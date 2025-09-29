हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीरिलेशनशिपRelationship Tips for Couples: पति के साथ हर वक्त होती है लड़ाई? उलझते रिश्ते को सुलझाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स

Relationship Tips for Couples: पति के साथ हर वक्त होती है लड़ाई? उलझते रिश्ते को सुलझाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स

Relationship Tips for Couples: झगड़ों को सुलझाएं और पति-पत्नी के रिश्ते को प्यार और समझदारी से खुशहाल बनाएं. ये आसान ट्रिक्स अपनाकर आप अपना रिश्ता बचा सकती हैं.

By : मीनू झा  | Updated at : 29 Sep 2025 07:18 PM (IST)
Relationship Tips for Couples: झगड़ों को सुलझाएं और पति-पत्नी के रिश्ते को प्यार और समझदारी से खुशहाल बनाएं. ये आसान ट्रिक्स अपनाकर आप अपना रिश्ता बचा सकती हैं.

Relationship Tips for Couples: रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते, कभी-कभी छोटे-छोटे झगड़े भी लगातार बढ़कर बड़े विवाद में बदल जाते हैं. खासकर शादीशुदा जीवन में पति-पत्नी के बीच लड़ाई होना आम बात है.लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ छोटे-छोटे ट्रिक्स और आदतें अपनाकर आप अपने रिश्ते को सुलझा सकती हैं और प्यार और समझदारी के साथ जीवन को फिर से खुशहाल बना सकती हैं?

1/7
शांत होकर बातचीत करें: गुस्से में बोलने से बचें, शांत मन से बात करें. झगड़े के समय तुरंत जवाब देना रिश्ते को और उलझा सकता है. गहरी सांस लें, शांत रहें और फिर मुद्दे पर चर्चा करें.
शांत होकर बातचीत करें: गुस्से में बोलने से बचें, शांत मन से बात करें. झगड़े के समय तुरंत जवाब देना रिश्ते को और उलझा सकता है. गहरी सांस लें, शांत रहें और फिर मुद्दे पर चर्चा करें.
2/7
एक-दूसरे की भावनाओं को समझें: सुनें और समझें, केवल जवाब देने की कोशिश न करें. रिश्ते में अक्सर असफलता इसलिए होती है क्योंकि हम केवल खुद की बात रखते हैं. पार्टनर की भावनाओं को समझना जरूरी है.
एक-दूसरे की भावनाओं को समझें: सुनें और समझें, केवल जवाब देने की कोशिश न करें. रिश्ते में अक्सर असफलता इसलिए होती है क्योंकि हम केवल खुद की बात रखते हैं. पार्टनर की भावनाओं को समझना जरूरी है.
3/7
तारीफ करना न भूलें: छोटी-छोटी तारीफ रिश्ते में प्यार बढ़ाती है. अक्सर लोग रोजमर्रा की जिंदगी में तारीफ करना भूल जाते हैं. तारीफ करने से आपका रिश्ता मजबूत और खुशहाल रहता है.
तारीफ करना न भूलें: छोटी-छोटी तारीफ रिश्ते में प्यार बढ़ाती है. अक्सर लोग रोजमर्रा की जिंदगी में तारीफ करना भूल जाते हैं. तारीफ करने से आपका रिश्ता मजबूत और खुशहाल रहता है.
4/7
क्वालिटी टाइम बिताएं: एक साथ समय बिताना रिश्ते को नया उत्साह देता है. सिर्फ काम और जिम्मेदारियों में उलझने से रिश्ते में दूरी बढ़ती है. पार्टनर के साथ समय बिताएं, बात करें, हंसें और मज़े करें.
क्वालिटी टाइम बिताएं: एक साथ समय बिताना रिश्ते को नया उत्साह देता है. सिर्फ काम और जिम्मेदारियों में उलझने से रिश्ते में दूरी बढ़ती है. पार्टनर के साथ समय बिताएं, बात करें, हंसें और मज़े करें.
5/7
समस्याओं को हल करें: रिश्ते को समस्या के रूप में न देखें, समाधान का हिस्सा बनें. झगड़े का कारण कोई समस्या होती है, लड़ाई नहीं. मिलकर समाधान खोजें, दोषारोपण से बचें.
समस्याओं को हल करें: रिश्ते को समस्या के रूप में न देखें, समाधान का हिस्सा बनें. झगड़े का कारण कोई समस्या होती है, लड़ाई नहीं. मिलकर समाधान खोजें, दोषारोपण से बचें.
6/7
माफी और क्षमा की आदत डालें: छोटे विवादों के लिए माफी मांगें और दें. हर रिश्ते में गलतफहमियां होती हैं. माफी और क्षमा अपनाने से दिल हल्का होता है और प्यार बढ़ता है.
माफी और क्षमा की आदत डालें: छोटे विवादों के लिए माफी मांगें और दें. हर रिश्ते में गलतफहमियां होती हैं. माफी और क्षमा अपनाने से दिल हल्का होता है और प्यार बढ़ता है.
7/7
प्यार और समझदारी बनाए रखें: रिश्ते को प्यार और समझदारी से संभालें. हर दिन छोटे-छोटे प्रयास करें. सरप्राइज, छोटे तोहफे और प्यार भरे संदेश आपके रिश्ते को मजबूती देंगे.
प्यार और समझदारी बनाए रखें: रिश्ते को प्यार और समझदारी से संभालें. हर दिन छोटे-छोटे प्रयास करें. सरप्राइज, छोटे तोहफे और प्यार भरे संदेश आपके रिश्ते को मजबूती देंगे.
Published at : 29 Sep 2025 07:18 PM (IST)
Tags :
Relationship Tips Complicated Relationship Husband And Wife Fighting

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कनाडा में आतंकी संगठन घोषित, सरकार बोली- 'हिंसा और आतंक फैलाने के...'
लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कनाडा में आतंकी संगठन घोषित, सरकार बोली- 'हिंसा और आतंक फैलाने के...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी, देखें तस्वीरें
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कनाडा में आतंकी संगठन घोषित, सरकार बोली- 'हिंसा और आतंक फैलाने के...'
लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कनाडा में आतंकी संगठन घोषित, सरकार बोली- 'हिंसा और आतंक फैलाने के...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी, देखें तस्वीरें
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
विश्व
क्या अमेरिका और चीन में छिड़ने वाली है भीषण जंग? पेंटागन ने अचानक दोगुने से ज्यादा बढ़वाया मिसाइलों का प्रोडक्शन
क्या अमेरिका और चीन में छिड़ने वाली है भीषण जंग? पेंटागन ने अचानक दोगुने से ज्यादा बढ़वाया मिसाइलों का प्रोडक्शन
राजस्थान
नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'
नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'
शिक्षा
RBI के डिप्टी गवर्नर बने शिरीष चंद्र मुर्मू, जानें इस पद पर उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी
RBI के डिप्टी गवर्नर बने शिरीष चंद्र मुर्मू, जानें इस पद पर उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी
हेल्थ
Heart Disease: क्या मोटापा कम करने की दवा से जल्दी पड़ता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से जान लें हकीकत
क्या मोटापा कम करने की दवा से जल्दी पड़ता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से जान लें हकीकत
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget