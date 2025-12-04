हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Chandra Grahan 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर क्या आज कोई चंद्र ग्रहण लग रहा है, क्यों लोग कर रहे सर्च

Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि पर लगता है. आज 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि, आज के दिन कोई चंद्र ग्रहण लग रहा है. यहां दूर करें अपना कंफ्यूजन.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 04 Dec 2025 08:25 AM (IST)
Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि पर लगता है. आज 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि, आज के दिन कोई चंद्र ग्रहण लग रहा है. यहां दूर करें अपना कंफ्यूजन.

चंद्र ग्रहण 2025

1/6
धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से ग्रहण की घटना विशेष होती है. बात करें ग्रहण लगने की तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है.
धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से ग्रहण की घटना विशेष होती है. बात करें ग्रहण लगने की तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है.
2/6
आज गुरुवार 4 दिसंबर 2025 को मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि है. इसलिए लोगों को कंफ्यूजन है कि कहीं आज भी तो कोई ग्रहण नहीं लगा रहा. अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही लोग बार-बार सर्च भी कर रहे हैं.
आज गुरुवार 4 दिसंबर 2025 को मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि है. इसलिए लोगों को कंफ्यूजन है कि कहीं आज भी तो कोई ग्रहण नहीं लगा रहा. अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही लोग बार-बार सर्च भी कर रहे हैं.
3/6
कई लोग जब-जब पूर्णिमा पड़ती है तो यह जानने के लिए उत्सुक भी रहते हैं कि, क्या इस पूर्णिमा पर कोई चंद्र ग्रहण तो नहीं है (Aaj Koi Grahan Lag Raha Hai Kya).
कई लोग जब-जब पूर्णिमा पड़ती है तो यह जानने के लिए उत्सुक भी रहते हैं कि, क्या इस पूर्णिमा पर कोई चंद्र ग्रहण तो नहीं है (Aaj Koi Grahan Lag Raha Hai Kya).
4/6
आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता दें कि, आज 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष या अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि है. आज ग्रहण लगने की किसी भी तरह की जानकारी की धार्मिक या वैज्ञानिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई है. इसलिए आप पूजा-पाठ से जुड़े सारे कार्य कर सकते हैं.
आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता दें कि, आज 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष या अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि है. आज ग्रहण लगने की किसी भी तरह की जानकारी की धार्मिक या वैज्ञानिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई है. इसलिए आप पूजा-पाठ से जुड़े सारे कार्य कर सकते हैं.
5/6
यह सत्य है कि, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि पर ही लगता है. लेकिन सभी पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण नहीं होता. इसका कारण यह है कि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा से लगभग 5 डिग्री झुकी है.
यह सत्य है कि, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि पर ही लगता है. लेकिन सभी पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण नहीं होता. इसका कारण यह है कि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा से लगभग 5 डिग्री झुकी है.
6/6
इसी झुकाव की वजह से अधिकांश पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी की छाया के ऊपर या नीचे से गुजर जाता है और ग्रहण नहीं होता है. चंद्र ग्रहण तभी लगता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा पूरी तरह एक सीध में हों.
इसी झुकाव की वजह से अधिकांश पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी की छाया के ऊपर या नीचे से गुजर जाता है और ग्रहण नहीं होता है. चंद्र ग्रहण तभी लगता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा पूरी तरह एक सीध में हों.
Published at : 04 Dec 2025 08:25 AM (IST)
Lunar Eclipse Chandra Grahan Purnima 2025 Margashirsha Purnima 2025 Aghan Purnina 2025

Embed widget