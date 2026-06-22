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Mahabharat: नकारात्मक सोच कैसे व्यक्ति के पतन का कारण बनती है?
Mahabharat: दुर्योधन का मन भय, ईर्ष्या और द्वेष से भर गया था. यही नकारात्मक भावनाएं उसके निर्णयों को प्रभावित करती रहीं और अंत में उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बनीं.
महाभारत कथा
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Published at : 22 Jun 2026 06:00 AM (IST)
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