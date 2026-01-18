दिल्ली से बागडोगरा जा रहे विमान में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया है. 18 जनवरी 2026 को इंडिगो एयरलाइंस का विमान संख्या 6e6650 दिल्ली से बागडोगरा जा रहा था, तभी प्लेन में बम होने की जानकारी मिली. सुबह 9:17 बजे फ्लाइट को लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है.

बाथरूम में टिश्यू पेपर पर मिली बम की जानकारी

फ्लाइट के बाथरूम में टिश्यू पेपर पर लिखा था कि फ्लाइट में बम है. यह टिश्यू पेपर एक यात्री ने देखा तो उसने तत्काल क्रू मेंबर को जानकारी दी. इसके बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी. लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान के कौने-कौने को चेक किया जा रहा है.

विमान में 230 पैसेंजर सवार थे, सभी सुरक्षित

लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते ही सुरक्षाकर्मियों ने विमान को अपने घेरे में ले लिया. बम निरोधक दस्ते और CISF टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है. विमान में 230 यात्री थे, जिनमें 8 बच्चे भी शामिल हैं, 6 क्रू मेंबर और 2 पायलट सहित कुल 238 लोग सवार थे. सभी को चेकिंग के बाद सुरक्षित उतार दिया गया. अंदर ही सबके लगेज की जांच की जा रही है.सभी यात्रियों की स्कैनिंग करते हुए यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है.

2 महीने पहले 3 फ्लाइट्स की हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग

इससे पहले 7 नवंबर 2025 को लखनऊ एयरपोर्ट पर 3 विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी. तीनों विमान इंडिगो एयरलाइंस के थे. एक विमान दिल्ली से वाराणसी, दूसरा प्रयागराज जा रहा था और तीसरा मुंबई से प्रयागराज जा रहा था. तीनों को खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी में उतारना पड़ा था. वाराणसी वाले विमान को वाराणसी के करीब पहुंचते ही पायलट को सूचना मिली कि यहां मौसम खराब है. फ्लाइट को लखनऊ के लिए डायवर्ट कर दिया गया. यह विमान सुबह 6:45 बजे लखनऊ में लैंड हुआ था.

2 फ्लाइट्स में मिली थी बम की धमकी

30 अक्टूबर 2024 को इंडिगो एयरलाइंस की दो उड़ानों को बम की धमकी मिली थी. सुरक्षाकर्मियों ने विमानों को अपने कब्जे में लेकर जांच की थी, लेकिन वहां पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था.