यूरोपीय संघ (EU) के सांसद अब अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को मंजूरी देने से रोकने की तैयारी कर रहे हैं. यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ धमकी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की बात कही है.

EU ने अमेरिका से व्यापार समझौता रोका

ट्रंप की धमकी के जवाब में यूरोपीय संसद के सबसे बड़े ग्रुप यूरोपियन पीपुल्स पार्टी (EPP) के प्रमुख मैनफ्रेड वेबर ने सोशल मीडिया पर कहा, 'EPP EU-US ट्रेड डील का समर्थन करता है, लेकिन ग्रीनलैंड पर ट्रंप की धमकियों के कारण अभी इसकी मंजूरी संभव नहीं है. अमेरिकी उत्पादों पर EU के टैरिफ कम करने की योजना को फिलहाल रोकना होगा.'

यह व्यापार समझौता पिछले साल गर्मियों में EU कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन और ट्रंप के बीच हुआ था. समझौते के तहत:

अमेरिका ज्यादातर EU सामान पर 15% टैरिफ लगाएगा.

बदले में EU अमेरिकी इंडस्ट्रियल सामान और कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी खत्म करेगा.

इसका मकसद दोनों तरफ से पूर्ण व्यापार युद्ध से बचना था. समझौता आंशिक रूप से लागू हो चुका है, लेकिन यूरोपीय संसद की मंजूरी अभी बाकी है. अगर EPP और लेफ्ट-लीनिंग ग्रुप मिलकर वोट दें, तो इसे रोकना या ब्लॉक करना आसान हो जाएगा.

कई EU सांसद पहले से ही इस डील को अमेरिका के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ मानते थे. जुलाई समझौते के बाद अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम पर 50% टैरिफ को सैकड़ों और EU उत्पादों तक बढ़ा दिया था, जिससे गुस्सा और बढ़ गया.

EU ने ट्रंप की धमकी पर क्या रिएक्शन दिया?

उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि ऐसे टैरिफ ट्रांसअटलांटिक रिश्तों को कमजोर करेंगे.

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इसे 'अस्वीकार्य' बताया है.

यूरोपीय संसद के ट्रेड कमेटी चेयर बर्न्ड लांगे ने कहा कि देशों की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए. उन्होंने समझौते के लागू होने को रोकने और EU के एंटी-कोएर्शन इंस्ट्रूमेंट (ACI) इस्तेमाल करने की बात कही, जो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है. यह टूल कोएर्सिव (दबाव वाली) ट्रेड कार्रवाइयों के खिलाफ टैरिफ, टेक कंपनियों पर टैक्स और निवेश रोक आदि का इस्तेमाल करने की शक्ति देता है.

डेनिश MEP पेर क्लाउसेन ने 30 सांसदों के हस्ताक्षर से एक लेटर भेजा है कि ग्रीनलैंड पर दावे और धमकियां जारी रहने तक डील को फ्रीज कर दिया जाए. EU के 27 देशों के राजदूत रविवार को इमरजेंसी मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे. यह पूरा मामला ट्रांसअटलांटिक रिश्तों में तनाव बढ़ा रहा है और दोनों तरफ व्यापार युद्ध की आशंका पैदा कर रहा है.

ट्रंप ने EU को क्या धमकी दी थी?

ट्रंप ने 17 जनवरी 2026 को घोषणा की कि 1 फरवरी से 8 यूरोपीय देशों नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, फिनलैंड और डेनमार्क के सामान पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड को 'पूरी तरह खरीदने' की डील नहीं मिली, तो यह टैरिफ जून में बढ़कर 25% हो जाएगा. ग्रीनलैंड डेनमार्क का सेमी-ऑटोनॉमस इलाका है और ट्रंप लंबे समय से इसे अमेरिका में शामिल करने की बात कर रहे हैं.