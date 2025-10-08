एक्सप्लोरर
Happy Married life Secrets: हर बीवी को चुभती हैं ये 5 बातें, बार-बार करेंगे ये गलती तो टूट जाएगा रिश्ता
Marriage relationship tips: एक कहावत है कि अगर इंसान को जिंदगी खुशहाल चाहिए, तो उसको अपनी बीवी को खुश रखना होगा. चलिए आपको बताते हैं कि उनको कौन सी बातें बुरी लगती हैं.
शादी के बाद पति और पत्नी के रिश्तों में तो नोकझोक चलता रहता है, इसी को प्यार कहा जाता है. लेकिन कभी-कभी हम इस नोकझोक में कुछ ऐसा बोल जाते हैं, जिससे रिश्ता खराब होने की नौबत तक आ जाती है. चलिए आपको उन 5 बातों को बताते हैं, जो हर पत्नी को बुरी लगती है कि कोई कैसे उसे ये बोल सकता है. ये बातें आपको जाननी भी जरूरी हैं, ताकि भविष्य में आपका रिश्ता न बिगड़े.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 08 Oct 2025 05:47 PM (IST)
रिलेशनशिप
7 Photos
पति के साथ हर वक्त होती है लड़ाई? उलझते रिश्ते को सुलझाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स
रिलेशनशिप
10 Photos
पार्टनर को पढ़कर सुना दें शेक्सपियर के ये 10 टाइमलेस लव कोट्स, कसम से कभी नहीं छोड़ेगी आपका साथ
रिलेशनशिप
7 Photos
क्या फिजिकल रिलेशन बनाने से सुधरने लगते हैं रिश्ते, जानें क्या कहते हैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट?
रिलेशनशिप
7 Photos
रिश्ते में दूरी के बावजूद रखें प्यार बरकरार, लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स के लिए जरूरी टिप्स
रिलेशनशिप
7 Photos
सोने से पहले ऐसी हरकतें करती है पार्टनर तो हो जाएं अलर्ट, समझ जाएं कि आपको दे रही धोखा
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
विमान में वेज खाने वाले यात्री को परोसा गया मांस, मौत के बाद इस एयरलाइन पर केस दर्ज
बिहार
'पवन मुझे गर्भपात की दवा देते थे' पत्नी ज्योति सिंह का बड़ा आरोप
इंडिया
अमेरिका से AMRAAM मिसाइल खरीदेगा पाकिस्तान, ये भारत की HAMMER और SCALP के सामने कहां टिकेगी?
क्रिकेट
2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने नंबर पर हैं सिराज
Advertisement
रिलेशनशिप
7 Photos
पति के साथ हर वक्त होती है लड़ाई? उलझते रिश्ते को सुलझाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion