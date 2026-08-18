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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफैशनFirst Night Gown Ideas: फर्स्ट नाइट पर कैसा गाउन पहनें, किन बातों का रखें ध्यान?

First Night Gown Ideas: फर्स्ट नाइट पर कैसा गाउन पहनें, किन बातों का रखें ध्यान?

Comfortable Bridal Nightwear: सभी तैयारियों के बीच एक चीज अक्सर आखिरी समय के लिए छोड़ दी जाती है, वह है फर्स्ट नाइट के लिए नाइटवियर. शादी की पहली रात के लिए सही गाउन चुनना भी उतना ही जरूरी है.

Written By : सोनम |  Updated at : 18 Aug 2026 03:12 PM (IST)
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Best Bridal Nightwear For First Night: शादी की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती हैं. दुल्हन अपने लहंगे, ज्वेलरी, मेकअप, फूलों की सजावट, खाने और फोटोग्राफी तक हर छोटी-बड़ी चीज पर ध्यान देती है. लेकिन इन सभी तैयारियों के बीच एक चीज अक्सर आखिरी समय के लिए छोड़ दी जाती है, वह है फर्स्ट नाइट के लिए नाइटवियर. हालांकि, शादी की पहली रात के लिए सही गाउन चुनना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि यह आपको खूबसूरत दिखने के साथ-साथ सहज और आत्मविश्वास से भरा महसूस कराने में मदद करता है.

फर्स्ट नाइट के लिए गाउन चुनते समय सिर्फ डिजाइन देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. फैब्रिक, फिटिंग, लंबाई और मौसम जैसी कई बातों को ध्यान में रखना जरूरी है. चलिए जानते हैं कि पहली रात के लिए कैसा गाउन चुनें और खरीदारी करते समय किन बातों का ध्यान रखें.

सैटिन गाउन और रोब सेट हो सकता है अच्छा विकल्प

फर्स्ट नाइट के लिए सैटिन नाइटगाउन काफी पसंद किया जाता है. इस फैब्रिक की खासियत इसकी स्मूद और शाइनी फिनिश है, जो इसे एक एलिगेंट लुक देती है. सैटिन का गाउन शरीर पर आसानी से बैठता है और हल्का होने की वजह से पहनने में भी आरामदायक हो सकता है.


First Night Gown Ideas: फर्स्ट नाइट पर कैसा गाउन पहनें, किन बातों का रखें ध्यान?

अगर आप थोड़ा खास लुक चाहती हैं, तो सैटिन नाइटगाउन के साथ मैचिंग रोब भी चुन सकती हैं. यह कॉम्बिनेशन स्टाइलिश और ग्रेसफुल दिखता है. आइवरी, ब्लश पिंक, शैंपेन और डीप बरगंडी जैसे रंग ब्राइडल लुक के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं. हालांकि, रंग चुनते समय सबसे जरूरी बात यह है कि आप वही रंग चुनें, जिसमें आप खुद को अच्छा और कॉन्फिडेंट महसूस करें.

ब्राइडल गाउन चुनते समय फिटिंग का रखें ध्यान

अगर आपको रोब के साथ लेयरिंग पसंद नहीं है, तो एक सिंपल और अच्छी फिटिंग वाला ब्राइडल गाउन भी चुन सकती हैं. आजकल ऐसे गाउन पसंद किए जाते हैं, जिनमें हल्के लेस डिटेल्स, एडजस्टेबल स्ट्रैप्स और फ्लोई फैब्रिक हो. बहुत ज्यादा टाइट गाउन चुनने के बजाय ऐसा डिजाइन लें, जिसमें आप आराम से चल-फिर और बैठ सकें. फ्लोर लेंथ गाउन आपको ज्यादा पारंपरिक और ग्रेसफुल लुक दे सकता है, जबकि मिडी या नी-लेंथ गाउन मॉडर्न और आसान विकल्प हो सकता है. इसलिए लंबाई का चुनाव अपनी पसंद और कंफर्ट के हिसाब से करें. सबसे जरूरी बात यह है कि गाउन पहनने के बाद आपको उसे बार-बार एडजस्ट न करना पड़े.


