हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीIIT BHU Campus Placement: आईआईटी बीएचयू में प्लेसमेंट का धमाका, महज 5 दिन में 1000 से ज्यादा छात्रों को नौकरी का ऑफर

इस साल प्लेसमेंट में 1700 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें सबसे ज्यादा बीटेक के करीब 1100 छात्र हैं. वहीं, एमटेक और आईडीडी के करीब 550 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: Sonam | Updated at : 08 Dec 2025 07:54 AM (IST)
Preferred Sources

वाराणसी स्थित आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी आईआईटी बीएचयू में इस बार कैंपस प्लेसमेंट ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए. दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू हुए प्लेसमेंट में महज 5 दिन के दौरान एक हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स को अच्छी-खासी सैलरी वाली नौकरियों के ऑफर मिल चुके हैं. यह आंकड़ा पिछले कई साल में सबसे तेज रफ्तार वाला है. पहले इतने छात्रों को प्लेसमेंट मिलने में कम से कम 10 दिन लगते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 5 दिन में ही यह मुकाम हासिल हो गया.

कितने छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन?

इस साल प्लेसमेंट में 1700 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें सबसे ज्यादा बीटेक के करीब 1100 छात्र हैं. वहीं, एमटेक और आईडीडी (इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री) के करीब 550 स्टूडेंट्स और पीएचडी के करीब 40 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है. 

17 स्टूडेंट्स को मिला एक करोड़ से ज्यादा का पैकेज

प्लेसमेंट शुरू होने के महज 5 दिन में ही 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर मिल चुके हैं. वहीं, पहले दिन ही 17 छात्रों को एक करोड़ रुपये से ज्यादा का पैकेज मिला. अभी तक का सबसे बड़ा पैकेज 1.67 करोड़ रुपये सालाना का है. वहीं, सबसे कम पैकेज 29.23 लाख रुपये सालाना का रहा है. 

300 बड़ी कंपनियां प्लेसमेंट में हुईं शामिल

इस बार देश-दुनिया की करीब 300 नामी-गिरामी कंपनियां आईआईटी बीएचयू के कैंपस में आई हैं. इनमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज ग्रुप, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, थॉटस्पॉट, आईसीआईसीआई बैंक, गोदरेज, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट समेत कई मल्टीनेशनल और भारतीय कंपनियां छात्रों को चुन रही हैं.

IIT BHU के छात्र क्यों हैं कंपनियों की पहली पसंद?

आईआईटी बीएचयू के छात्रों की खासियत यह है कि वे सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं रखते, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और नई तकनीक सीखने में आगे रहते हैं. कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसी नई टेक्नोलॉजी में ये बच्चे बहुत मजबूत हैं. यही वजह है कि टेक कंपनियां, फाइनेंस कंपनियां और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बड़ी कंपनियां इन्हें सबसे पहले चुनती हैं.

बाकी छात्रों के लिए भी मौके

कैंपस प्लेसमेंट अभी चल रहा है और दिसंबर के पूरे महीने और जनवरी में भी कई कंपनियां आएंगी. जिन छात्रों का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके लिए भी बहुत मौके बाकी हैं. पिछले वर्षों का ट्रेंड देखें तो 85-90 प्रतिशत छात्र अंत तक प्लेस हो जाते हैं. इस बार भी यही उम्मीद है.

Published at : 08 Dec 2025 07:54 AM (IST)
Kashi Hindu Vishwavidyalaya IIT-BHU IIT BHU Campus Placement
