किसी से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन उस रिश्ते के लिए अपनी पहचान और आत्मसम्मान खो देना सही नहीं. अगर आपकी पूरी खुशी किसी एक इंसान के व्यवहार पर निर्भर हो जाए, तो यह प्रेम से ज्यादा आसक्ति हो सकती है. खुद से जुड़े रहिए, क्योंकि मजबूत रिश्ता वही है जिसमें दोनों अपनी पहचान के साथ खुश रहें.