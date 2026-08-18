TRE-4 वाले ध्यान दें! उत्तर नहीं देने पर भी कटेगा नंबर, गाइडलाइन जारी

बिहार में चौथे चरण के तहत 32,388 पदों पर शिक्षकों की बहाली होनी है. मंगलवार (18 अगस्त, 2026) को बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी हो गया. इसके साथ ही गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है. अगर आप भी टीआरई-4 के अभ्यर्थी हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है. एक-एक बात को नोट करके रख लें.

चयन प्रक्रिया

प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन होगा. प्रांरभिक परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में मौका मिलेगा. प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आवेदन में दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया जा सकता है.

प्रारंभिक परीक्षा

प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी. परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी. कुल 150 अंक के प्रश्न होंगे. हर सवाल के लिए एक नंबर दिए जाएंगे. प्रारंभिक परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक कटेगा. हर प्रश्न के लिए पांच विकल्प (A,B,C,D,E) होंगे जिनमें से एक को चुनना होगा. यदि उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो E विकल्प का चयन करना होगा. ऐसा नहीं करने पर भी एक तिहाई अंक कटेगा.

प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भोगौलिक प्रभाग, महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थ व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदलोन और इसमें बिहार का योगदान, एवं सामान्य मानिसक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे.

मुख्य परीक्षा

सभी पदों के लिए ली जाने वाली मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय (MCQ Objectives) होगी. परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी. इसमें भी 150 अंक की परीक्षा होगी. हर प्रश्न के सही जवाब के लिए एक नंबर मिलेंगे. गलत उत्तर पर एक तिहाई अंक कटेंगे. हर प्रश्न के लिए पांच विकल्प (A,B,C,D,E) होंगे जिनमें से एक को चुनना होगा. यदि उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो E विकल्प का चयन करना होगा. ऐसा नहीं करने पर भी एक तिहाई अंक कटेगा.

साक्षात्कार

इस परीक्षा में इंटरव्यू नहीं होगा. यानी प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा में चयन के आधार पर ही फाइनल लिस्ट जारी होगी.

एक नजर में अन्य जरूरी बातें पढ़ें

आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी को ही मिलेगा.

मैट्रिक का प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए).

सभी वांछित प्रमाण-पत्र यथा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं शिक्षक पात्रता/दक्षता परीक्षा संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 30.09.2026 तक का निर्गत होना आवश्यक है. आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा.

विज्ञापन के अनरूप शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता / दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण-पत्र.

विज्ञापन के अनरूप शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता / दक्षता परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी अंक-पत्र.

भारतीय पुर्नवास परिषद् द्वारा प्रदत्त वैध सीआरआर नंबर एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र.

अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र.

अतिथि शिक्षक के लिए अधिमानता का लाभ लेने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति पत्र.

पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र.

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र.

ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके ट्रांसजेंडर होने के निमित्त निर्गत प्रमाण पत्र.

बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र.

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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक 26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र (उक्त प्रमाण पत्र आवेदन करते समय वैध होना चाहिए.

पहचान पत्र (फोटो युक्त), जैसा कि आवेदन में दावा किया हो.

हाल की खींची गई तस्वीर (4 पासपोर्ट साइज).

प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए निर्गत ई-एडमिट कार्ड की प्रति.

आवेदन के लिए 100 रुपया शुल्क लगेगा. अभ्यर्थी अगर एक से अधिक वर्ग के लिए अलग-अलग आवेदन करते हैं तो अलग-अलग शुल्क लगेगा.

ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSEB Unique ID No. एव निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे.

ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के लिए CTET उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र/अंक पत्र में अंकित Serial No. एवं निर्गत तिथि अंकित करेंगे.

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के लिए भुगतान करने से पूर्व उम्र संबंधी शर्तों से आश्वस्त होने के उपरांत ही भुगतान करें.

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