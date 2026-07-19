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Trishul Mystery: भगवान शिव त्रिशूल ही क्यों धारण करते हैं? जानिए तीन नोकों का गहरा महत्व

Trishul Mystery: भगवान शिव त्रिशूल क्यों धारण करते हैं? जानिए त्रिशूल की तीन नोकों का धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व, शास्त्रों में इसका वर्णन और ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा की राय.

Written By : रुचि शर्मा  | Updated at : 19 Jul 2026 10:12 AM (IST)
Trishul Mystery: भगवान शिव त्रिशूल क्यों धारण करते हैं? जानिए त्रिशूल की तीन नोकों का धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व, शास्त्रों में इसका वर्णन और ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा की राय.

भगवान शिव

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भगवान शिव का त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि शक्ति, संतुलन और धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब भी अधर्म बढ़ता है, महादेव त्रिशूल के माध्यम से उसका अंत करते हैं.
भगवान शिव का त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि शक्ति, संतुलन और धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब भी अधर्म बढ़ता है, महादेव त्रिशूल के माध्यम से उसका अंत करते हैं.
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त्रिशूल की तीन नोकों को सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक माना जाता है. ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश की दिव्य शक्तियों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं.
त्रिशूल की तीन नोकों को सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक माना जाता है. ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश की दिव्य शक्तियों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं.
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शास्त्रों के अनुसार, त्रिशूल सत्त्व, रज और तम तीनों गुणों पर भगवान शिव के नियंत्रण का प्रतीक है. यह जीवन में संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है.
शास्त्रों के अनुसार, त्रिशूल सत्त्व, रज और तम तीनों गुणों पर भगवान शिव के नियंत्रण का प्रतीक है. यह जीवन में संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है.
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त्रिशूल की तीन नोकों को भूत, वर्तमान और भविष्य से भी जोड़ा जाता है. इसी कारण भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, जो समय के भी स्वामी माने जाते हैं.
त्रिशूल की तीन नोकों को भूत, वर्तमान और भविष्य से भी जोड़ा जाता है. इसी कारण भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, जो समय के भी स्वामी माने जाते हैं.
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ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, त्रिशूल व्यक्ति को क्रोध, अहंकार और भय पर नियंत्रण रखने की प्रेरणा देता है. यह आत्मबल और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक भी माना जाता है.
ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, त्रिशूल व्यक्ति को क्रोध, अहंकार और भय पर नियंत्रण रखने की प्रेरणा देता है. यह आत्मबल और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक भी माना जाता है.
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धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव का त्रिशूल हमें सिखाता है कि जीवन में शक्ति के साथ विवेक और संतुलन भी जरूरी है. यही कारण है कि त्रिशूल आज भी श्रद्धा, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव का त्रिशूल हमें सिखाता है कि जीवन में शक्ति के साथ विवेक और संतुलन भी जरूरी है. यही कारण है कि त्रिशूल आज भी श्रद्धा, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.
Published at : 19 Jul 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
Lord Shiva Hindu Mythology Spiritual News Sawan 2026 Shiva Facts Shiva Trishul Trishul Mystery Trident Of Shiva

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