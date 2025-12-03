ग्रीस - ग्रीक में 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक 12 दिनों के लिए यहां की लुप्त हुई कालीकंतजरोइ नाम की दुष्ट गोबलिन की जाति के लोग धरती पर आ जाते हैं. इन दिनों में ये एक बार क्रॉस और होली बेसिल को पवित्र पानी से धोकर घर में उसी पानी का छिड़काव करते हैं.