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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मDevshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी से अगले 4 महीने भूलकर भी न खाएं ये 4 चीजें, आयुर्वेद और विज्ञान दोनों ने माना इसे 'धीमा जहर'

Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी से अगले 4 महीने भूलकर भी न खाएं ये 4 चीजें, आयुर्वेद और विज्ञान दोनों ने माना इसे 'धीमा जहर'

Devshayani Ekadashi 2026: 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी के बाद चातुर्मास लग जाएंगे. इन 4 महीनों में 3 ऐसी चीजें हैं जो भूलकर नहीं खाना चाहिए, इसे विज्ञान और आयुर्वेद में जहर के समान बताया है.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 24 Jul 2026 01:22 PM (IST)
Devshayani Ekadashi 2026: 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी के बाद चातुर्मास लग जाएंगे. इन 4 महीनों में 3 ऐसी चीजें हैं जो भूलकर नहीं खाना चाहिए, इसे विज्ञान और आयुर्वेद में जहर के समान बताया है.

चातुर्मास क्या न खाएं

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चातुर्मास में कई चीजें खाने की मनाही होती है, इसका सिर्फ आस्था से नहीं बल्कि विज्ञान और आयुर्वेद से भी गहरा नाता है. ये समय प्रकृति में बदलाव का होता है, जिसका असर सेहत पर देखने को मिलता है.
चातुर्मास में कई चीजें खाने की मनाही होती है, इसका सिर्फ आस्था से नहीं बल्कि विज्ञान और आयुर्वेद से भी गहरा नाता है. ये समय प्रकृति में बदलाव का होता है, जिसका असर सेहत पर देखने को मिलता है.
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चातुर्मास के चार महीने 4 चीजें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, जैसे सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां और उड़द की दाल, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध, कार्तिक में प्याज, लहसुन. चातुर्मास में इन चीजों का सेवन आयुर्वेद में धीमा जहर के समान बताया गया है.
चातुर्मास के चार महीने 4 चीजें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, जैसे सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां और उड़द की दाल, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध, कार्तिक में प्याज, लहसुन. चातुर्मास में इन चीजों का सेवन आयुर्वेद में धीमा जहर के समान बताया गया है.
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आयुर्वेद के अनुसार मानसून में वात, कफ और पित्त दोष बिगड़ जाते हैं. शरीर में इन्फेक्शन फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती है, बारिश में हरी पत्तेदार सब्जियों में बैक्टीरिया ज्याद होते हैं, इनके सेवन से व्यक्ति जल्द बीमार हो सकता है.
आयुर्वेद के अनुसार मानसून में वात, कफ और पित्त दोष बिगड़ जाते हैं. शरीर में इन्फेक्शन फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती है, बारिश में हरी पत्तेदार सब्जियों में बैक्टीरिया ज्याद होते हैं, इनके सेवन से व्यक्ति जल्द बीमार हो सकता है.
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इसके अलावा भी चातुर्मास में मसालेदार भोजन, सुपारी, गुड़, शहद और मूली का भी सेवन करने की मनाही होती है. विज्ञान अनुसार चातुर्मास के समय पाचन क्षमता कमजोर हो जाती है. ऐसे में तला या ज्यादा प्रोटीन वाले पदार्थ डाईजेस्ट नहीं हो पाते और बीमारी का कारण बनते हैं.
इसके अलावा भी चातुर्मास में मसालेदार भोजन, सुपारी, गुड़, शहद और मूली का भी सेवन करने की मनाही होती है. विज्ञान अनुसार चातुर्मास के समय पाचन क्षमता कमजोर हो जाती है. ऐसे में तला या ज्यादा प्रोटीन वाले पदार्थ डाईजेस्ट नहीं हो पाते और बीमारी का कारण बनते हैं.
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यही वजह है कि चातुर्मास में एक समय खाना खाने, व्रत करने की सलाह दी जाती है जो कि धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों नजरिए से फायदेमंद है. व्रत
यही वजह है कि चातुर्मास में एक समय खाना खाने, व्रत करने की सलाह दी जाती है जो कि धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों नजरिए से फायदेमंद है. व्रत
Published at : 24 Jul 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Ekadashi 2026 Devshayani Ekadashi 2026 Chaturmas 2026

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