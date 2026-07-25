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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsWhy Cockroaches Come Out At Night: रात में ही किचन में क्यों निकलते हैं सबसे ज्यादा कॉकरोच? जानिए वजह और भगाने के आसान उपाय

Why Cockroaches Come Out At Night: रात में ही किचन में क्यों निकलते हैं सबसे ज्यादा कॉकरोच? जानिए वजह और भगाने के आसान उपाय

Stop Cockroach Breeding At Night: रात में किचन की लाइट जलाते ही कॉकरोच इधर-उधर भागते नजर आते हैं, तो यह कोई बड़ी नहीं है. कॉकरोच स्वभाव से रात में सक्रिय रहने वाले कीड़े होते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 25 Jul 2026 10:41 AM (IST)
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Cockroach Gel And Trap Uses For Kitchen: अगर रात में किचन की लाइट जलाते ही कॉकरोच इधर-उधर भागते नजर आते हैं, तो यह कोई बड़ी नहीं है. कॉकरोच स्वभाव से रात में सक्रिय रहने वाले कीड़े होते हैं. दिनभर ये अंधेरी और सुरक्षित जगहों पर छिपे रहते हैं, जबकि रात होते ही खाना और पानी की तलाश में बाहर निकल आते हैं. कॉकरोचों को तेज रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं होती. यही वजह है कि दिन के समय वे सिंक के नीचे, गैस के पीछे, अलमारी की दरारों, पाइपलाइन के आसपास या किचन के दूसरे अंधेरे हिस्सों में छिपे रहते हैं. जैसे ही घर में शांति होती है और लाइटें बंद होने लगती हैं, वे बाहर निकलकर खाने की तलाश शुरू कर देते हैं.

क्यों रात में होती है कॉकरोच की एंट्री?

किचन में बचा हुआ खाना, खुले बर्तन, गिरे हुए खाने के टुकड़े और कूड़ेदान की गंध कॉकरोचों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है. अगर रात में बर्तन बिना धोए छोड़ दिए जाएं या सिंक में खाना जमा रहे, तो कॉकरोचों के आने की संभावना और बढ़ जाती है. इसके अलावा किचन में मौजूद नमी भी इन्हें अपनी ओर खींचती है. लीक हो रहे पाइप, गीला सिंक या पानी जमा रहने वाली जगहें इनके लिए आदर्श ठिकाना बन जाती हैं.

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रात का समय कॉकरोचों के प्रजनन के लिए भी अनुकूल माना जाता है. अंधेरे और शांत माहौल में वे तेजी से अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं. इसलिए अगर आपको अक्सर रात में कॉकरोच दिखाई देते हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि उनकी संख्या घर में बढ़ रही है.

कॉकरोचों को घर से कैसे भगाएं?

कॉकरोचों से छुटकारा पाने के लिए सबसे जरूरी है कि किचन हमेशा साफ रखें. रात में सोने से पहले बर्तन जरूर धो लें और गैस, स्लैब व सिंक पर गिरे खाने के कण साफ कर दें. कूड़ेदान को रोज खाली करें और उसे ढक्कन लगाकर रखें, ताकि उसकी गंध कॉकरोचों को आकर्षित न करे.खाने-पीने की सभी चीजों को एयरटाइट डिब्बों में रखें. फर्श और सिंक पर पानी जमा न रहने दें और अगर कहीं पाइप से रिसाव हो रहा है, तो उसे जल्द ठीक कराएं. किचन की दीवारों, अलमारियों और पाइप के आसपास मौजूद दरारों को भी बंद कर दें, क्योंकि इन्हीं रास्तों से कॉकरोच घर के अंदर आते हैं. 

इन चीजों का करें इस्तेमाल

जरूरत पड़ने पर कॉकरोच ट्रैप या जेल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो उनकी संख्या कम करने में मदद करता है. अगर समस्या लगातार बनी रहे और कॉकरोच तेजी से बढ़ रहे हों, तो घरेलू उपायों के बजाय पेस्ट कंट्रोल कराना बेहतर रहेगा.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 10:41 AM (IST)
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Kitchen Cleaning Tips Home Pest Control Natural Cockroach Removal
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