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Rahu And Ketu: सूर्य-चंद्र को निगलने वाले छायाग्रहों की आध्यात्मिक कथा
Rahu And Ketu: राहु-केतु की कथा सिखाती है कि मोह और त्याग दोनों जीवन के आवश्यक पहलू हैं. राहु भौतिक इच्छाओं का प्रतीक है, जबकि केतु आध्यात्मिक मुक्ति की राह दिखाता है.
राहु केतु पौराणिक कथा
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Published at : 24 Jul 2026 11:42 AM (IST)
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