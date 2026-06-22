द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन की विजय और पांडवों की सफलता की खबर सुनकर दुर्योधन चिंतित हो उठा. उसे लगा कि जिन पांडवों को वह समाप्त मान चुका था, वे अब पहले से अधिक शक्तिशाली होकर लौट आए हैं. यह समाचार उसके मन में भय, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना भर देता है.