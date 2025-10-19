बिना गिल्ट के मना करना कैसे सीखें? हेल्दी रिलेशन बाउंड्री बनाने के 6 आसान टिप्स

सबसे पहले ये समझो कि तुम कब थक जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो या परेशान महसूस करते हो, ध्यान दो कि कौन-सी बातें तुम्हें अच्छा महसूस कराती हैं और कौन-सी तुम्हें थका देती हैं. इससे तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी सीमाएं क्या हैं और क्या चीजें तुम्हारे लिए जरूरी हैं.