हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडसाधारण डिश भी स्वाद में लगेगी धमाकेदार! इन आसान कुकिंग टिप्स से आपका खाना बन जाएगा शानदार

साधारण डिश भी स्वाद में लगेगी धमाकेदार! इन आसान कुकिंग टिप्स से आपका खाना बन जाएगा शानदार

थोड़ी-सी समझदारी और कुछ आसान ट्रिक्स से कोई भी व्यक्ति साधारण खाने को भी खास बना सकता है. अगर आप चाहते हैं कि रोज का बना खाना बोरिंग न लगे और हर बार सब तारीफ करें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 18 Jan 2026 07:06 AM (IST)
थोड़ी-सी समझदारी और कुछ आसान ट्रिक्स से कोई भी व्यक्ति साधारण खाने को भी खास बना सकता है. अगर आप चाहते हैं कि रोज का बना खाना बोरिंग न लगे और हर बार सब तारीफ करें.

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब चाहते हैं कि खाना जल्दी भी बने और टेस्टी भी हो, लेकिन जल्दबाजी में कई बार हम खाना बनाने के छोटे-छोटे बेसिक टिप्स भूल जाते हैं, जिनसे टेस्ट में जमीन-आसमान का फर्क पड़ सकता है. अक्सर ऐसा माना जाता है कि महिलाओं को खाना बनाने का ज्यादा शौक होता है और वे पूरे मन से परिवार के लिए टेस्टी तैयार करती हैं. लेकिन सच यह है कि थोड़ी-सी समझदारी और कुछ आसान ट्रिक्स से कोई भी व्यक्ति साधारण खाने को भी खास बना सकता है. अगर आप चाहते हैं कि रोज का बना खाना बोरिंग न लगे और हर बार सब तारीफ करें, तो ये आसान और काम के कुकिंग टिप्स आपके बहुत काम आएंगे.

1/6
अगर आप चाहते हैं कि आपके पराठे नरम और स्वाद से भरपूर बनें, तो आटा गूंथते समय उसमें उबला हुआ आलू कद्दूकस करके मिला दें. इससे पराठे सॉफ्ट भी बनेंगे और स्वाद भी बढ़ेगा. वहीं अगर पराठों को तेल या घी की जगह बटर में सेंका जाए, तो उनका स्वाद और खुशबू दोनों कमाल की हो जाती है.
अगर आप चाहते हैं कि आपके पराठे नरम और स्वाद से भरपूर बनें, तो आटा गूंथते समय उसमें उबला हुआ आलू कद्दूकस करके मिला दें. इससे पराठे सॉफ्ट भी बनेंगे और स्वाद भी बढ़ेगा. वहीं अगर पराठों को तेल या घी की जगह बटर में सेंका जाए, तो उनका स्वाद और खुशबू दोनों कमाल की हो जाती है.
2/6
कई बार सब्जी की ग्रेवी पतली रह जाती है, जिससे टेस्ट फीका लगता है. ऐसी स्थिति में आप थोड़ी-सी सत्तू मिलाकर ग्रेवी को गाढ़ा और टेस्टी बना सकते हैं. भिंडी को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए उस पर हल्का-सा सरसों का तेल लगा दें, इससे वह जल्दी खराब नहीं होती है.
कई बार सब्जी की ग्रेवी पतली रह जाती है, जिससे टेस्ट फीका लगता है. ऐसी स्थिति में आप थोड़ी-सी सत्तू मिलाकर ग्रेवी को गाढ़ा और टेस्टी बना सकते हैं. भिंडी को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए उस पर हल्का-सा सरसों का तेल लगा दें, इससे वह जल्दी खराब नहीं होती है.
Published at : 18 Jan 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
Tasty Food Easy Recipes Kitchen Tricks Cooking Tips

फूड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर मौलाना महमूद मदनी ने नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग
मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर महमूद मदनी ने CM नीतीश को लिखी चिट्ठी, दोषियों के खिलाफ एक्शन की मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Magh Mela 2026: मौनी अमावस्या के दिन संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, ब्रह्म मुहूर्त में लगाई आस्था की डुबकी
माघ मेला: मौनी अमावस्या के दिन संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, ब्रह्म मुहूर्त में लगाई आस्था की डुबकी
मनोरंजन
धनुष और कृति की 'तेरे इश्क में' फिर आई विवादों में, 'रांझणा का' स्पिरिचुअल सीक्वल चोरी का लगा आरोप
धनुष और कृति की 'तेरे इश्क में' फिर आई विवादों में, 'रांझणा का' स्पिरिचुअल सीक्वल चोरी का लगा आरोप
क्रिकेट
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani:वीडियो में कैद एक 'मुर्दे' का दर्द | Crime News
DGCA ने Indigo पर 22.20 करोड़ का लगाया जुर्माना, CEO-COO को भी दी गई चेतावनी
Owaisi ने Maharashtra में कैसे कर दिया बड़ा 'खेला'?
Maharashtra में फिर 'ढाई-ढाई' साल वाला मेयर फार्मूला होगा लागू?
Sandeep Chaudhary: 89 सीटों के चक्रव्यूह में कैसे निकलेंगे Eknath Shinde? | Mumbai New Mayor | BMC

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर मौलाना महमूद मदनी ने नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग
मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर महमूद मदनी ने CM नीतीश को लिखी चिट्ठी, दोषियों के खिलाफ एक्शन की मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Magh Mela 2026: मौनी अमावस्या के दिन संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, ब्रह्म मुहूर्त में लगाई आस्था की डुबकी
माघ मेला: मौनी अमावस्या के दिन संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, ब्रह्म मुहूर्त में लगाई आस्था की डुबकी
मनोरंजन
धनुष और कृति की 'तेरे इश्क में' फिर आई विवादों में, 'रांझणा का' स्पिरिचुअल सीक्वल चोरी का लगा आरोप
धनुष और कृति की 'तेरे इश्क में' फिर आई विवादों में, 'रांझणा का' स्पिरिचुअल सीक्वल चोरी का लगा आरोप
क्रिकेट
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश
विश्व
ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध करने वाले यूरोपीय देशों के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन, लगाया 25 प्रतिशत टैरिफ
ग्रीनलैंड पर कब्जे का समर्थन न करने वालों पर फूटा ट्रंप का टैरिफ बम, फ्रांस समेत 8 देशों की बढ़ेगी मुश्किल
इंडिया
Telangana: सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को बनाया हनीट्रैप का शिकार, धमकी देकर वसूले लाखों रुपए
सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को जाल में फंसाकर किया गंदा काम!
ट्रेंडिंग
ईरान से लौटे भारतीय शख्स ने की सरकार की तारीफ, बोला- मोदी है तो मुमकिन है, वीडियो वायरल
ईरान से लौटे भारतीय शख्स ने की सरकार की तारीफ, बोला- मोदी है तो मुमकिन है
यूटिलिटी
बच्चे के नाम पर इस योजना में हर महीने डालें 1000 रुपये, 60 साल बाद मिलेंगे 11.57 करोड़
बच्चे के नाम पर इस योजना में हर महीने डालें 1000 रुपये, 60 साल बाद मिलेंगे 11.57 करोड़
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget