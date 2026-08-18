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Best Mop For Floors: घर के फर्श के लिए कौन सा पोछा है बेस्ट? खरीदने से पहले जानें ये बातें

Types Of Mops: क्लीनिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मॉप खरीदने से पहले सबसे पहले यह समझना चाहिए कि आपके घर में किस तरह का फर्श लगा है. फर्श के हिसाब से मॉप चुनने पर सफाई बेहतर होती है

Written By : सोनम |  Updated at : 18 Aug 2026 06:23 PM (IST)
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How To Choose The Right Mop For Floors: घर के फर्श पर हर दिन जूतों की धूल, पैरों के निशान, पालतू जानवरों के पंजों के निशान और गंदगी जमा होती रहती है. ऐसे में फर्श को साफ रखने के लिए सही मॉप चुनना बहुत जरूरी है. बाजार में स्ट्रिंग मॉप, फ्लैट मॉप, स्प्रे मॉप और स्टीम मॉप जैसे कई विकल्प मिलते हैं. लेकिन हर मॉप हर तरह के फर्श के लिए सही नहीं होता. गलत मॉप या जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल लकड़ी, लैमिनेट और दूसरे संवेदनशील फर्श को नुकसान भी पहुंचा सकता है.

क्लीनिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मॉप खरीदने से पहले सबसे पहले यह समझना चाहिए कि आपके घर में किस तरह का फर्श लगा है. फर्श के हिसाब से मॉप चुनने पर सफाई बेहतर होती है और फर्श लंबे समय तक सुरक्षित भी रहता है. आइए जानते हैं कि किस तरह के फर्श के लिए कौन सा मॉप सबसे अच्छा हो सकता है.

स्ट्रिंग या फ्लैट मॉप: कई तरह के फर्श के लिए अच्छा विकल्प

बाल्टी के साथ इस्तेमाल होने वाला पारंपरिक स्ट्रिंग या फ्लैट मॉप आज भी गहरी सफाई के लिए काफी उपयोगी माना जाता है. इसमें पानी और फर्श के लिए सुरक्षित क्लीनिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है. मॉप गंदगी को ढीला करने के बाद उसे सोखकर साफ करता है. सफाई के दौरान मॉप को बार-बार धोना और अच्छी तरह निचोड़ना जरूरी होता है. यह मॉप टाइल्स, विनाइल, लिनोलियम, सील्ड स्टोन, सील्ड हार्डवुड और कंक्रीट के फर्श के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप अपनी जरूरत के अनुसार पानी और क्लीनिंग प्रोडक्ट की मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं.


Best Mop For Floors: घर के फर्श के लिए कौन सा पोछा है बेस्ट? खरीदने से पहले जानें ये बातें

लकड़ी या पत्थर के फर्श पर इसका इस्तेमाल करते समय मॉप को अच्छी तरह निचोड़ लें और केवल हल्का नम रखें. बहुत ज्यादा पानी फर्श को नुकसान पहुंचा सकता है. यह टेक्सचर वाले फर्श और कोनों की सफाई में भी मददगार हो सकता है.

इसके फायदे और नुकसान

पारंपरिक मॉप किफायती होता है और इसे बदलना भी आसान होता है. यह जिद्दी गंदगी और गहरी सफाई के लिए अच्छा विकल्प है. इसमें आप अपनी पसंद का रेडीमेड या घरेलू क्लीनिंग सॉल्यूशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, इसमें समय और मेहनत ज्यादा लगती है. पानी को नियमित रूप से बदलना पड़ता है, क्योंकि गंदे पानी से फर्श की गंदगी दोबारा फैल सकती है. इसके अलावा फर्श सूखने में भी ज्यादा समय लग सकता है. अगर स्ट्रिंग मॉप को इस्तेमाल के बाद ठीक से धोकर और सुखाकर न रखा जाए, तो उसमें बदबू और बैक्टीरिया पनप सकते हैं.


