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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMotivational Quotes: शनि देव की 7 सीख: कर्म से बड़ा कुछ नहीं

Motivational Quotes: शनि देव की 7 सीख: कर्म से बड़ा कुछ नहीं

Motivational Quotes: शनि देव की 7 सीख इंसान को कर्म, मेहनत, ईमानदारी, विनम्रता और धैर्य का महत्व समझाती हैं. जीवन में मुश्किलें आएं तो भी सही रास्ते पर चलते रहें, क्योंकि कर्मों का फल जरूर मिलता है.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 09 Aug 2026 10:33 AM (IST)
Motivational Quotes: शनि देव की 7 सीख इंसान को कर्म, मेहनत, ईमानदारी, विनम्रता और धैर्य का महत्व समझाती हैं. जीवन में मुश्किलें आएं तो भी सही रास्ते पर चलते रहें, क्योंकि कर्मों का फल जरूर मिलता है.

शनि देव कोट्स

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शनि देव की सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है. दूसरों को धोखा देकर या गलत रास्ते से मिली सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिकती. इसलिए परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अपने कर्म ईमानदारी से करते रहें. देर हो सकती है, लेकिन कर्म का हिसाब जरूर होता है.
शनि देव की सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है. दूसरों को धोखा देकर या गलत रास्ते से मिली सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिकती. इसलिए परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अपने कर्म ईमानदारी से करते रहें. देर हो सकती है, लेकिन कर्म का हिसाब जरूर होता है.
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शनि देव मेहनत और अनुशासन के प्रतीक माने जाते हैं. उनकी सीख है कि जिंदगी में बिना मेहनत के स्थायी सफलता नहीं मिलती. कई बार मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता और इंसान निराश हो जाता है. लेकिन लगातार कोशिश करते रहने से रास्ते खुलते हैं. इसलिए मुश्किल समय में हार मानने के बजाय अपने काम पर भरोसा रखें.
शनि देव मेहनत और अनुशासन के प्रतीक माने जाते हैं. उनकी सीख है कि जिंदगी में बिना मेहनत के स्थायी सफलता नहीं मिलती. कई बार मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता और इंसान निराश हो जाता है. लेकिन लगातार कोशिश करते रहने से रास्ते खुलते हैं. इसलिए मुश्किल समय में हार मानने के बजाय अपने काम पर भरोसा रखें.
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शनि देव की सीख हमें अहंकार से दूर रहने का संदेश देती है. पद, पैसा और सफलता हमेशा एक जैसी नहीं रहती. आज जो व्यक्ति ऊंचाई पर है, कल उसे परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे सकती हैं. इसलिए सफलता मिलने पर घमंड करने के बजाय विनम्र रहें. दूसरों का सम्मान करना और जमीन से जुड़े रहना ही असली मजबूती है.
शनि देव की सीख हमें अहंकार से दूर रहने का संदेश देती है. पद, पैसा और सफलता हमेशा एक जैसी नहीं रहती. आज जो व्यक्ति ऊंचाई पर है, कल उसे परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे सकती हैं. इसलिए सफलता मिलने पर घमंड करने के बजाय विनम्र रहें. दूसरों का सम्मान करना और जमीन से जुड़े रहना ही असली मजबूती है.
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आसान रास्ता देखकर गलत काम करना उस समय फायदे का सौदा लग सकता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा अच्छा नहीं होता. शनि देव की सीख है कि शॉर्टकट के पीछे भागने के बजाय सही रास्ते पर चलें. ईमानदारी से कमाई गई छोटी सफलता भी ज्यादा संतोष देती है. गलत तरीके से मिली बड़ी उपलब्धि मन की शांति नहीं दे सकती.
आसान रास्ता देखकर गलत काम करना उस समय फायदे का सौदा लग सकता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा अच्छा नहीं होता. शनि देव की सीख है कि शॉर्टकट के पीछे भागने के बजाय सही रास्ते पर चलें. ईमानदारी से कमाई गई छोटी सफलता भी ज्यादा संतोष देती है. गलत तरीके से मिली बड़ी उपलब्धि मन की शांति नहीं दे सकती.
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जब जिंदगी में परेशानियां बढ़ती हैं तो अक्सर लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है. शनि देव की सीख हमें ऐसे समय में धैर्य रखने का संदेश देती है. कठिन दौर इंसान को उसकी कमियां समझाता है और मजबूत बनाता है. इसलिए बुरे समय से घबराने के बजाय उससे सीखें और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें.
जब जिंदगी में परेशानियां बढ़ती हैं तो अक्सर लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है. शनि देव की सीख हमें ऐसे समय में धैर्य रखने का संदेश देती है. कठिन दौर इंसान को उसकी कमियां समझाता है और मजबूत बनाता है. इसलिए बुरे समय से घबराने के बजाय उससे सीखें और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें.
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शनि देव की सीख सिर्फ अपने बारे में सोचने की नहीं, बल्कि दूसरों के साथ सही व्यवहार करने की भी है. किसी कमजोर व्यक्ति को परेशान करना, उसका हक छीनना या उसे अपमानित करना कभी सही नहीं माना जाता. जिंदगी में दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, वैसा ही अनुभव आपको भी किसी न किसी रूप में मिल सकता है.
शनि देव की सीख सिर्फ अपने बारे में सोचने की नहीं, बल्कि दूसरों के साथ सही व्यवहार करने की भी है. किसी कमजोर व्यक्ति को परेशान करना, उसका हक छीनना या उसे अपमानित करना कभी सही नहीं माना जाता. जिंदगी में दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, वैसा ही अनुभव आपको भी किसी न किसी रूप में मिल सकता है.
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शनि देव की सीख में धैर्य का बहुत महत्व माना जाता है. कई बार मेहनत करने के बावजूद सफलता देर से मिलती है और इंसान टूटने लगता है. लेकिन हर परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती. बुरा समय भी गुजर जाता है. जरूरत है कि आप सही कर्म करते रहें, धैर्य बनाए रखें और समय के बदलने का इंतजार करें.
शनि देव की सीख में धैर्य का बहुत महत्व माना जाता है. कई बार मेहनत करने के बावजूद सफलता देर से मिलती है और इंसान टूटने लगता है. लेकिन हर परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती. बुरा समय भी गुजर जाता है. जरूरत है कि आप सही कर्म करते रहें, धैर्य बनाए रखें और समय के बदलने का इंतजार करें.
Published at : 08 Aug 2026 07:05 PM (IST)
Tags :
Hard Work Karma Shani Dev Shani Dev Quotes

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