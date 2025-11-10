भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहां हर राज्य, हर शहर और यहां तक कि छोटे-छोटे गांवों में भी कोई न कोई प्राचीन या रहस्यमयी मंदिर मिल ही जाता है. हर मंदिर की अपनी एक अलग परंपरा और मान्यता होती है. लोग मंदिरों में भगवान के दर्शन करने, पूजा अर्चना करने और प्रसाद ग्रहण करने आते हैं. हिंदू धर्म में मंदिर में दिया गया प्रसाद बहुत शुभ माना जाता है. यह केवल भोजन नहीं, बल्कि ईश्वरीय आशीर्वाद का भी प्रतीक होता है.