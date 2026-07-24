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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मDevshayani Ekadashi 2026: भगवान विष्णु के इन 6 नामों का जाप करने से आएगी सुख-समृद्धि

Devshayani Ekadashi 2026: भगवान विष्णु के इन 6 नामों का जाप करने से आएगी सुख-समृद्धि

Devshayani Ekadashi 2026: 25 जुलाई 2026 को देवशयनी एकादशी का पावन पर्व मनाया जाएगा. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास की शुरुआत होती है.

Written By : रुचि शर्मा  | Updated at : 24 Jul 2026 12:12 PM (IST)
Devshayani Ekadashi 2026: 25 जुलाई 2026 को देवशयनी एकादशी का पावन पर्व मनाया जाएगा. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास की शुरुआत होती है.

देवशयनी एकादशी

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भगवान विष्णु का 'नारायण' नाम सबसे पवित्र नामों में माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि 'ॐ नमो नारायणाय' मंत्र का जप करने से मन शांत होता है और व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है.
भगवान विष्णु का 'नारायण' नाम सबसे पवित्र नामों में माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि 'ॐ नमो नारायणाय' मंत्र का जप करने से मन शांत होता है और व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है.
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image 2यह भगवान विष्णु का प्रसिद्ध द्वादशाक्षरी मंत्र है. मान्यता है कि इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है.
image 2यह भगवान विष्णु का प्रसिद्ध द्वादशाक्षरी मंत्र है. मान्यता है कि इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है.
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भगवान विष्णु के इस नाम का जाप करने से मन में स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ने की मान्यता है. देवशयनी एकादशी के दिन इस मंत्र का जप विशेष फलदायी माना जाता है.
भगवान विष्णु के इस नाम का जाप करने से मन में स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ने की मान्यता है. देवशयनी एकादशी के दिन इस मंत्र का जप विशेष फलदायी माना जाता है.
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श्रीधर का अर्थ है मां लक्ष्मी को धारण करने वाले. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस नाम का स्मरण करने से घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक वातावरण बना रहता है.
श्रीधर का अर्थ है मां लक्ष्मी को धारण करने वाले. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस नाम का स्मरण करने से घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक वातावरण बना रहता है.
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भगवान विष्णु का माधव स्वरूप प्रेम, करुणा और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. इस नाम का जाप करने से मानसिक शांति और पारिवारिक सुख मिलने की मान्यता है.
भगवान विष्णु का माधव स्वरूप प्रेम, करुणा और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. इस नाम का जाप करने से मानसिक शांति और पारिवारिक सुख मिलने की मान्यता है.
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गोविंद भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण का प्रिय नाम माना जाता है. मान्यता है कि इस नाम का स्मरण करने से जीवन में शुभता आती है और व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है.
गोविंद भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण का प्रिय नाम माना जाता है. मान्यता है कि इस नाम का स्मरण करने से जीवन में शुभता आती है और व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है.
Published at : 24 Jul 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Devshayani Ekadashi Vishnu Mantra Lord Vishnu Names

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