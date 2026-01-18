रोहित शर्मा और विराट कोहली 6 महीने बाद उतरेंगे भारत के लिए खेलने, जानें अगली वनडे सीरीज कब?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोहित शर्मा और विराट कोहली 6 महीने बाद उतरेंगे भारत के लिए खेलने, जानें अगली वनडे सीरीज कब?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज यानी 18 जनवरी को इंदौर में आखिरी वनडे मैच खेला जाना है, जिसमें सबकी नजरें रोहित-विराट पर होंगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 18 Jan 2026 12:30 PM (IST)
Preferred Sources

Rohit Sharma & Virat Kohli Next Series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार यानी 18 जनवरी, 2026 को होगा. यह मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में एक बार फिर सबकी नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर होंगी. इस मैच के बाद अगली सीरीज 6 महीने बाद है जब रो-को भारत के लिए खेलते नजर आएंगे. टीम इंडिया इस साल की पहली सीरीज खेलने के बाद वनडे फॉर्मेट में लंबे अंतराल के बाद खेलने उतरेगी. ऐसे में अपनी स्टार जोड़ी को देखने के लिए फैंस को लंबा इंतजार करना पड़ेगा. इसी वजह से इंदौर का ये मुकाबला रोहित-विराट के चाहने वालों के लिए बेहद अहम होगा.

वनडे के बाद टीम इंडिया टी20 सीरीज खेलेगी

टीम इंडिया ने नए साल की शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के साथ की है. जिसके दो मुकाबले हो चुके हैं और अब फैंस को आखिरी मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है. वनडे सीरीज के बाद भारत को न्यूजीलैंड के ही साथ 5 मैचों की टी20 सीरीज में खेलना है. इसमें रोहित और विराट खेलते नजर नहीं आएंगे. क्योंकि दोनों ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है.

रोहित-विराट अगली किस सीरीज में खेलेंगे?

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खत्म होने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली लगभग छह महीने तक इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहेंगे. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 और इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (आईपीएल) के बाद ही भारतीय टीम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने उतरेगी. जून 2026 में अफगानिस्तान की टीम 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए दौरे पर आएगी. तब फिर से रोहित-विराट फैंस के सामने भारतीय जर्सी में खेलने उतरेंगे. इसमें भी काफी कुछ इस पर निर्भर करेगा कि चयनकर्ता उनको मौका देते हैं या फिर आराम देने का विचार बनाएंगे. 

इन सीरीज में रोहित-विराट खेलते नजर आएंगे

अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने के बाद टीम इंडिया को जुलाई में इंग्लैंड के दौरे पर जाना है. यहां भी 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. फिर भारत को सितंबर में बांग्लादेश जाकर सीरीज खेलना है. लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इस वनडे सीरीज का खेला जाना मुश्किल है. वहीं, सितंबर में ही भारतीय टीम वेस्टइंडीज का दौरा करेगी जहां 3 मैचों वनडे सीरीज खेलेगी. इसके बाद, अक्टूबर- नवंबर में टीम इंडिया न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी.

Published at : 18 Jan 2026 12:30 PM (IST)
VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND VS NZ IND VS AFG CRICKET
