ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव

Five Indian Cricketers Can Retire This Year: भारतीय टीम से कई स्टार खिलाड़ी लंबे समय से बाहर चल रहे हैं. इनमें कई खिलाड़ियों कीउम्र तो कम है, लेकिन वो खराब फॉर्म की वजह से टीम से बाहर हैं. ऐसे में उनकी वापसी सिर्फ अच्छे प्रदर्शन के बदौलत आने वाले समय में हो सकती है. वहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनकी उम्र संन्यास वाली हो गई है. ऐसे अब उन खिलाड़ियों के लिए टीम इंडिया में वापसी करना असंभव लग रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि वो इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर सकते हैं. यहां हम आपको उन्हीं 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस साल संन्यास का ऐलान कर सकते हैं.

साल 2026 में ये 5 भारतीय क्रिकेटर ले सकते हैं संन्यास

1. ईशांत शर्मा (Ishant Sharma)

साल 2007 में भारत के लिए तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने डेब्यू किया था. इंटरनेशनल क्रिकेट में ईशांत ने अपना आखिरी मुकाबला साल 2021 में खेला. 37 साल के ईशांत के नाम टेस्ट में 311, वनडे में 115 और टी20 इंटरनेशनल में 8 विकेट दर्ज है.

2. अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane)

साल 2026 के जून महीने में 38 साल के रहे अजिंक्य रहाणे की टीम इंडिया में वापसी अब लगभग असंभव लग रही है. जबकि अजिंक्य भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं. वहीं, रहाणे अभी-भी घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए खेल रहे हैं. रहाणे भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं.

3. उमेश यादव (Umesh Yadav)

टीम इंडिया से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज उमेश यादव चयनकर्ताओं के स्कीम ऑफ थिंग्स से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं. घरेलू क्रिकेट में विदर्भ के लिए भी उमेश अब गिने चुने मैच ही खेलते हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए 288 विकेट चटकाने वाले उमेश एक समय पर टीम के सबसे तेज गेंदबाज थे.

4. मनीष पांडे (Manish Pandey)

आईपीएल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज मनीष पांडे हैं. उन्होंने भारत के लिए 20 वनडे और 39 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. वहीं. वो इस सीजन घरेलू क्रिकेट में भी खेलते नजर नहीं आएं. ऐसे में कयास लगाएं जा रहें है की मनीष संन्यास का ऐलान कर सकते हैं.

5. युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal)

युजवेंद्र चहल को एक समय टीम इंडिया का प्रमुख स्पिन गेंदबाज माना जाता था. चहल 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे. लेकिन उन्हें साल 2023 के बाद कोई इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका नहीं मिला है. जिस वजाह से चहल के लिए टीम इंडिया के रास्ते लगभग पूरी तरह बंद हो चुके हैं.