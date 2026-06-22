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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMahabharat: नकारात्मक सोच कैसे व्यक्ति के पतन का कारण बनती है?

Mahabharat: नकारात्मक सोच कैसे व्यक्ति के पतन का कारण बनती है?

Mahabharat: दुर्योधन का मन भय, ईर्ष्या और द्वेष से भर गया था. यही नकारात्मक भावनाएं उसके निर्णयों को प्रभावित करती रहीं और अंत में उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बनीं.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 22 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Mahabharat: दुर्योधन का मन भय, ईर्ष्या और द्वेष से भर गया था. यही नकारात्मक भावनाएं उसके निर्णयों को प्रभावित करती रहीं और अंत में उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बनीं.

महाभारत कथा

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द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन की विजय और पांडवों की सफलता की खबर सुनकर दुर्योधन चिंतित हो उठा. उसे लगा कि जिन पांडवों को वह समाप्त मान चुका था, वे अब पहले से अधिक शक्तिशाली होकर लौट आए हैं. यह समाचार उसके मन में भय, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना भर देता है.
द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन की विजय और पांडवों की सफलता की खबर सुनकर दुर्योधन चिंतित हो उठा. उसे लगा कि जिन पांडवों को वह समाप्त मान चुका था, वे अब पहले से अधिक शक्तिशाली होकर लौट आए हैं. यह समाचार उसके मन में भय, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना भर देता है.
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लाक्षागृह की घटना के बाद सभी को लगा था कि पांडव अब जीवित नहीं हैं. लेकिन जब उनके जीवित होने और द्रौपदी से विवाह की खबर हस्तिनापुर पहुँची, तो पूरे राज्य में आश्चर्य फैल गया. इस सत्य ने मित्रों को प्रसन्न और शत्रुओं को चिंतित कर दिया.
लाक्षागृह की घटना के बाद सभी को लगा था कि पांडव अब जीवित नहीं हैं. लेकिन जब उनके जीवित होने और द्रौपदी से विवाह की खबर हस्तिनापुर पहुँची, तो पूरे राज्य में आश्चर्य फैल गया. इस सत्य ने मित्रों को प्रसन्न और शत्रुओं को चिंतित कर दिया.
Published at : 22 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
Mahabharat Katha Duryodhan Pandavas Mahabharat

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