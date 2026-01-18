हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कितने पढ़े-लिखे हैं 27 गेंदों में शतक लगाने वाले साहिल चौहान, भारत में कहां से है इनका ताल्लुक?

कितने पढ़े-लिखे हैं 27 गेंदों में शतक लगाने वाले साहिल चौहान, भारत में कहां से है इनका ताल्लुक?

एक ऐतिहासिक कारनामा किया भारतीय मूल के क्रिकेटर साहिल चौहान ने, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. साहिल चौहान ने सिर्फ 27 गेंदों में शतक जड़ दिया.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 18 Jan 2026 01:17 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 क्रिकेट को बल्लेबाजों का खेल कहा जाता है. इस फॉर्मेट में हर दिन चौकों-छक्कों की बारिश देखने को मिलती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा प्रदर्शन सामने आता है जो पूरी क्रिकेट दुनिया को चौंका देता है. ऐसा ही एक ऐतिहासिक कारनामा किया भारतीय मूल के क्रिकेटर साहिल चौहान ने, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया.

साहिल चौहान ने सिर्फ 27 गेंदों में शतक जड़ दिया, जो आज तक का सबसे तेज टी 20 इंटरनेशनल शतक है. उनकी इस पारी ने न सिर्फ रिकॉर्ड बुक बदल दी, बल्कि एस्टोनिया जैसे छोटे क्रिकेट देश को भी दुनिया के क्रिकेट मंच पर पहचान दिला दी. ऐसे में आइए जानते हैं कि 27 गेंदों में शतक लगाने वाले साहिल चौहान कितने पढ़े-लिखे हैं  और इनका ताल्लुक भारत में कहां से है. 

हरियाणा के पिंजौर से यूरोप तक का सफर

साहिल चौहान का जन्म 19 फरवरी 1992 को हरियाणा के पिंजौर इलाके के मानकपुर देवीलाल गांव में हुआ था. उनका परिवार आज भी वहीं रहता है.य बचपन से ही साहिल को क्रिकेट का जबरदस्त शौक था. वे गांव की गलियों में घंटों क्रिकेट खेला करते थे. खुद साहिल बताते हैं कि उन्होंने 6–7 साल की उम्र से गली क्रिकेट खेलना शुरू किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. क्रिकेट उनके लिए सिर्फ खेल नहीं बल्कि जुनून था. 

27 गेंदों में शतक लगाने वाले साहिल चौहान कितने पढ़े-लिखे हैं

साहिल चौहान सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, बल्कि पढ़ाई में भी अच्छे रहे हैं. साहिल चौहान की शिक्षा डीएवी सीनियर पब्लिक स्कूल, सूरजपुर से हुई. ग्रेजुएशन पंजाब विश्वविद्यालय से और पोस्ट-ग्रेजुएशन मोहाली स्थित एक निजी विश्वविद्यालय से हुई. साहिल चौहान अच्छे पढ़े-लिखे क्रिकेटर हैं. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने करियर को नई दिशा देने का फैसला किया. 

एस्टोनिया कैसे पहुंचे साहिल?

साल 2017 में साहिल अपने चाचा के पास एस्टोनिया गए. उनके चाचा वहां एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं और साहिल वहां काम करने लगे. एस्टोनिया में रहते हुए साहिल को काफी खाली समय मिलता था. उन्होंने इंटरनेट पर Estonia Cricket सर्च किया. यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई. उन्हें एक लोकल क्रिकेट टीम का नंबर मिला, उन्होंने फोन किया और पूछा क्या आप लोग क्रिकेट खेलते हैं. जब जवाब मिला, तो साहिल ने वहीं से एस्टोनिया में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया. 

बिना ज्यादा अनुभव के बना दिया इतिहास

साहिल चौहान को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का ज्यादा अनुभव नहीं था. जिस मैच में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, उससे पहले वे सिर्फ तीन टी20 इंटरनेशनल मैच ही खेले थे. एस्टोनिया बनाम साइप्रस टी20 इंटरनेशनल मैच में साहिल चौहान ने सिर्फ 27 गेंदों में शतक, 41 गेंदों में नाबाद 144 रन, 18 छक्के और 6 चौके 351.21 का स्ट्राइक रेट. ये सभी आंकड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए. उन्होंने एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.

Published at : 18 Jan 2026 01:17 PM (IST)
Sahil Chauhan Century In 27 Balls T20 International Record Sahil Chauhan Education
Embed widget