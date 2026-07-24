विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर्भानु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया. लेकिन तब तक अमृत उसके कंठ तक पहुँच चुका था, जिससे वह मृत्यु से बच गया. उसका सिर और शरीर अलग तो हो गए, पर दोनों में जीवन की चेतना बनी रही, जिससे दो शक्तिशाली रूपों का जन्म हुआ — राहु और केतु.