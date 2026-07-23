Sawan Vrat Rule: क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चे रख सकते हैं सावन सोमवार का व्रत? जानें नियम

सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, 16 साल से कम उम्र के बच्चे भी शिव भक्ति कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.