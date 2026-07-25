अमावस्या पर दीपक क्यों जलाया जाता है? जानिए सही दिशा, समय और धार्मिक महत्व

सनातन धर्म में अमावस्या तिथि को विशेष धार्मिक महत्व दिया गया है. मान्यता है कि इस दिन दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी व पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. दीपक को अंधकार पर प्रकाश और नकारात्मकता पर सकारात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है.