Mandar Parvat: बिहार में स्थित इस पर्वत से हुआ था समुद्र मंथन, जानें इसके पौराणिक महत्व को
Mandar Parvat: बिहार के बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत एक पौराणिक स्थल है, जहां आस्था, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम है. इस पर्वत से ही देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन और अमृत पान किया था.
मंदर पर्वत का पौराणिक रहस्य उजागर
Published at : 17 Oct 2025 05:57 PM (IST)
