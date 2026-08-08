जब जिंदगी में परेशानियां बढ़ती हैं तो अक्सर लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है. शनि देव की सीख हमें ऐसे समय में धैर्य रखने का संदेश देती है. कठिन दौर इंसान को उसकी कमियां समझाता है और मजबूत बनाता है. इसलिए बुरे समय से घबराने के बजाय उससे सीखें और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें.