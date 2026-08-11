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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMotivational Quotes: प्यार और मोह में क्या फर्क है? गीता से समझें

Motivational Quotes: प्यार और मोह में क्या फर्क है? गीता से समझें

Motivational Quotes: सच्चा प्रेम और मोह देखने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं. गीता की सीख बताती है कि प्रेम शांति देता है, जबकि मोह अक्सर डर, अपेक्षाएं और बेचैनी बढ़ा सकता है.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 11 Aug 2026 08:25 AM (IST)
Motivational Quotes: सच्चा प्रेम और मोह देखने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं. गीता की सीख बताती है कि प्रेम शांति देता है, जबकि मोह अक्सर डर, अपेक्षाएं और बेचैनी बढ़ा सकता है.

प्रेरणादायक विचार: भगवद्गीता

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प्यार में किसी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं होती. सच्चा प्रेम सामने वाले की खुशी और उसकी आजादी की भी कद्र करता है. वहीं लगाव हमें बार-बार यह सोचने पर मजबूर करता है कि वह इंसान हमें छोड़कर न जाए. गीता की सीख है कि प्रेम रखें, लेकिन मोह में खुद को न बांधें.
प्यार में किसी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं होती. सच्चा प्रेम सामने वाले की खुशी और उसकी आजादी की भी कद्र करता है. वहीं लगाव हमें बार-बार यह सोचने पर मजबूर करता है कि वह इंसान हमें छोड़कर न जाए. गीता की सीख है कि प्रेम रखें, लेकिन मोह में खुद को न बांधें.
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जिस रिश्ते में सच्चा प्यार होता है, वहां हर वक्त खोने का डर नहीं सताता. हम सामने वाले पर भरोसा करना सीखते हैं. लेकिन जब लगाव बढ़ जाता है, तो छोटी दूरी भी बेचैनी देने लगती है. गीता हमें सिखाती है कि मन को परिणाम की चिंता से मुक्त रखें और रिश्तों में विश्वास बनाए रखें.
जिस रिश्ते में सच्चा प्यार होता है, वहां हर वक्त खोने का डर नहीं सताता. हम सामने वाले पर भरोसा करना सीखते हैं. लेकिन जब लगाव बढ़ जाता है, तो छोटी दूरी भी बेचैनी देने लगती है. गीता हमें सिखाती है कि मन को परिणाम की चिंता से मुक्त रखें और रिश्तों में विश्वास बनाए रखें.
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कभी-कभी हम किसी इंसान को इतना अपना मान लेते हैं कि उसके बिना जिंदगी अधूरी लगने लगती है. यही भाव धीरे-धीरे आसक्ति बन सकता है. प्यार में अपनापन जरूरी है, लेकिन अपनी खुशी पूरी तरह किसी दूसरे पर निर्भर करना नहीं. गीता हमें सिखाती है कि रिश्तों से जुड़ें, लेकिन अपनी आत्मशांति को उनसे न बांधें.
कभी-कभी हम किसी इंसान को इतना अपना मान लेते हैं कि उसके बिना जिंदगी अधूरी लगने लगती है. यही भाव धीरे-धीरे आसक्ति बन सकता है. प्यार में अपनापन जरूरी है, लेकिन अपनी खुशी पूरी तरह किसी दूसरे पर निर्भर करना नहीं. गीता हमें सिखाती है कि रिश्तों से जुड़ें, लेकिन अपनी आत्मशांति को उनसे न बांधें.
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रिश्तों में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है, जब हमारी उम्मीदें सामने वाले के व्यवहार से जुड़ जाती हैं. उसने वैसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं कहा ये सवाल मन को परेशान करते हैं. गीता की निष्काम कर्म की सीख बताती है कि अपना प्रेम सच्चाई से दें, लेकिन हर बार बदले की उम्मीद न रखें.
रिश्तों में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है, जब हमारी उम्मीदें सामने वाले के व्यवहार से जुड़ जाती हैं. उसने वैसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं कहा ये सवाल मन को परेशान करते हैं. गीता की निष्काम कर्म की सीख बताती है कि अपना प्रेम सच्चाई से दें, लेकिन हर बार बदले की उम्मीद न रखें.
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किसी से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन उस रिश्ते के लिए अपनी पहचान और आत्मसम्मान खो देना सही नहीं. अगर आपकी पूरी खुशी किसी एक इंसान के व्यवहार पर निर्भर हो जाए, तो यह प्रेम से ज्यादा आसक्ति हो सकती है. खुद से जुड़े रहिए, क्योंकि मजबूत रिश्ता वही है जिसमें दोनों अपनी पहचान के साथ खुश रहें.
किसी से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन उस रिश्ते के लिए अपनी पहचान और आत्मसम्मान खो देना सही नहीं. अगर आपकी पूरी खुशी किसी एक इंसान के व्यवहार पर निर्भर हो जाए, तो यह प्रेम से ज्यादा आसक्ति हो सकती है. खुद से जुड़े रहिए, क्योंकि मजबूत रिश्ता वही है जिसमें दोनों अपनी पहचान के साथ खुश रहें.
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मोह कहता है, “तुम मेरे बिना नहीं रह सकते”, जबकि प्रेम कहता है, “तुम खुश रहो.” यही दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क है. गीता हमें सिखाती है कि किसी से प्रेम करें, लेकिन उसे अपना अधिकार न समझें. जब रिश्ते में पकड़ कम और समझ ज्यादा होती है, तब मन भी हल्का रहता है.
मोह कहता है, “तुम मेरे बिना नहीं रह सकते”, जबकि प्रेम कहता है, “तुम खुश रहो.” यही दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क है. गीता हमें सिखाती है कि किसी से प्रेम करें, लेकिन उसे अपना अधिकार न समझें. जब रिश्ते में पकड़ कम और समझ ज्यादा होती है, तब मन भी हल्का रहता है.
Published at : 11 Aug 2026 06:05 AM (IST)
Tags :
Love Lord Krishna Bhagavad Gita Attachment

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