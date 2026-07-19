एक्सप्लोरर
Trishul Mystery: भगवान शिव त्रिशूल ही क्यों धारण करते हैं? जानिए तीन नोकों का गहरा महत्व
Trishul Mystery: भगवान शिव त्रिशूल क्यों धारण करते हैं? जानिए त्रिशूल की तीन नोकों का धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व, शास्त्रों में इसका वर्णन और ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा की राय.
भगवान शिव
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 19 Jul 2026 10:12 AM (IST)
धर्म
6 Photos
Trishul Mystery: भगवान शिव त्रिशूल ही क्यों धारण करते हैं? जानिए तीन नोकों का गहरा महत्व
धर्म
7 Photos
रूठे मानसून को मनाने के लिए गधे को गुलाब जामुन तो कहीं श्मशान में बुवाई, अनोखे टोटके अपना रहे लोग
धर्म
5 Photos
संतान प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन करें लौंग का ये उपाय, जल्द घर में गूंजेंगी किलकारी
धर्म
6 Photos
धन पाना है तो गुप्त नवरात्रि के पहले दिन ऐसे करें मां कामाख्या की पूजा, पूरी होती हैं मनोकामना
धर्म
5 Photos
Shani Sade Sati: साढ़ेसाती के दौरान बार-बार मिल रहे हैं ये संकेत? हो सकता है शनि का प्रभाव
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
पोछा लगाने के बाद भी नहीं महकता घर? पानी की बाल्टी में डालें ये चीज, आ जाएगी खुशबू
लाइफस्टाइल
शेफ रणवीर बराड़ ने बताई हाई-प्रोटीन अंडा मलाई मखनी रेसिपी, जानें बनाने का आसान तरीका
लाइफस्टाइल
घर पर आसानी से बनेंगे राजस्थान के स्वादिष्ट घेवर, इस रेसिपी को फटाफट कर लें नोट
लाइफस्टाइल
साउथ अफ्रीका घूमने जाने का है प्लान, जानें किस महीने में मिलेगा बेस्ट एक्सपीरियंस?
Advertisement
धर्म
6 Photos
Trishul Mystery: भगवान शिव त्रिशूल ही क्यों धारण करते हैं? जानिए तीन नोकों का गहरा महत्व
धर्म
7 Photos
रूठे मानसून को मनाने के लिए गधे को गुलाब जामुन तो कहीं श्मशान में बुवाई, अनोखे टोटके अपना रहे लोग
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion