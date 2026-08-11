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Motivational Quotes: प्यार और मोह में क्या फर्क है? गीता से समझें
Motivational Quotes: सच्चा प्रेम और मोह देखने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं. गीता की सीख बताती है कि प्रेम शांति देता है, जबकि मोह अक्सर डर, अपेक्षाएं और बेचैनी बढ़ा सकता है.
प्रेरणादायक विचार: भगवद्गीता
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Published at : 11 Aug 2026 06:05 AM (IST)
Tags :Love Lord Krishna Bhagavad Gita Attachment
धर्म
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