इसमें सबसे पहले नम्बर पर आता है तुलना करना. किसी भी पत्नी को यह कतई ठीक नहीं लगता है कि उसका पति उसकी तुलना किसी दूसरी औरत से करे. कई बार आप गलती से बीवी की तुलना कर देते हैं और बाद में यह आपके ऊपर ही भारी पड़ जाता है. इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि तुलना करने से बचें.