एक्सप्लोरर
Mysterious Temples In India: भारत के 5 रहस्यमयी मंदिर, जिनका प्रसाद छूना या घर लाना माना जाता है अपशकुन!
Mysterious Temples In India: हिंदू शास्त्रों में मंदिरों के प्रसाद को ग्रहण करना बेहद ही शुभ बताया गया है. मगर कई लोग यह नहीं जानते है, कि कुछ ऐसे मंदिर है, जहां का प्रसाद ग्रहण करना अशुभ है.
भारतीय मंदिर
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 10 Nov 2025 02:36 PM (IST)
धर्म
6 Photos
लड्डू गोपाल को साबुन से नहाना पाप या सेवा? जानिए हिंदू धर्म शास्त्रों में क्या लिखा है?
धर्म
5 Photos
Palmistry: पुरुषों और महिलाओं के हस्तरेखा में क्या है अंतर? जानिए यहां हस्तरेखा विज्ञान से
धर्म
6 Photos
Brahma Muhurta Morning Ritual: ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले बनते हैं भाग्यशाली, ये है इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य
धर्म
8 Photos
Gem Astrology: कौन सा रत्न को किस दिन धारण करना होता है शुभ? जानिए सही दिन और उसका महत्व
धर्म
6 Photos
ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन चक्र और त्रिशूल में सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन सा है? देखें तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
इंडिया
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
स्पोर्ट्स
धोनी के एक साइन से फैन बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़!
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion