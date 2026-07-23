एक्सप्लोरर
Sawan Vrat Rule: क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चे रख सकते हैं सावन सोमवार का व्रत? जानें नियम
Sawan Vrat Rule: क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चे सावन सोमवार का व्रत रख सकते हैं? जानें धर्म शास्त्र, बच्चों के लिए व्रत के नियम, जरूरी सावधानियां और धार्मिक मान्यताएं.
सावन 2026
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 23 Jul 2026 12:06 PM (IST)
धर्म
6 Photos
Sawan Vrat Rule: क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चे रख सकते हैं सावन सोमवार का व्रत? जानें नियम
धर्म
5 Photos
गुप्त नवरात्रि की अष्टमी पर करें लौंग-नमक का ये उपाय, पूरी होगी कामना, माता का मिलेगा आशीर्वाद
धर्म
6 Photos
Trishul Mystery: भगवान शिव त्रिशूल ही क्यों धारण करते हैं? जानिए तीन नोकों का गहरा महत्व
धर्म
7 Photos
रूठे मानसून को मनाने के लिए गधे को गुलाब जामुन तो कहीं श्मशान में बुवाई, अनोखे टोटके अपना रहे लोग
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
कुंभ राशि Horoscope 2026: अगले 6 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, जानें छमाही राशिफल
लाइफस्टाइल
शादी से पहले हल्दी-उबटन क्यों लगाते हैं? खूबसूरती से आगे है इस रस्म का गहरा अर्थ
लाइफस्टाइल
40 घंटे तक बंद रही दिल की धड़कन, फिर भी जिंदा बचा इंसान? मेडिकल साइंस भी हैरान
लाइफस्टाइल
अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल करते हैं हम लोग? हकीकत जान लेंगे तो आएगी शर्म
Advertisement
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
क्या न्यूक्लियर नॉन-प्रोलिफरेशन सिर्फ दुश्मनों के लिए है? ट्रंप प्रशासन, सऊदी अरब और अमेरिका का दोहरा मापदंड
Opinion