Most Vintage Cars: इस देश में हैं सबसे ज्यादा विंटेज कार, आज भी सड़कों पर दौड़ती हैं सरपट
Most Vintage Cars: दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर आज भी सड़कों पर विंटेज गाड़ियां दौड़ती हैं. आइए जानते हैं उस देश के बारे में.
Most Vintage Cars: सोचिए कि आप एक ऐसे शहर में गाड़ी चला रहे हैं जहां पर हर सड़क 1950 के दशक की किसी फिल्म के सीन जैसी दिख रही हो. दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पर विंटेज कारें म्यूजियम की चीज या फिर वीकेंड का शौक नहीं है. बल्कि यह रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं. आइए जानते हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां पर आज भी विंटेज गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हैं.
Published at : 20 Jan 2026 10:08 AM (IST)
