मंदार पर्वत का उल्लेख पुराणों में विशेष रूप से समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है. मान्यता है कि देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए जब समुद्र मंथन किया था, तब मंदराचल पर्वत के रूप में इसी मंदार पर्वत का उपयोग किया गया था. मंथन के दौरान इसी पर्वत से अमृत, हलाहल विष और अन्य 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी. इसलिए यह पर्वत भारतीय पौराणिक परंपरा में अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक माना जाता है.