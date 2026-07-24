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Devshayani Ekadashi 2026: भगवान विष्णु के इन 6 नामों का जाप करने से आएगी सुख-समृद्धि
Devshayani Ekadashi 2026: 25 जुलाई 2026 को देवशयनी एकादशी का पावन पर्व मनाया जाएगा. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास की शुरुआत होती है.
देवशयनी एकादशी
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Published at : 24 Jul 2026 12:12 PM (IST)
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