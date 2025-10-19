हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिना गिल्ट के मना करना कैसे सीखें? हेल्दी रिलेशन बाउंड्री बनाने के 6 आसान टिप्स

बिना गिल्ट के मना करना कैसे सीखें? हेल्दी रिलेशन बाउंड्री बनाने के 6 आसान टिप्स

अपनी सीमाएं यानी बाउंड्री तय करना किसी को दूर करना नहीं होता, बल्कि ये दिखाता है कि आप खुद का और दूसरों का सम्मान करते हैं.जब आप सही तरीके से बाउंड्री तय करते हैं, तो रिश्ते और मजबूत होते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 Oct 2025 09:57 AM (IST)
अपनी सीमाएं यानी बाउंड्री तय करना किसी को दूर करना नहीं होता, बल्कि ये दिखाता है कि आप खुद का और दूसरों का सम्मान करते हैं.जब आप सही तरीके से बाउंड्री तय करते हैं, तो रिश्ते और मजबूत होते हैं.

आज की बिजी लाइफ में हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते-करते हम खुद को भूल जाते हैं. हम कई बार ना कहना चाहते हैं लेकिन हां कह देते हैं. इससे हम थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और दुखी महसूस करते हैं. लेकिन अपनी सीमाएं यानी बाउंड्री तय करना किसी को दूर करना नहीं होता, बल्कि ये दिखाता है कि आप खुद का और दूसरों का सम्मान करते हैं.जब आप सही तरीके से बाउंड्री तय करते हैं, तो रिश्ते और मजबूत होते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको किसी को भी बिना गिल्ट के मना करने और हेल्दी रिलेशन बाउंड्री बनाने के 6 आसान टिप्स बताते हैं.

सबसे पहले ये समझो कि तुम कब थक जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो या परेशान महसूस करते हो, ध्यान दो कि कौन-सी बातें तुम्हें अच्छा महसूस कराती हैं और कौन-सी तुम्हें थका देती हैं. इससे तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी सीमाएं क्या हैं और क्या चीजें तुम्हारे लिए जरूरी हैं.
सबसे पहले ये समझो कि तुम कब थक जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो या परेशान महसूस करते हो, ध्यान दो कि कौन-सी बातें तुम्हें अच्छा महसूस कराती हैं और कौन-सी तुम्हें थका देती हैं. इससे तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी सीमाएं क्या हैं और क्या चीजें तुम्हारे लिए जरूरी हैं.
इसके अलावा अपनी बात साफ और सीधे तरीके से कहो, जब तुम अपनी सीमाएं जान लो, तो दूसरों को शांति से बता दो, हिंट मत दो, सीधा बोलो ताकि सामने वाला समझ सके कि तुम्हें क्या चाहिए, इससे रिश्तों में झगड़े और गलतफहमी कम होती है.
इसके अलावा अपनी बात साफ और सीधे तरीके से कहो, जब तुम अपनी सीमाएं जान लो, तो दूसरों को शांति से बता दो, हिंट मत दो, सीधा बोलो ताकि सामने वाला समझ सके कि तुम्हें क्या चाहिए, इससे रिश्तों में झगड़े और गलतफहमी कम होती है.
किसी को रिजन देने के जगह अपनी फीलिंग बताओ, जैसे तुम देर से फोन करते हो, कहने की जगह कहो कि जब देर रात फोन आता है तो मैं थका हुआ महसूस करता हूं. इससे बात शांत रहती है और सामने वाला बुरा नहीं मानता है.
किसी को रिजन देने के जगह अपनी फीलिंग बताओ, जैसे तुम देर से फोन करते हो, कहने की जगह कहो कि जब देर रात फोन आता है तो मैं थका हुआ महसूस करता हूं. इससे बात शांत रहती है और सामने वाला बुरा नहीं मानता है.
कुछ लोग आपकी सीमाएं भूल सकते हैं, गुस्सा करने के जगह उन्हें धीरे से याद दिलाओ, इससे रिश्ता बना रहता है और सामने वाला भी आपकी इज्जत करता है.
कुछ लोग आपकी सीमाएं भूल सकते हैं, गुस्सा करने के जगह उन्हें धीरे से याद दिलाओ, इससे रिश्ता बना रहता है और सामने वाला भी आपकी इज्जत करता है.
अगर तुम बार-बार एकसपेकटेशन रखोगे, तो लोग तुम्हारी बात को सीरियस नहीं लेंगे, जो बातें तुम्हारे लिए जरूरी हैं, उन्हें लेकर अडिग रहो, इससे लोग समझेंगे कि तुम्हारी जरूरतें भी मायने रखती हैं.
अगर तुम बार-बार एकसपेकटेशन रखोगे, तो लोग तुम्हारी बात को सीरियस नहीं लेंगे, जो बातें तुम्हारे लिए जरूरी हैं, उन्हें लेकर अडिग रहो, इससे लोग समझेंगे कि तुम्हारी जरूरतें भी मायने रखती हैं.
अगर किसी दोस्त को अभी मिलना है और तुम बिजी हो, तो कोई दूसरा समय बताओ, इससे सामने वाले को लगेगा कि तुम उसकी परवाह करते हो और साथ ही खुद का भी ध्यान रख रहे हो.
अगर किसी दोस्त को अभी मिलना है और तुम बिजी हो, तो कोई दूसरा समय बताओ, इससे सामने वाले को लगेगा कि तुम उसकी परवाह करते हो और साथ ही खुद का भी ध्यान रख रहे हो.
Published at : 19 Oct 2025 09:57 AM (IST)
Relation Relationship Boundary Healthy Relationship Boundary Tips Healthy Relationship Boundaries

