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अमावस्या पर दीपक क्यों जलाया जाता है? जानिए सही दिशा, समय और धार्मिक महत्व
Amavasya Deepak: अमावस्या पर दीपक क्यों जलाते हैं? जानिए दीपक जलाने की सही दिशा, सही समय, किस तेल का दीपक शुभ माना जाता है और इसका धार्मिक महत्व.
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Published at : 25 Jul 2026 11:50 AM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion