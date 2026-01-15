एक्सप्लोरर
Pradosh Vrat and Masik Shivratri 2026: 16 जनवरी को शिव पूजा का अद्भुत संयोग, इन कामों से हर संकट होंगे दूर
Pradosh Vrat and Masik Shivratri 2026:16 जनवरी का दिन शिव साधना के लिए शुभ माना जा रहा है क्योंकि इस दिन प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि दोनों है. ऐसे में भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए क्या करें जानें.
प्रदोष व्रत 2026
1/6
2/6
Published at : 15 Jan 2026 10:09 AM (IST)
ऐस्ट्रो
5 Photos
बिजनेस में मुनाफे के लिए मकर संक्रांति पर करें तिल का ये उपाय, राजेश को भी हुआ था लाभ
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Card Rashifal: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 15 जनवरी 2026 का दिन, पढ़ें टैरो राशिफल
ऐस्ट्रो
7 Photos
Makar Sankranti 2026: सावधान! मकर संक्रांति की खिचड़ी में ये 5 चीजें डालते ही लग सकता है दोष
ऐस्ट्रो
6 Photos
मकर संक्रांति पर की गई ये 4 गलती किस्मत पर लगा सकती है ताला, शास्त्रों में है सख्त चेतावनी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ईरान-अमेरिका में होगा युद्ध! ट्रंप की धमकी से बेपरवाह तेहरान, कहा- पड़ोसी देशों में US सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा के कई विधायक जल्द BJP में होंगे शामिल, कैबिनेट विस्तार से पहले योगी के मंत्री का बड़ा दावा
टेलीविजन
पिता को छोड़ अंश को चुनेगी प्रार्थना, पराग और रजनी को साथ देख उड़ेंगे अनुपमा के होश
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion