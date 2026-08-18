फर्स्ट नाइट पर कैसा गाउन पहनें, किन बातों का रखें ध्यान?

Best Bridal Nightwear For First Night: शादी की तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती हैं. दुल्हन अपने लहंगे, ज्वेलरी, मेकअप, फूलों की सजावट, खाने और फोटोग्राफी तक हर छोटी-बड़ी चीज पर ध्यान देती है. लेकिन इन सभी तैयारियों के बीच एक चीज अक्सर आखिरी समय के लिए छोड़ दी जाती है, वह है फर्स्ट नाइट के लिए नाइटवियर. हालांकि, शादी की पहली रात के लिए सही गाउन चुनना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि यह आपको खूबसूरत दिखने के साथ-साथ सहज और आत्मविश्वास से भरा महसूस कराने में मदद करता है.

फर्स्ट नाइट के लिए गाउन चुनते समय सिर्फ डिजाइन देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. फैब्रिक, फिटिंग, लंबाई और मौसम जैसी कई बातों को ध्यान में रखना जरूरी है. चलिए जानते हैं कि पहली रात के लिए कैसा गाउन चुनें और खरीदारी करते समय किन बातों का ध्यान रखें.

सैटिन गाउन और रोब सेट हो सकता है अच्छा विकल्प

फर्स्ट नाइट के लिए सैटिन नाइटगाउन काफी पसंद किया जाता है. इस फैब्रिक की खासियत इसकी स्मूद और शाइनी फिनिश है, जो इसे एक एलिगेंट लुक देती है. सैटिन का गाउन शरीर पर आसानी से बैठता है और हल्का होने की वजह से पहनने में भी आरामदायक हो सकता है.





अगर आप थोड़ा खास लुक चाहती हैं, तो सैटिन नाइटगाउन के साथ मैचिंग रोब भी चुन सकती हैं. यह कॉम्बिनेशन स्टाइलिश और ग्रेसफुल दिखता है. आइवरी, ब्लश पिंक, शैंपेन और डीप बरगंडी जैसे रंग ब्राइडल लुक के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं. हालांकि, रंग चुनते समय सबसे जरूरी बात यह है कि आप वही रंग चुनें, जिसमें आप खुद को अच्छा और कॉन्फिडेंट महसूस करें.

ब्राइडल गाउन चुनते समय फिटिंग का रखें ध्यान

अगर आपको रोब के साथ लेयरिंग पसंद नहीं है, तो एक सिंपल और अच्छी फिटिंग वाला ब्राइडल गाउन भी चुन सकती हैं. आजकल ऐसे गाउन पसंद किए जाते हैं, जिनमें हल्के लेस डिटेल्स, एडजस्टेबल स्ट्रैप्स और फ्लोई फैब्रिक हो. बहुत ज्यादा टाइट गाउन चुनने के बजाय ऐसा डिजाइन लें, जिसमें आप आराम से चल-फिर और बैठ सकें. फ्लोर लेंथ गाउन आपको ज्यादा पारंपरिक और ग्रेसफुल लुक दे सकता है, जबकि मिडी या नी-लेंथ गाउन मॉडर्न और आसान विकल्प हो सकता है. इसलिए लंबाई का चुनाव अपनी पसंद और कंफर्ट के हिसाब से करें. सबसे जरूरी बात यह है कि गाउन पहनने के बाद आपको उसे बार-बार एडजस्ट न करना पड़े.





फैब्रिक चुनते समय मौसम का भी ध्यान रखें

गाउन खरीदते समय केवल उसका लुक ही नहीं, बल्कि फैब्रिक भी बहुत मायने रखता है. गर्म मौसम या समुद्र किनारे वाली जगहों पर हनीमून के लिए हल्के और सांस लेने वाले फैब्रिक बेहतर रहेंगे. ऐसे में सैटिन, कॉटन या दूसरे हल्के फैब्रिक चुने जा सकते हैं. वहीं, अगर आप किसी ठंडी जगह जैसे शिमला, किसी हिल स्टेशन या यूरोप की यात्रा पर जा रही हैं, तो सिर्फ हल्का गाउन पर्याप्त नहीं हो सकता. ऐसे में गाउन के साथ रोब रखना अच्छा विकल्प है. बाद की रातों के लिए गर्म और आरामदायक नाइट सूट भी पैक किया जा सकता है.

बहुत ज्यादा टाइट या भारी डिजाइन से बचें

पहली रात के लिए कपड़े चुनते समय कंफर्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. गाउन चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों न दिखे, अगर वह बहुत ज्यादा टाइट है, चुभ रहा है या पहनने के बाद आपको बार-बार उसे ठीक करना पड़ रहा है, तो वह सही विकल्प नहीं होगा. ऐसा गाउन चुनें, जिसकी फिटिंग आपके शरीर के अनुसार हो और जिसमें आप सहज महसूस करें. खरीदते समय सिर्फ हैंगर पर डिजाइन देखकर फैसला न करें. अगर संभव हो, तो पहनकर जरूर देखें और चेक करें कि उसका फैब्रिक त्वचा पर कैसा महसूस हो रहा है. सही नाइटवियर वही है, जिसे पहनने के बाद आप खुद को सहज और आत्मविश्वासी महसूस करें.

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रंग और डिजाइन अपनी पसंद से चुनें

फर्स्ट नाइट के लिए आइवरी और व्हाइट जैसे रंग काफी लोकप्रिय हैं. इसके अलावा ब्लश पिंक, रोज गोल्ड और सॉफ्ट लिलैक जैसे रंग भी ब्राइडल नाइटवियर में पसंद किए जा रहे हैं. लेकिन जरूरी नहीं कि आप सिर्फ पारंपरिक रंग ही चुनें. अगर आपको कोई दूसरा रंग ज्यादा पसंद है और वह आप पर अच्छा लगता है, तो उसे चुन सकती हैं. डिजाइन के मामले में भी अपनी पसंद को प्राथमिकता दें. फ्लोई गाउन, सिंपल सैटिन नाइटगाउन या लेस डिटेल वाला डिजाइन, वही चुनें जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करें.

हनीमून के लिए कैसे करें नाइटवियर की पैकिंग?

हनीमून की पैकिंग करते समय सिर्फ पहली रात के गाउन पर ध्यान न दें. पहली रात के लिए अपना पसंदीदा स्टेटमेंट गाउन या सैटिन गाउन-रोब सेट रखें. इसके बाद की एक-दो रातों के लिए हल्के, आरामदायक लेकिन स्टाइलिश नाइटवियर पैक कर सकती हैं. बाकी दिनों के लिए कॉटन या दूसरे आरामदायक फैब्रिक के अच्छे नाइट सूट रखना बेहतर रहेगा, ताकि यात्रा के दौरान आपको आराम मिल सके. जरूरत से कम पैकिंग करने के बजाय एक एक्स्ट्रा नाइटवियर साथ रखना भी समझदारी हो सकती है.

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