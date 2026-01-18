निक्की तंबोली इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में आ गई हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर उनकी कई तस्वीरें और वीडियोज वायरल हुईं, जिसमें उनकी एक आंख पर पट्टी बांधी हुई थी.वो अपने बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल के संग मुंबई के एक अस्पताल के बाहर दिखीं.

उन्हें ऐसे देख फैंस काफी हैरान रह गए. निक्की ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी एक फोटो शेयर की है, जिसमें उनके आंख पर पट्टी बंधी नजर आ रही है. निक्की ने बताया है कि उनकी आंख में सिस्ट हो गया था.इसी वजह से उनका ऑपरेशन किया गया और अब वो बिल्कुल ठीक हैं.

निक्की ने कही ये बात

दऱअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें और वीडियो को देख फैंस घबरा गए और पूछने लगे कि एक्ट्रेस को क्या हुआ. अस्पताल के बाहर निक्की दिखीं तो उनसे इस बारे में पूछा गया.इस पर निक्की बोलीं,'एक सिस्ट आ गया था. उसी का ट्रीटमेंट हुई है.'

अरबाज पटेल ने दिया हेल्थ अपडेट

इसके बाद निक्की धीरे-धीरे अरबाज का सहारा लेकर गाड़ी तक गईं और बैठ गईं.वहीं, अरबाज पटेल ने भी बाद में एक वीडियो शेयर कर फैंस को निक्की की हेल्थ अपडेट दी.अरबाज ने बताया कि निक्की की आंख में एक छोटा सा चालाजियन (एक तरह का सिस्ट)हो गया था.

ये आंख के ऊपर होता है और इंफेक्शन की वजह से होता है. उसका ऑपरेशन करवा दिया है और अब दो दिन में ठीक हो जाएगा.अरबाज ने कहा कि निक्की एकदम ठीक हैं और टेंशन की या घबराने वाली कोई बात नहीं है. अरबाज और निक्की की बात करें तो उनकी पहली मुलाकात बिग बॉस मराठी 5 के सेट पर हुई थी.

उसी दौरान उनका अफेयर शुरू हुआ था. उसके बाद से निक्की और अरबाज को अक्सर साथ में ही देखा जाता है.इतना ही नहीं ये कपल कई बार पब्लिकली भी अपने प्यार का इजहार कर चुका है.बता दें निक्की जब बिग बॉस 14 में नजर आई थीं तब उनका नाम प्रतीक सहजपाल संग जुड़ा था.

