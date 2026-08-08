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Motivational Quotes: शनि देव की 7 सीख: कर्म से बड़ा कुछ नहीं
Motivational Quotes: शनि देव की 7 सीख इंसान को कर्म, मेहनत, ईमानदारी, विनम्रता और धैर्य का महत्व समझाती हैं. जीवन में मुश्किलें आएं तो भी सही रास्ते पर चलते रहें, क्योंकि कर्मों का फल जरूर मिलता है.
शनि देव कोट्स
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Published at : 08 Aug 2026 07:05 PM (IST)
Tags :Hard Work Karma Shani Dev Shani Dev Quotes
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion