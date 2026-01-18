साधारण डिश भी स्वाद में लगेगी धमाकेदार! इन आसान कुकिंग टिप्स से आपका खाना बन जाएगा शानदार

अगर आप चाहते हैं कि आपके पराठे नरम और स्वाद से भरपूर बनें, तो आटा गूंथते समय उसमें उबला हुआ आलू कद्दूकस करके मिला दें. इससे पराठे सॉफ्ट भी बनेंगे और स्वाद भी बढ़ेगा. वहीं अगर पराठों को तेल या घी की जगह बटर में सेंका जाए, तो उनका स्वाद और खुशबू दोनों कमाल की हो जाती है.