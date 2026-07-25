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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलबेहतर दिखने की चाह में फुर्सत के पल भी बन रहे कॉम्पिटिशन का हिस्सा, कैसे बदल रही लाइफस्टाइल?

बेहतर दिखने की चाह में फुर्सत के पल भी बन रहे कॉम्पिटिशन का हिस्सा, कैसे बदल रही लाइफस्टाइल?

Lifestyle Tips: बेहतर दिखने की चाह में लोग फुर्सत के पलों को भी सोशल मीडिया का हिस्सा बना रहे हैं. जानें कैसे बदल रही है आज की लाइफस्टाइल.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 25 Jul 2026 09:31 AM (IST)
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Lifestyle: आज के समय में हर कोई अच्छा दिखना चाहता है. सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल ने इस सोच को और तेज कर दिया है. लोग सिर्फ अपने कपड़ों या मेकअप पर ही नहीं, बल्कि छुट्टियां बिताने, कैफे जाने, जिम करने और यहां तक कि अपने खाली समय को भी सोशल मीडिया पर दिखाने लगे हैं. ऐसे में फुर्सत के पल भी धीरे-धीरे एक तरह के कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनते जा रहे हैं.

सोशल मीडिया का बढ़ता असर

इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी हर छोटी-बड़ी एक्टिविटी शेयर करते हैं. कई लोग दूसरों की पोस्ट देखकर खुद की लाइफ से तुलना करने लगते हैं. इससे उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ उतनी अच्छी या दिलचस्प नहीं है.

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हर समय परफेक्ट दिखने का दबाव

आज कई लोग बिना फोटो लिए खाना भी नहीं खाते और घूमने जाने पर भी पहले तस्वीरें खींचते हैं. अच्छे कपड़े, महंगे कैफे, ब्रांडेड सामान और शानदार लोकेशन अब कई लोगों के लिए सोशल मीडिया पर दिखाने का जरिया बन गए हैं. इससे हर समय परफेक्ट दिखने का दबाव बढ़ता जा रहा है.

फुर्सत के पल भी नहीं रहे पहले जैसे

पहले लोग खाली समय में परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर बातें करते थे, किताबें पढ़ते थे या आराम करते थे. अब कई लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या करें जिसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा सके. इससे आराम करने का समय भी कई बार तनाव में बदल जाता है.

मानसिक स्वास्थ्य पर असर

बार-बार दूसरों से तुलना करने की आदत आत्मविश्वास को कम कर सकती है. कई लोगों को यह महसूस होने लगता है कि उनकी जिंदगी दूसरों जितनी अच्छी नहीं है. इससे तनाव, चिंता और अकेलापन बढ़ सकता है. इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीमित करना और खुद की जिंदगी पर ध्यान देना जरूरी है.

कैसे रखें संतुलन?

जरूरी नहीं कि हर पल को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाए. कभी-कभी बिना फोटो लिए भी किसी पल का आनंद लिया जा सकता है. अपने लिए समय निकालें, परिवार और दोस्तों के साथ खुलकर बातें करें और उन कामों में समय बिताएं जो आपको सच में खुशी देते हैं.

याद रखें यह बात

अच्छा दिखना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए जीना सही नहीं है. असली खुशी लाइक्स और कमेंट्स में नहीं, बल्कि उन पलों में होती है जिन्हें आप बिना किसी दिखावे के खुलकर जीते हैं. सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन उसे अपनी जिंदगी पर हावी न होने दें.

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Published at : 25 Jul 2026 09:31 AM (IST)
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Instagram Mental Health Social Media LIfestyle
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