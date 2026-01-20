उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
IMD Alert: उत्तर भारत में ठंड कम होने के बाद अब मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है. 22 से 25 जनवरी के बीच बारिश के अलावा बिजली कड़कने की भी संभावना जताई गई है.
उत्तर भारत में ठंड कम होने के बाद अब भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बारिश का अलर्ट जारी किया है. 22-25 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश, हिमाचल के साथ 9 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. बारिश के चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान में कमी देखने को मिल सकती है.
9 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी
IMD के मुताबिक 22 से 25 जनवरी के दौरान हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अलग-अलग जगहों पर बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलने का भी अलर्ट है. आईएमडी के मुताबिक आज (20 जनवरी) हिमाचल प्रदेश में बिजली कड़कने के साथ बारिश मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं. इसके अलावा 22-25 जनवरी के दौरान पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 20 और 21 जनवरी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.
दिल्ली का मौसम
दिल्ली में आज (20 जनवरी) को सुबह तापमान 8 डिग्री तक रहेगा, जबकि दोपहर में अच्छी धूप देखने को मिलेगी. मौसम विभाग ने शुक्रवार (23 जनवरी) से राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है. आने वाले 3-4 दिन सुबह के समय घने कोहरा देखने को मिल सकता है. फिलहाल शीतलहर से राहत मिलेगी.
यूपी में तेजी से बदल रहा मौसम
उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है. शीतलहर और कोहरा अब खत्म हो रहा है. बाराबंकी, कानपुर, रायबरेली और उसके आस-पास के जिलों में कम कोहरा रहा है. हालांकि ग्रामीण इलाकों में अभी हल्का से मध्यम कोहरा पड़ रहा है. दिन का तापमान अब 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने लगा है. वाराणसी में मौसम साफ होने के साथ ही दिन में धूप निकल रही है. पश्चिम यूपी में सुबह कोहरा रहा लेकिन दिन चढ़ने के साथ कोहरा छंट गया.
राजधानी लखनऊ में सोमवार को मौसम के अलग रंग देखने को मिले. सोमवार को पारा 5 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 26.4 डिग्री तक पहुंच गया. बादलों की आवाजाही की वजह से रात का पारा भी चढ़कर 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया कि शहर में मंगलवार सुबह धुंध छाएगी और दिन में मौसम साफ रहेगा. बादलों और छिटपुट बारिश के कारण न्यूनतम तापमान में औसतन 4-6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है.
बिहार में कैसा रहेगा मौसम
यूपी से सटे बिहार में 20 जनवरी से मौसम का मिजाज बदल सकता है. आईएमडी के मुताबिक राजधानी पटना के अलावा गया, जहानाबाद, बक्सर, सिवान, भोजपुर, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार और अररिया के तापमान में 1 से 2 डिग्री की कमी देखी जा सकती है. सुबह के समय 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी.
