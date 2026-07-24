इसके अलावा भी चातुर्मास में मसालेदार भोजन, सुपारी, गुड़, शहद और मूली का भी सेवन करने की मनाही होती है. विज्ञान अनुसार चातुर्मास के समय पाचन क्षमता कमजोर हो जाती है. ऐसे में तला या ज्यादा प्रोटीन वाले पदार्थ डाईजेस्ट नहीं हो पाते और बीमारी का कारण बनते हैं.