीकंतजरोइ नाम की दुष्ट गोबलिन की जाति के लोग धरती पर आ जाते हैं. इन दिनों में ये एक बार क्रॉस और होली बेसिल को पवित्र पानी से धोकर घर में उसी पानी का छिड़काव करते हैं.
6/6
बेल्जियम - क्रिसमस में तरह तरह की मिठाई बनाई जाती है लेकिन बेल्जियम में इस दिन खास पाव रोटी (पीटा) तैयार की जाती है। इस पाव रोटी को पीटा कहते हैं. इसमें सिक्के रखकर पकाते हैं. जिसको रोटी में सिक्का मिलता है उसे बहुत लकी माना जाता है.
बेल्जियम - क्रिसमस में तरह तरह की मिठाई बनाई जाती है लेकिन बेल्जियम में इस दिन खास पाव रोटी (पीटा) तैयार की जाती है। इस पाव रोटी को पीटा कहते हैं. इसमें सिक्के रखकर पकाते हैं. जिसको रोटी में सिक्का मिलता है उसे बहुत लकी माना जाता है.
Published at : 03 Dec 2025 08:45 AM (IST)
Tags :
Christmas 2025 Merry Christmas 2025

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Baba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BHU में देर रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी
BHU में देर रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी
इंडिया
LPG Gas Cylinder: 300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
क्रिकेट
रियान पराग के 4 मैच में 34 रन फिर भी टीम इंडिया में होगी एंट्री! जानिए क्यों हो रही चर्चा
रियान पराग के 4 मैच में 34 रन फिर भी टीम इंडिया में होगी एंट्री! जानिए क्यों हो रही चर्चा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Toyota HILUX goes Electric ! | Auto Live #toyota #hilux #toyotahilux
Nissan Tekton vs Renault Duster: Upcoming cars in India | Auto Live
Sansani: 'जानी दुश्मन' औलाद...मम्मी-पापा खल्लास ! | Crime News
Tata Sierra 2025 price, specs, features, engine and all details!| Auto Live
Mahindra XEV 9S first look, interior and features | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Baba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BHU में देर रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी
BHU में देर रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी
इंडिया
LPG Gas Cylinder: 300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
क्रिकेट
रियान पराग के 4 मैच में 34 रन फिर भी टीम इंडिया में होगी एंट्री! जानिए क्यों हो रही चर्चा
रियान पराग के 4 मैच में 34 रन फिर भी टीम इंडिया में होगी एंट्री! जानिए क्यों हो रही चर्चा
ओटीटी
Telugu OTT Release: रश्मिका मंदाना की 'द गर्लफ्रेंड' से लेकर 'द ग्रेट प्री वेडिंग शो' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते होगा इन तेलुगू फिल्मों का जलवा
रश्मिका मंदाना की 'द गर्लफ्रेंड' से लेकर 'द ग्रेट प्री वेडिंग शो' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते होगा इन तेलुगू फिल्मों का जलवा
ब्यूटी
Winter Health Tips: सर्दियों में बार-बार ड्राई हो रही स्किन तो घरेलू नुस्खे करेंगे मदद, नहीं होगी दिक्कत
सर्दियों में बार-बार ड्राई हो रही स्किन तो घरेलू नुस्खे करेंगे मदद, नहीं होगी दिक्कत
नौकरी
कैसे बन सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर? जानें इस पोस्ट पर नौकरी पाने का पूरा क्राइटेरिया
कैसे बन सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर? जानें इस पोस्ट पर नौकरी पाने का पूरा क्राइटेरिया
जनरल नॉलेज
Rage Bait बना वर्ड ऑफ द ईयर, जानिए किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है ये शब्द?
Rage Bait बना वर्ड ऑफ द ईयर, जानिए किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है ये शब्द?
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget