प्रयागराज में माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या पर संगम नोज पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे प्रशासन को व्यवस्था संभालने में कठिनाई हुई. इसी दौरान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को प्रशासन ने आगे बढ़ने से रोक दिया. भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने उनसे रथ से उतरकर पैदल चलने का आग्रह किया, लेकिन उनके समर्थक और भक्त नहीं माने और आगे बढ़ने लगे.

इस दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच धक्का-मुक्की और हल्की झड़प हुई. फिलहाल शंकराचार्य का जुलूस रुका हुआ है और स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं.

बड़े-बड़े अधिकारी संत को मार रहे हैं- स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

वहीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि बड़े-बड़े अधिकारी संत को मार रहे हैं. पुलिस वाले संत को मार रहे है, संत को मारा जा रहा है. प्रशासन को हमने कहा हम सहयोग करने को तैयार हैं, प्रशासन ने बोला है आप लोग रुक जाइए. हम लोग अब स्नान करने नहीं जा रहे हैं.

हमें रोक सकते हैं तो रोक लें- स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब प्रशासन ने हमसे कहा कि आप रुक जाइए तो हम लौटने लगे, लेकिन जब हम लौटने लगे तो वो हमारे संतों को मारने लगे. लेकिन हमने तय किया था कि हम वापस जाएंगे लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे स्नान करेंगे, हमें रोक सकते हैं तो रोक लें. इनको ऊपर से आदेश होगा ये सीएम योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हो रहा होगा. हमने कुम्भ मेले में उनको जिम्मेदार ठहराया था तो वो बदला लेने के लिए कर रहें हैं या उनको खुश करने के लिए अधिकारी हमारा अपमान कर रहे होंगे.

