हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजMost Vintage Cars: इस देश में हैं सबसे ज्यादा विंटेज कार, आज भी सड़कों पर दौड़ती हैं सरपट

Most Vintage Cars: इस देश में हैं सबसे ज्यादा विंटेज कार, आज भी सड़कों पर दौड़ती हैं सरपट

Most Vintage Cars: दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर आज भी सड़कों पर विंटेज गाड़ियां दौड़ती हैं. आइए जानते हैं उस देश के बारे में.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 20 Jan 2026 10:08 AM (IST)
Most Vintage Cars: दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर आज भी सड़कों पर विंटेज गाड़ियां दौड़ती हैं. आइए जानते हैं उस देश के बारे में.

Most Vintage Cars: सोचिए कि आप एक ऐसे शहर में गाड़ी चला रहे हैं जहां पर हर सड़क 1950 के दशक की किसी फिल्म के सीन जैसी दिख रही हो. दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पर विंटेज कारें म्यूजियम की चीज या फिर वीकेंड का शौक नहीं है. बल्कि यह रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं. आइए जानते हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां पर आज भी विंटेज गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हैं.

1/6
क्यूबा में अनुमानित एक 60000 विंटेज अमेरिकी कारें हैं जो अभी भी चल रही है. बाकी देशों के उलट जहां पर क्लासिक गाड़ियों को प्रदर्शनियों या फिर लग्जरी कलेक्शन के लिए सहेज कर रखा जाता है, क्यूबा में इन गाड़ियों का इस्तेमाल रोजाना टैक्सियों, फैमिली गाड़ी और यहां तक की सरकारी ट्रांसपोर्ट के तौर पर किया जाता है.
क्यूबा में अनुमानित एक 60000 विंटेज अमेरिकी कारें हैं जो अभी भी चल रही है. बाकी देशों के उलट जहां पर क्लासिक गाड़ियों को प्रदर्शनियों या फिर लग्जरी कलेक्शन के लिए सहेज कर रखा जाता है, क्यूबा में इन गाड़ियों का इस्तेमाल रोजाना टैक्सियों, फैमिली गाड़ी और यहां तक की सरकारी ट्रांसपोर्ट के तौर पर किया जाता है.
2/6
यहां पर दिखने वाली ज्यादातर विंटेज गाड़ियां 1940 और 1950 के दशक की हैं. शेवरले, फोर्ड, पोंटियाक, डॉज और स्टडबेकर जैसे ब्रांड सड़कों पर हावी हैं. यह गाड़ियां क्यूबा के आर्थिक अलगाव से पहले के दौर को दिखाती हैं.
यहां पर दिखने वाली ज्यादातर विंटेज गाड़ियां 1940 और 1950 के दशक की हैं. शेवरले, फोर्ड, पोंटियाक, डॉज और स्टडबेकर जैसे ब्रांड सड़कों पर हावी हैं. यह गाड़ियां क्यूबा के आर्थिक अलगाव से पहले के दौर को दिखाती हैं.
Published at : 20 Jan 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Vintage Cars Cuba Cars Classic Cars

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

