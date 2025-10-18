हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhanteras 2025: धनतेरस पर बनाएं ये खास रंगोली डिजाइन, घर में होगा मां लक्ष्मी का वास!

Dhanteras 2025: धनतेरस पर बनाएं ये खास रंगोली डिजाइन, घर में होगा मां लक्ष्मी का वास!

Dhanteras 2025: आज धनतेरस है जिससे बहुत से लोग परेशान हैं कि घर के आंगन में कैसी रंगोली बनानी चाहिए. ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे रंगोली डिजाइन के बारे में बता रहे हैं जो कि आपके सारे सवालों के जवाब हैं.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 18 Oct 2025 07:59 AM (IST)
Dhanteras 2025: आज धनतेरस है जिससे बहुत से लोग परेशान हैं कि घर के आंगन में कैसी रंगोली बनानी चाहिए. ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे रंगोली डिजाइन के बारे में बता रहे हैं जो कि आपके सारे सवालों के जवाब हैं.

रंगोली डिजाइन

1/7
आज धनतेरस है इस बात को लेकर बहुत से लोग परेशान हैं कि घर के आंगन में कैसी रंगोली बनानी चाहिए. इसके बाद घर के कोनों से लेकर मुख्य दरवाजे तक कौन सी रंगोली बनानी चाहिए जो कि आने वाले मेहमानों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके. ऐसे में आपको अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसे रंगोली डिजाइन के बारे में बता रहे हैं जो कि आपके सारे सवालों के जवाब हैं, और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक तरीका भी है.
आज धनतेरस है इस बात को लेकर बहुत से लोग परेशान हैं कि घर के आंगन में कैसी रंगोली बनानी चाहिए. इसके बाद घर के कोनों से लेकर मुख्य दरवाजे तक कौन सी रंगोली बनानी चाहिए जो कि आने वाले मेहमानों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके. ऐसे में आपको अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसे रंगोली डिजाइन के बारे में बता रहे हैं जो कि आपके सारे सवालों के जवाब हैं, और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक तरीका भी है.
2/7
घर के सामने वाले दरवाजे पर ऐसी रंगोली बनानी चाहिए जो कि आने वाले मेहमानों के ध्यान को आकर्षित कर ले. इस जगह पर गोलाकार में मोर के डिजाइन वाली रंगोली बना सकते हैं. इसके अगल-बगल में कुछ फूल रख सकते हैं. ये बेहद खूबसूरत दिखेगा जिससे मेहमान देखकर तारीफ भी करेंगे.
घर के सामने वाले दरवाजे पर ऐसी रंगोली बनानी चाहिए जो कि आने वाले मेहमानों के ध्यान को आकर्षित कर ले. इस जगह पर गोलाकार में मोर के डिजाइन वाली रंगोली बना सकते हैं. इसके अगल-बगल में कुछ फूल रख सकते हैं. ये बेहद खूबसूरत दिखेगा जिससे मेहमान देखकर तारीफ भी करेंगे.
3/7
लक्ष्मी जी के पैर प्रवेश द्वार पर बनाएं जिसे देखकर लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए और सौभाग्य-समृद्धि भी आए.
लक्ष्मी जी के पैर प्रवेश द्वार पर बनाएं जिसे देखकर लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए और सौभाग्य-समृद्धि भी आए.
4/7
आंगन में खूबसूरत फूलों और डिजाइन वाली रंगोली बनाने से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि रंगोली बनाना शुभ माना जाता है और यह घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाता है. यह देवी-देवताओं के स्वागत का प्रतीक है और यह घर बेहतर ढंग से सजाता है; यह रंगोली धनतेरस के पर्व में चार चांद लगा देगा.
आंगन में खूबसूरत फूलों और डिजाइन वाली रंगोली बनाने से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि रंगोली बनाना शुभ माना जाता है और यह घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाता है. यह देवी-देवताओं के स्वागत का प्रतीक है और यह घर बेहतर ढंग से सजाता है; यह रंगोली धनतेरस के पर्व में चार चांद लगा देगा.
5/7
आप अपने घर के बीचों-बीच या फिर घर के बाहर बड़ी सी दीया वाली रंगोली डिजाइन बना सकती हैं. ये डिजाइन युनीक होने के साथ-साथ आपके धनतेरस को और खास भी बना देगी. साथ ही इसके साथ आपके धनतेरस की तस्वीर भी परफेक्ट आएगी.
आप अपने घर के बीचों-बीच या फिर घर के बाहर बड़ी सी दीया वाली रंगोली डिजाइन बना सकती हैं. ये डिजाइन युनीक होने के साथ-साथ आपके धनतेरस को और खास भी बना देगी. साथ ही इसके साथ आपके धनतेरस की तस्वीर भी परफेक्ट आएगी.
6/7
घर के कोने में आप छोटे-छोटे फूलों जैसे गेंदा, गुलाब, या अन्य मौसमी फूलों का उपयोग करके रंगोली बना सकते हैं. इसके साथ ही आप कमल के फूल के डिजाइन को घर के कोने में बना सकते हैं, जो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी.
घर के कोने में आप छोटे-छोटे फूलों जैसे गेंदा, गुलाब, या अन्य मौसमी फूलों का उपयोग करके रंगोली बना सकते हैं. इसके साथ ही आप कमल के फूल के डिजाइन को घर के कोने में बना सकते हैं, जो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी.
7/7
अगर आपको अपने पूजा रूम में कोई रंगोली बनानी है, तो फिर आप मां लक्ष्मी की रंगोली डिजाइन ट्राई कर सकती हैं. ये आपके पूजा रूम को बहुत ही अच्छा लुक दे देगा.
अगर आपको अपने पूजा रूम में कोई रंगोली बनानी है, तो फिर आप मां लक्ष्मी की रंगोली डिजाइन ट्राई कर सकती हैं. ये आपके पूजा रूम को बहुत ही अच्छा लुक दे देगा.
Published at : 18 Oct 2025 07:59 AM (IST)
Tags :
Dhanteras Goddess Lakshmi Rangoli Designs Dhanteras 2025

Photo Gallery

ABP Premium

वीडियोज

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

Opinion
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
