बेंगलुरु के स्कूल में 500 छात्र और 21 स्टाफ बीमार, 2 में H1N1 की पुष्टि

H1N1 Flu Symptoms Causes And Prevention: बेंगलुरु के रिचर्ड्स टाउन स्थित क्लेरेंस हाई स्कूल में बड़ी संख्या में छात्र और स्टाफ के बीमार पड़ने से चिंता बढ़ गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्कूल के 500 से अधिक छात्र और 21 स्टाफ सदस्य बुखार, सर्दी, खांसी और शरीर में दर्द जैसी समस्याओं से प्रभावित हुए हैं. इनमें से दो छात्रों में H1N1 इंफेक्शन की पुष्टि हुई है. बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने के बाद स्कूल को दो दिनों के लिए बंद कर दिया गया है.

बताया जा रहा है कि बीमार होने वाले छात्रों और कर्मचारियों में एक जैसे लक्षण देखने को मिले हैं. कई लोगों को बुखार, खांसी, जुकाम और शरीर में दर्द की शिकायत हुई. दो छात्रों की जांच में H1N1 की पुष्टि होने के बाद स्कूल प्रशासन और अभिभावकों की चिंता और बढ़ गई है. अब छात्रों और स्टाफ की सेहत पर नजर रखी जा रही है, ताकि इंफेक्शन के अन्य मामलों का समय पर पता लगाया जा सके.

साफ-सफाई को लेकर चिंता

स्कूल प्रशासन ने इस स्थिति के लिए स्कूल के आसपास की साफ-सफाई को लेकर भी चिंता जताई है. अधिकारियों के मुताबिक, आसपास के स्ट्रीट फूड स्टॉल और अन्य दुकानों के पास कचरा जमा रहता है और स्वच्छता की स्थिति ठीक नहीं है. स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में पहले भी नगर निकाय के अधिकारियों के सामने अपनी चिंता रखी थी, लेकिन आरोप है कि अब तक इस समस्या को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं.





हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि स्कूल के आसपास जमा कचरे या स्ट्रीट फूड स्टॉल की स्थिति का H1N1 संक्रमण से सीधा संबंध है या नहीं. उपलब्ध जानकारी में ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया है, जिससे यह पुष्टि हो सके कि संक्रमण का स्रोत यही जगहें थीं. स्कूल प्रशासन ने स्वच्छता को लेकर चिंता जरूर जताई है, लेकिन बीमारी फैलने की असली वजह जानने के लिए आगे जांच और स्वास्थ्य संबंधी आकलन की जरूरत हो सकती है.

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स्कूल में इंफेक्शन जैसी स्थिति सामने आने के बाद इसे दो दिनों के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है. इस दौरान बीमार छात्रों और कर्मचारियों को ठीक होने का समय मिलेगा और संक्रमण नियंत्रण से जुड़े जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे. स्कूल बंद रहने के दौरान यह भी देखा जा सकता है कि क्या अन्य छात्रों या स्टाफ में इसी तरह के लक्षण विकसित हो रहे हैं और नए मामलों का संबंध इन्फ्लूएंजा से है या किसी दूसरी बीमारी से.

कैसे फैलती है यह बीमारी?

H1N1 इन्फ्लूएंजा वायरस का एक प्रकार है, जो इंफेक्टेड व्यक्ति के खांसने या छींकने पर निकलने वाली श्वसन बूंदों के जरिए फैल सकता है. स्कूल जैसी जगहों पर छात्र और कर्मचारी लंबे समय तक एक-दूसरे के साथ बंद या साझा स्थानों में रहते हैं. ऐसे माहौल में सांस से जुड़ा इंफेक्शन फैलने की संभावना बढ़ सकती है, खासकर जब किसी इंफेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में कई लोग आए हों.









क्या होते हैं इसके लक्षण?

H1N1 के दौरान बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द, सिरदर्द, ठंड लगना और थकान जैसे लक्षण हो सकते हैं. कई लोग सामान्य देखभाल के साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में इन्फ्लूएंजा से मुश्किल भी हो सकती हैं. खासतौर पर उन लोगों को अधिक सावधानी की जरूरत हो सकती है, जिनकी सेहत पहले से कमजोर है या जो इंफेक्शन के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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