First Night Gown Ideas: फर्स्ट नाइट पर कैसा गाउन पहनें, किन बातों का रखें ध्यान?

फैब्रिक चुनते समय मौसम का भी ध्यान रखें

गाउन खरीदते समय केवल उसका लुक ही नहीं, बल्कि फैब्रिक भी बहुत मायने रखता है. गर्म मौसम या समुद्र किनारे वाली जगहों पर हनीमून के लिए हल्के और सांस लेने वाले फैब्रिक बेहतर रहेंगे. ऐसे में सैटिन, कॉटन या दूसरे हल्के फैब्रिक चुने जा सकते हैं. वहीं, अगर आप किसी ठंडी जगह जैसे शिमला, किसी हिल स्टेशन या यूरोप की यात्रा पर जा रही हैं, तो सिर्फ हल्का गाउन पर्याप्त नहीं हो सकता. ऐसे में गाउन के साथ रोब रखना अच्छा विकल्प है. बाद की रातों के लिए गर्म और आरामदायक नाइट सूट भी पैक किया जा सकता है.

बहुत ज्यादा टाइट या भारी डिजाइन से बचें

पहली रात के लिए कपड़े चुनते समय कंफर्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. गाउन चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों न दिखे, अगर वह बहुत ज्यादा टाइट है, चुभ रहा है या पहनने के बाद आपको बार-बार उसे ठीक करना पड़ रहा है, तो वह सही विकल्प नहीं होगा. ऐसा गाउन चुनें, जिसकी फिटिंग आपके शरीर के अनुसार हो और जिसमें आप सहज महसूस करें. खरीदते समय सिर्फ हैंगर पर डिजाइन देखकर फैसला न करें. अगर संभव हो, तो पहनकर जरूर देखें और चेक करें कि उसका फैब्रिक त्वचा पर कैसा महसूस हो रहा है. सही नाइटवियर वही है, जिसे पहनने के बाद आप खुद को सहज और आत्मविश्वासी महसूस करें.

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रंग और डिजाइन अपनी पसंद से चुनें

फर्स्ट नाइट के लिए आइवरी और व्हाइट जैसे रंग काफी लोकप्रिय हैं. इसके अलावा ब्लश पिंक, रोज गोल्ड और सॉफ्ट लिलैक जैसे रंग भी ब्राइडल नाइटवियर में पसंद किए जा रहे हैं. लेकिन जरूरी नहीं कि आप सिर्फ पारंपरिक रंग ही चुनें. अगर आपको कोई दूसरा रंग ज्यादा पसंद है और वह आप पर अच्छा लगता है, तो उसे चुन सकती हैं. डिजाइन के मामले में भी अपनी पसंद को प्राथमिकता दें. फ्लोई गाउन, सिंपल सैटिन नाइटगाउन या लेस डिटेल वाला डिजाइन, वही चुनें जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करें.

हनीमून के लिए कैसे करें नाइटवियर की पैकिंग?

हनीमून की पैकिंग करते समय सिर्फ पहली रात के गाउन पर ध्यान न दें. पहली रात के लिए अपना पसंदीदा स्टेटमेंट गाउन या सैटिन गाउन-रोब सेट रखें. इसके बाद की एक-दो रातों के लिए हल्के, आरामदायक लेकिन स्टाइलिश नाइटवियर पैक कर सकती हैं. बाकी दिनों के लिए कॉटन या दूसरे आरामदायक फैब्रिक के अच्छे नाइट सूट रखना बेहतर रहेगा, ताकि यात्रा के दौरान आपको आराम मिल सके. जरूरत से कम पैकिंग करने के बजाय एक एक्स्ट्रा नाइटवियर साथ रखना भी समझदारी हो सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
First Night Gown Ideas Bridal Night Gown Wedding Night Dress
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