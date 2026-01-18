एक्सप्लोरर
जादुई फैट बर्निंग सूप, सर्दियों में पिएं पालक-मेथी और कहें चर्बी को अलविदा
अगर आप जिम में घंटों पसीना बहाए बिना ही वजन कम करना चाहते हैं, तो पालक और मेथी का सूप आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है.यह सूप न सिर्फ टेस्ट में लाजवाब है.
सर्दियों का मौसम अपने साथ टेस्टी खाने की बहार लेकर आता है. ठंड में पराठे, पकोड़े और गर्म-गर्म स्नैक्स खाने का मन करता है. लेकिन इन टेस्टी चीजों का मजा लेने के बाद अक्सर वजन बढ़ने की परेशानी भी हो जाती है. अगर आप जिम में घंटों पसीना बहाए बिना ही वजन कम करना चाहते हैं, तो पालक और मेथी का सूप आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है.यह सूप न सिर्फ टेस्ट में लाजवाब है, बल्कि आपके शरीर को डिटॉक्स भी करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है.
1/6
2/6
Published at : 18 Jan 2026 08:33 AM (IST)
फूड
6 Photos
साधारण डिश भी स्वाद में लगेगी धमाकेदार! इन आसान कुकिंग टिप्स से आपका खाना बन जाएगा शानदार
फूड
7 Photos
न कसने का झंझट और न घंटों पकाने की प्रॉब्लम, जानें 30 मिनट से भी कम वक्त में कैसे बना सकते हैं गाजर का हलवा?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'ईरान में नई लीडरशिप का समय आ गया..', ट्रंप ने खामेनेई को सत्ता से हटाने का प्लान कर लिया तैयार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेला: मौनी अमावस्या के दिन संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, ब्रह्म मुहूर्त में लगाई आस्था की डुबकी
बॉलीवुड
जब सलमान खान की वजह से रोने लगे थे करण जौहर, टेंशन से फिल्ममेकर की हो गई थी हालत खराब
क्रिकेट
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion