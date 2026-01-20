ये है जैतून का 400 साल पुराना पेड़, खासियत जान दंग रह जाएंगे आप- वीडियो हो रहा वायरल

दुनिया में बहुत सी चीजें पुरानी होती हैं, जैसे किले, मंदिर या किताबें. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई पेड़ भी हजारों साल तक जिंदा रह सकता है. ग्रीस देश के क्रीट द्वीप में एक ऐसा ही पेड़ मौजूद है, जिसे दुनिया का सबसे पुराना जैतून का पेड़ माना जाता है. इस पेड़ का नाम है वूवेस का जैतून का पेड़. यह पेड़ आज भी खड़ा है, फल देता है और लोगों को हैरान करता है. सोशल मीडिया पर जैसे ही पेड़ का वीडियो वायरल हुआ तो लोग हैरान रह गए.

त्सूनाती है इस खास पेड़ का नाम

यह खास पेड़ त्सूनाती नाम की जैतून की किस्म का है. इसे बहुत साल पहले एक जंगली जैतून के पेड़ पर करीब तीन मीटर की ऊंचाई पर जोड़ा गया था. इस पेड़ का तना बहुत बड़ा और अजीब सा दिखता है. इसका तना इतना मोटा है कि चार या पांच लोग मिलकर भी इसे पकड़ नहीं सकते. इसके तने की मोटाई करीब 12.5 मीटर है और चौड़ाई लगभग 4.6 मीटर है. देखने में यह किसी मूर्ति जैसा लगता है, जिसे प्रकृति ने खुद बनाया हो.

खासियत जान दंग रह जाएंगे आप

इस पेड़ की सबसे खास बात यह है कि इसकी सही उम्र कोई नहीं जानता. ऐसा इसलिए क्योंकि इसके तने का बीच वाला हिस्सा सैकड़ों साल पहले सड़ चुका है. लेकिन यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि इस पेड़ की खास ताकत है. जैसे-जैसे बीच का हिस्सा खत्म होता गया, वैसे-वैसे पेड़ बाहर की तरफ नया लकड़ी का हिस्सा बनाता रहा. इसी वजह से इसका आकार समय के साथ बदलता रहता है, फिर भी यह पेड़ जिंदा रहता है.

4000 साल पुराना है पेड़, वैज्ञानिकों ने किया दावा

वैज्ञानिकों ने पेड़ के छल्लों की जांच की है और पाया कि यह पेड़ कम से कम 2000 साल पुराना तो जरूर है. वहीं क्रीट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पेड़ लगभग 4000 साल पुराना हो सकता है. जैतून के पेड़ों की उम्र पता करने का कोई पक्का तरीका नहीं है, इसलिए इसकी सही उम्र कोई नहीं बता सकता. लेकिन फिर भी इसे दुनिया का सबसे पुराना जैतून का पेड़ माना जाता है.

यूजर्स भी रह गए हैरान

इस अनोखे जैतून के पेड़ का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग हैरान नजर आए. कई यूजर्स ने लिखा कि यह पेड़ इंसानी सभ्यता से भी ज्यादा पुराना है और आज भी जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं. एक यूजर ने कहा कि जब इंसान कुछ सौ साल में मिट जाता है, तब यह पेड़ हजारों साल से खड़ा है, यह प्रकृति की असली ताकत है. वीडियो को Approach Guides नाम के यूट्यूब चैनल से शेयर किया गया है.

