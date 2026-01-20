दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, जानें मेट्रो, बस और पर्सनल वाहन के लिए जरूरी गाइडलाइन

गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारियों के बीच दिल्ली में ट्रैफिक को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है. रिपब्लिक डे परेड और उसकी रिहर्सल को ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक बैन और डायवर्जन लागू करने की एडवाइजरी जारी की है. 19 जनवरी यानी आज से 21 जनवरी तक परेड की रिहर्सल के चलते सुबह से दोपहर तक कई प्रमुख सड़कों पर आम वाहनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी. ऐसे में अगर आप ऑफिस, स्कूल-कॉलेज या किसी जरूरी काम से निकलने वाले हैं तो ट्रैफिक से जुड़ी जानकारी जानना जरूरी है. ऐसे में चलिए अब हम आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस ने क्या ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और मेट्रो, बस और पर्सनल व्हीकल के लिए जरूरी गाइडलाइन क्या है.

इन दिनों और समय पर रहेगा ट्रैफिक प्रभावित

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल 17 जनवरी से शुरू हो चुकी है. 18 जनवरी को कोई रिहर्सल नहीं हुई थी, लेकिन 19, 20 और 21 जनवरी की फिर से रिहर्सल आयोजित की जाएगी. इस दौरान सुबह करीब 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक सेंट्रल दिल्ली की कई सड़कें प्रभावित रहेंगी. रिहर्सल के दौरान परेड का रूट विजय चौक से इंडिया गेट तक रहेगा. यह रूट कर्तव्य पथ से होते हुए सी-हेक्सागन तक जाएगा. इसी वजह से इस पूरे इलाके में ट्रैफिक कंट्रोल और डायवर्जन लागू रहेगा.

इन चौराहों पर ट्रैफिक रहेगा बंद या नियंत्रित रहेगा

कर्तव्य पथ-रफी मार्ग

कर्तव्य पथ-जनपथ

कर्तव्य पथ-मान सिंह रोड

कर्तव्य पथ- सी-हेक्सागन

इसके अलावा विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पूरी तरह बंद रहेगा.

मेट्रो यात्रियों के लिए खास व्यवस्था

गणतंत्र दिवस परेड देखने आने वाले दर्शकों के लिए मेट्रो स्टेशनों पर विशेष घोषणाएं की जाएंगी. इन घोषणाओं के जरिए टिकट और पास धारकों को सही मेट्रो स्टेशन और रास्ते की जानकारी दी जाएगी. इस साल परेड के सभी बैठने वाले एनक्लोजर नदियों के नाम पर रखे गए हैं और उसी के आधार पर यात्रियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए. दरअसल दक्षिणी हिस्से में बैठने वाले दर्शकों के एनक्लोजर के नाम बीस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, घाघरा, गोदावरी, सिंधु और झेलम जैसे है, उन्हें उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर उतरने की सलाह दी गई है. वहीं उत्तरी हिस्से में बैठने वाले दर्शक, जिनके एनक्लोजर कावेरी, कोसी, कृष्णा, नर्मदा, यमुना, सतलज और तीस्ता जैसे नामों पर है उनको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पर उतरने की सलाह दी गई है.

क्यूआर कोड आधारित पार्किंग सिस्टम

गाड़ियों से आने वाले दर्शकों की सुविधा के लिए इस बार क्यूआर कोड आधारित पार्किंग सिस्टम लागू किया गया है. यह सिस्टम 22 तय पार्किंग स्थलों को कवर करता है और करीब 8000 वाहनों को पार्क करने की व्यवस्था करता है. वहीं पार्किंग पास पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन कर दर्शक अपने बैठने की जगह के सबसे नजदीकी पार्किंग एरिया तक रियल टाइम जानकारी ले सकेंगे.

26 जनवरी के लिए दिल्ली पुलिस की अपील

दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के लिए लोगों से अपील की है कि वह प्राइवेट गाड़ियों की जगह मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें. साथ ही घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर चेक करें, ताकि गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान भी किसी तरह की परेशानी न हो.

ये भी पढ़ें-गलत अकाउंट में चला गया UPI का पैसा, ऐसे होगा वापस