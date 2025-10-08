हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीरिलेशनशिपHappy Married life Secrets: हर बीवी को चुभती हैं ये 5 बातें, बार-बार करेंगे ये गलती तो टूट जाएगा रिश्ता

Happy Married life Secrets: हर बीवी को चुभती हैं ये 5 बातें, बार-बार करेंगे ये गलती तो टूट जाएगा रिश्ता

Marriage relationship tips: एक कहावत है कि अगर इंसान को जिंदगी खुशहाल चाहिए, तो उसको अपनी बीवी को खुश रखना होगा. चलिए आपको बताते हैं कि उनको कौन सी बातें बुरी लगती हैं.

By : सोनम  | Updated at : 08 Oct 2025 05:47 PM (IST)
Marriage relationship tips: एक कहावत है कि अगर इंसान को जिंदगी खुशहाल चाहिए, तो उसको अपनी बीवी को खुश रखना होगा. चलिए आपको बताते हैं कि उनको कौन सी बातें बुरी लगती हैं.

शादी के बाद पति और पत्नी के रिश्तों में तो नोकझोक चलता रहता है, इसी को प्यार कहा जाता है. लेकिन कभी-कभी हम इस नोकझोक में कुछ ऐसा बोल जाते हैं, जिससे रिश्ता खराब होने की नौबत तक आ जाती है. चलिए आपको उन 5 बातों को बताते हैं, जो हर पत्नी को बुरी लगती है कि कोई कैसे उसे ये बोल सकता है. ये बातें आपको जाननी भी जरूरी हैं, ताकि भविष्य में आपका रिश्ता न बिगड़े.

इसमें सबसे पहले नम्बर पर आता है तुलना करना. किसी भी पत्नी को यह कतई ठीक नहीं लगता है कि उसका पति उसकी तुलना किसी दूसरी औरत से करे. कई बार आप गलती से बीवी की तुलना कर देते हैं और बाद में यह आपके ऊपर ही भारी पड़ जाता है. इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि तुलना करने से बचें.
इसमें सबसे पहले नम्बर पर आता है तुलना करना. किसी भी पत्नी को यह कतई ठीक नहीं लगता है कि उसका पति उसकी तुलना किसी दूसरी औरत से करे. कई बार आप गलती से बीवी की तुलना कर देते हैं और बाद में यह आपके ऊपर ही भारी पड़ जाता है. इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि तुलना करने से बचें.
अगर आप तुलना करना जारी रखते हैं, तो इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है. तुलना करने से आत्मसम्मान आहत होता है और रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है. इसलिए इससे दूर रहें.
अगर आप तुलना करना जारी रखते हैं, तो इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है. तुलना करने से आत्मसम्मान आहत होता है और रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है. इसलिए इससे दूर रहें.
दूसरे नम्बर पर सम्मान की कमी बीवी को चुभ जाती है. हर महिला चाहती है कि उसका पति उसके सम्मान को सबसे ऊपर रखे. अगर आप बार-बार उनको इग्नोर करते हैं, तो इससे उन्हें बुरा लगता है.
दूसरे नम्बर पर सम्मान की कमी बीवी को चुभ जाती है. हर महिला चाहती है कि उसका पति उसके सम्मान को सबसे ऊपर रखे. अगर आप बार-बार उनको इग्नोर करते हैं, तो इससे उन्हें बुरा लगता है.
आजकल व्यस्त जीवन में लोगों के पास इतना समय ही नहीं बच पा रहा है कि वे परिवार के लोगों के साथ बैठकर कुछ बातें कर सकें या उनके साथ समय बिता सकें. पत्नी को यह भी बुरा लगता है कि उसका पति उसे समय नहीं देता है. कभी-कभी यह बात तलाक तक पहुंच जाती है.
आजकल व्यस्त जीवन में लोगों के पास इतना समय ही नहीं बच पा रहा है कि वे परिवार के लोगों के साथ बैठकर कुछ बातें कर सकें या उनके साथ समय बिता सकें. पत्नी को यह भी बुरा लगता है कि उसका पति उसे समय नहीं देता है. कभी-कभी यह बात तलाक तक पहुंच जाती है.
आजकल लोगों को लगता है कि वे झूठ बोलकर अपने रिश्ते को चला लेंगे. लेकिन कब तक? महिलाओं को बार-बार झूठ बोलने वाला इंसान बिल्कुल पसंद नहीं होता है, चाहे वह उनका पति ही क्यों न हो. इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उतना ही झूठ बोला जाए या फिर झूठ न बोला जाए कि पत्नी को बुरा लगे.
आजकल लोगों को लगता है कि वे झूठ बोलकर अपने रिश्ते को चला लेंगे. लेकिन कब तक? महिलाओं को बार-बार झूठ बोलने वाला इंसान बिल्कुल पसंद नहीं होता है, चाहे वह उनका पति ही क्यों न हो. इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उतना ही झूठ बोला जाए या फिर झूठ न बोला जाए कि पत्नी को बुरा लगे.
आखिरी बात और सबसे जरूरी बात. हर महिला के लिए यह पहली जरूरत होती है कि वे जिसके साथ हैं, वह उनकी बातों को सुने और समझे. आपके अंदर सुनने की आदत न होने के चलते आपका रिश्ता खत्म हो सकता है.
आखिरी बात और सबसे जरूरी बात. हर महिला के लिए यह पहली जरूरत होती है कि वे जिसके साथ हैं, वह उनकी बातों को सुने और समझे. आपके अंदर सुनने की आदत न होने के चलते आपका रिश्ता खत्म हो सकता है.
इसलिए जहां तक हो सके अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि आप एक हैप्पी लाइफ इंज्वाय कर सकें, बिना किसी लड़ाई-झगड़े के.
इसलिए जहां तक हो सके अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि आप एक हैप्पी लाइफ इंज्वाय कर सकें, बिना किसी लड़ाई-झगड़े के.
Published at : 08 Oct 2025 05:47 PM (IST)
Embed widget