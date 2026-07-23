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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मSawan Vrat Rule: क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चे रख सकते हैं सावन सोमवार का व्रत? जानें नियम

Sawan Vrat Rule: क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चे रख सकते हैं सावन सोमवार का व्रत? जानें नियम

Sawan Vrat Rule: क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चे सावन सोमवार का व्रत रख सकते हैं? जानें धर्म शास्त्र, बच्चों के लिए व्रत के नियम, जरूरी सावधानियां और धार्मिक मान्यताएं.

Written By : रुचि शर्मा  | Updated at : 23 Jul 2026 12:06 PM (IST)
Sawan Vrat Rule: क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चे सावन सोमवार का व्रत रख सकते हैं? जानें धर्म शास्त्र, बच्चों के लिए व्रत के नियम, जरूरी सावधानियां और धार्मिक मान्यताएं.

सावन 2026

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सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, 16 साल से कम उम्र के बच्चे भी शिव भक्ति कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.
सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, 16 साल से कम उम्र के बच्चे भी शिव भक्ति कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.
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धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बच्चों के लिए कठोर या निर्जला व्रत अनिवार्य नहीं है. उनकी उम्र, स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखकर ही व्रत कराया जाना चाहिए.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बच्चों के लिए कठोर या निर्जला व्रत अनिवार्य नहीं है. उनकी उम्र, स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखकर ही व्रत कराया जाना चाहिए.
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छोटे बच्चों के लिए फलाहार, दूध, दही, मौसमी फल या हल्का सात्विक भोजन लेते हुए भगवान शिव की पूजा करना अधिक उचित माना जाता है. इससे भक्ति भी बनी रहती है और स्वास्थ्य पर भी असर नहीं पड़ता.
छोटे बच्चों के लिए फलाहार, दूध, दही, मौसमी फल या हल्का सात्विक भोजन लेते हुए भगवान शिव की पूजा करना अधिक उचित माना जाता है. इससे भक्ति भी बनी रहती है और स्वास्थ्य पर भी असर नहीं पड़ता.
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बिना व्रत रखे भी बच्चा भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकता है. शिवलिंग पर जल चढ़ाना,
बिना व्रत रखे भी बच्चा भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकता है. शिवलिंग पर जल चढ़ाना, "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करना और शिव आरती करना भी शुभ माना जाता है.
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अगर बच्चा बीमार है, कमजोरी महसूस करता है या किसी बीमारी की दवा ले रहा है, तो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए. ऐसे बच्चों के लिए केवल पूजा और भगवान का स्मरण ही पर्याप्त माना जाता है.
अगर बच्चा बीमार है, कमजोरी महसूस करता है या किसी बीमारी की दवा ले रहा है, तो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए. ऐसे बच्चों के लिए केवल पूजा और भगवान का स्मरण ही पर्याप्त माना जाता है.
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बच्चों को लंबे समय तक भूखा न रखें और पर्याप्त पानी व पौष्टिक आहार दें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव कठोर उपवास से अधिक सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होते हैं.
बच्चों को लंबे समय तक भूखा न रखें और पर्याप्त पानी व पौष्टिक आहार दें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव कठोर उपवास से अधिक सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होते हैं.
Published at : 23 Jul 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
Hinduism Spirituality Lord Shiva Somwar Vrat Sawan 2026

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