Best Mop For Floors: घर के फर्श के लिए कौन सा पोछा है बेस्ट? खरीदने से पहले जानें ये बातें

स्प्रे मॉप: रोजाना की जल्दी सफाई के लिए बेहतर

अगर आप रोजाना जल्दी से फर्श साफ करना चाहते हैं, तो स्प्रे मॉप अच्छा विकल्प हो सकता है. इसमें हैंडल के साथ एक छोटा रिफिलेबल रिजर्वायर लगा होता है. ट्रिगर दबाने पर फर्श पर जरूरत के हिसाब से हल्की फुहार पड़ती है और माइक्रोफाइबर पैड तुरंत उसे साफ कर देता है. स्प्रे मॉप हार्डवुड, लैमिनेट, लक्जरी विनाइल प्लैंक यानी LVP, इंजीनियर्ड वुड और टाइल्स के लिए उपयोगी हो सकता है. खासतौर पर उन फर्श के लिए यह बेहतर माना जाता है, जिन्हें ज्यादा पानी से नुकसान पहुंच सकता है.

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इसमें बाल्टी की जरूरत नहीं पड़ती और फर्श भी जल्दी सूख जाता है. कम पानी इस्तेमाल होने के कारण यह रोजाना की सफाई के लिए सुविधाजनक है. हालांकि, जमी हुई या बहुत ज्यादा गंदगी को हटाने में यह उतना असरदार नहीं होता. बड़े घर में इसका छोटा रिजर्वायर बार-बार भरना पड़ सकता है. डिस्पोजेबल पैड और कार्ट्रिज इस्तेमाल करने वाले मॉडल में खर्च और कचरा भी बढ़ सकता है.

स्टीम मॉप: टाइल्स और सील्ड सतहों की गहरी सफाई के लिए

स्टीम मॉप पानी को गर्म करके भाप में बदलता है. यह भाप माइक्रोफाइबर कपड़े के जरिए फर्श तक पहुंचती है और गंदगी को ढीला करने में मदद करती है. इसमें आमतौर पर बाल्टी और तेज केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती. स्टीम मॉप सील्ड सिरेमिक और पोर्सिलेन टाइल्स, सील्ड कंक्रीट, सील्ड स्टोन, कुछ सील्ड विनाइल सतहों और ग्राउट की सफाई के लिए अच्छा हो सकता है. किचन और बाथरूम जैसी जगहों पर जमी गंदगी हटाने में भी यह उपयोगी है.

लेकिन इसका इस्तेमाल हर फर्श पर नहीं किया जा सकता. हार्डवुड, इंजीनियर्ड वुड, लैमिनेट और वैक्स वाले फर्श पर स्टीम मॉप नुकसान पहुंचा सकता है. गर्मी और नमी के कारण लकड़ी फूल सकती है, लैमिनेट टेढ़ा हो सकता है और कुछ फर्श की चिपकने वाली परत कमजोर पड़ सकती है. इसलिए इस्तेमाल से पहले फर्श निर्माता की गाइडलाइन जरूर जांच लें.

स्टीम मॉप में केमिकल कम या बिल्कुल नहीं लगते और इसके वॉशेबल पैड कचरा भी कम करते हैं. हालांकि, यह अन्य विकल्पों की तुलना में महंगा हो सकता है, बिजली की जरूरत पड़ती है और इस्तेमाल से पहले गर्म होने का इंतजार करना पड़ता है.

क्या घर में एक से ज्यादा मॉप रखने चाहिए?

अगर आपके घर में अलग-अलग तरह के फर्श हैं, तो एक से ज्यादा मॉप रखना उपयोगी हो सकता है. रोजाना की सफाई के लिए स्प्रे मॉप, गहरी सफाई के लिए पारंपरिक मॉप और सही तरह की सील्ड सतहों के लिए स्टीम मॉप इस्तेमाल किया जा सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 06:23 PM (IST)
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