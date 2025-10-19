एक्सप्लोरर
बिना गिल्ट के मना करना कैसे सीखें? हेल्दी रिलेशन बाउंड्री बनाने के 6 आसान टिप्स
अपनी सीमाएं यानी बाउंड्री तय करना किसी को दूर करना नहीं होता, बल्कि ये दिखाता है कि आप खुद का और दूसरों का सम्मान करते हैं.जब आप सही तरीके से बाउंड्री तय करते हैं, तो रिश्ते और मजबूत होते हैं.
आज की बिजी लाइफ में हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते-करते हम खुद को भूल जाते हैं. हम कई बार ना कहना चाहते हैं लेकिन हां कह देते हैं. इससे हम थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और दुखी महसूस करते हैं. लेकिन अपनी सीमाएं यानी बाउंड्री तय करना किसी को दूर करना नहीं होता, बल्कि ये दिखाता है कि आप खुद का और दूसरों का सम्मान करते हैं.जब आप सही तरीके से बाउंड्री तय करते हैं, तो रिश्ते और मजबूत होते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको किसी को भी बिना गिल्ट के मना करने और हेल्दी रिलेशन बाउंड्री बनाने के 6 आसान टिप्स बताते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 19 Oct 2025 09:57 AM (IST)
