बिहार से बड़ी खबर, कांग्रेस में टूट की अटकलों के बीच पार्टी आलाकमान ने लिया यह फैसला

बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आए तो कांग्रेस को केवल 6 सीटों पर ही जीत हासिल हो सकी. अब संकेत मिल रहे हैं कि ये 6 विधायक भी पार्टी से विद्रोह के मूड में हैं. अगर ऐसा हुआ तो बिहार विधानसभा में कांग्रेस शून्य पर आ जाएगी. इसको लेकर पार्टी नेतृत्व काफी गंभीर है. कांग्रेस में टूट की अटकलों के बीच सभी 6 विधायकों को टॉप लीडरशिप ने 23 जनवरी को दिल्ली बुलाया है.

बिहार में बड़ी सियासी टेंशन को भांपते हुए कांग्रेस ने क्राइसिस मैनेजमेंट की कवायद शुरू कर दी है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार के सभी 6 विधायकों के साथ कांग्रेस दफ्तर, इंदिरा भवन में बैठक करेंगे.

बिहार कांग्रेस की बात नहीं सुन रहे विधायक

दरअसल, बिहार कांग्रेस ने इन विधायकों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इन विधायकों को बैठकों में बुलाया तो ये लोग नहीं पहुंचे. ऐसे में केंद्रीय आलाकमान को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है.

NDA ने बढ़ाई कांग्रेस की चिंता

दूसरी ओर सत्तारूढ़ गठबंधन NDA ने अपने बयानों से कांग्रेस की टेंशन और बढ़ा दी है. एनडीए का दावा है कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक उनके संपर्क में हैं और कांग्रेस छोड़कर जेडीयू या बीजेपी में शामिल हो जाएंगे. इस बीच कांग्रेस नेतृत्व ने इन विधायकों को दिल्ली बुला लिया है, ताकि पार्टी में टूट की कोशिश को रोका जा सके. बिहार के विधान परिषद सदस्यों और सांसदों को भी इस बैठक में बुलाया गया है.

कांग्रेस में विधायक दल का नेता अब तक नहीं चुना गया है. माना जा रहा है कि पार्टी उसपर भी जल्द ही फैसला ले सकती है. अगर विधायक दल का नेता न चुने जाने में देरी की वजह की बात करें तो वो भी इन विधायकों के बीच का आपसी विवाद ही है.

संगठन में विधायकों की भूमिका बढ़ा सकती है कांग्रेस

माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी बिहार के विधायकों से वन-टू-वन बात करेंगे और उनकी नाराजगी का कारण जानने की कोशिश करेंगे. पार्टी संगठन में उनकी भूमिका बढ़ाने की भी कवायद की जा सकती है. कांग्रेस की बैठक का एजेंडा बिहार में संगठन को मजबूती देना और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करना भी है.

जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में कांग्रेस के कुल 6 विधायक हैं. मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, वाल्मीकिनगर से सुरेंद्र प्रसाद, अररिया से आबिदुर रहमान, चनपटिया से अभिषेक रंजन, किशनगंज से मो. कमरूल होदा, फारबिसगंज से मनोज विश्वास.