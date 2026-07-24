एक्सप्लोरर
Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी से अगले 4 महीने भूलकर भी न खाएं ये 4 चीजें, आयुर्वेद और विज्ञान दोनों ने माना इसे 'धीमा जहर'
Devshayani Ekadashi 2026: 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी के बाद चातुर्मास लग जाएंगे. इन 4 महीनों में 3 ऐसी चीजें हैं जो भूलकर नहीं खाना चाहिए, इसे विज्ञान और आयुर्वेद में जहर के समान बताया है.
चातुर्मास क्या न खाएं
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 24 Jul 2026 01:22 PM (IST)
धर्म
5 Photos
देवशयनी एकादशी से अगले 4 महीने भूलकर भी न खाएं ये 4 चीजें, आयुर्वेद और विज्ञान दोनों ने माना इसे 'धीमा जहर'
धर्म
6 Photos
Sawan Vrat Rule: क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चे रख सकते हैं सावन सोमवार का व्रत? जानें नियम
धर्म
5 Photos
गुप्त नवरात्रि की अष्टमी पर करें लौंग-नमक का ये उपाय, पूरी होगी कामना, माता का मिलेगा आशीर्वाद
धर्म
6 Photos
Trishul Mystery: भगवान शिव त्रिशूल ही क्यों धारण करते हैं? जानिए तीन नोकों का गहरा महत्व
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
न चीनी न गुड़.. घर पर ऐसे बना सकते हैं प्रोटीन बार, जिम जाने वाले नोट कर लें रेसिपी
लाइफस्टाइल
वजन नहीं, कमर का साइज खोलेगा सेहत का राज! मोटापा मापने में BMI से ज्यादा असरदार फॉर्मूला
लाइफस्टाइल
घर की दीवार पर दो छिपकलियां लड़ती दिखें तो क्या होता है?
लाइफस्टाइल
26 दिन के अनशन के बाद अचानक से भरपेट खाना खा लें तो क्या होगा, बॉडी कैसे करेगी रिएक्ट?
Advertisement
कुमार सम्भव जैनNews Editor
Opinion