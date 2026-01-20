इस देश में हैं सबसे ज्यादा विंटेज कार, आज भी सड़कों पर दौड़ती हैं सरपट

क्यूबा में अनुमानित एक 60000 विंटेज अमेरिकी कारें हैं जो अभी भी चल रही है. बाकी देशों के उलट जहां पर क्लासिक गाड़ियों को प्रदर्शनियों या फिर लग्जरी कलेक्शन के लिए सहेज कर रखा जाता है, क्यूबा में इन गाड़ियों का इस्तेमाल रोजाना टैक्सियों, फैमिली गाड़ी और यहां तक की सरकारी ट्रांसपोर्ट के तौर पर किया जाता है.